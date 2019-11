Szenegeflüster im Dezember

Partys für Neckar-Odenwald / Kraichgau

Im Dezember sind neben Weihnachts- und Silvesterpartys wieder einige Partys in den Startlöchern. Ob Ü30 oder Ü40 oder 80er Jahre bis 2000er Party, für jedes Alter ist was dabei.

halle02 Heidelberg

Ü30 und Ü40 sind fast jedem ein Begriff. In der halle02 wird jetzt die FSK 25, die Party für alle ab 25 ins Leben gerufen. Los gehts am 7. Dezember, wenn der Sound von den 80er die Tanzfläche zum Beben bringt. Musik gibts von den DJs D-K-Danceund PHIL La Folie, derren Repertoire an diesem Abend von Rock, Pop, House und R&B bis hin zu Hip Hop reicht - schönste Jugendsünden inbegriffen.

ADTV Tanzschule Tängo Mosbach

Weihnachten in der Tanzschule? Das geht, wenn am 7. Dezember die »X-Mas-Party« für die Jugendlichen an den Start geht. Für die Erwachsenen Tänzer findet in der Woche darauf die alljährliche »Plätzchen-Party!« mit Line-Dance-Special statt. Plätzchen und Tanzen? Wie das geht erfährt man am 14. Dezember in der ADTV Tanzschule in der Industriestraße.

Halli Galli Buchen

Am 21. Dezember geht im Halli Galli in Buchen die erste »Turbo Gockel Party« an den Start, die sich in drei Worten beschreiben lässt: wild, laut und abgefahrn. Gefeiert wird die Turbo Party in drei Areas inklusive einem Raucher Area mit indoor und outdoor Möglichkeit. Ordentlich was auf die Ohren gibt von DJ Soon.

Posthalle Würzburg

80er, 90er oder doch lieber die jungen 2000er? Fakt ist, jedes Jahrzehnt hat super Hits hervorgebracht und macht die Entscheidung nach der richtigen Party immer kniffliger. Die Posthalle hat das Problem entdeckt und für den 28. Dezember die große XXL-Party ins Leben gerufen. Jede Stunde gibt es ein anderes Musikzeitalter zum Abfeiern. Was heißt: sechs verschiedene Partys an einem Abend.

Kinki Palace Eventcenter

»My Boyfriend is out of Town« - das original Partykonzept aus Miami hält Einzug im Kinki Palace bei Sinsheim - heißt: Specials dürfen am 28. Dezember nicht fehlen. Konkret haben Ladies bis 24 Uhr freien Eintritt über den VIP Eingang, zwei Freigetränke können sich die Frauen zusätzlich sichern, wenn mindestens eines der Kleidungsstücke pink ist. Für die Herren gibt es an diesem Abend eine Flasche Jack Daniels zum vergünstigten Preis, ein Softdrink inklusive. Akkustisch serviert DJ Slick 100% Black Music, mit dabei sind auch klassische Partyhits, Ohrwürmer und das neuste aus den Charts. Musikalisch unterstützt wird der DJ von Timo Cervezza. Gefeiert werden kann bis 5 Uhr morgens. Und wenn doch der kleine Hunger aufkommt? Kein Problem, denn für den Heißhunger zwischendurch warten bis circa 4:50 Uhr ofenfrische Pizzaecken - direkt vor Ort zubereitet.