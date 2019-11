Szenegeflüster Heilbronn – Die besten Partys im Dezember

Emma 23

Einen Scooter-Song mitsummen? Dafür muss man nicht erst zum Konzert des Originals, denn eine Alternative kann man am 7. Dezember im Emma23 kennenlernen. Die Rede ist von Kirmestechno und niemand geringerem als HC Baxxter, der seine Werke mit deutschen Texten und politischen Aussagen ausstatet. Dabei hält er kein Blatt vor den Mund, wenn er seine lustigen und hoch tanzbaren Werke präsentiert.

Tanzpalast Bad Rappenau

Alle die Tanz- und Partyfeeling pur im Rhythmus der Nacht suchen, sind bei der Nikolaus Party am 7. Dezember im Tanzpalast goldrichtig. Neben einem Buffet mit warmen und kalten Speisen warten auf die Besucher exotische Cocktailkreationen und ein breit gefächertes Musikprogramm, das keine Wünsche offen lässt. Austoben kann man sich auf der über 300 Quadratmeter großen Tanzfläche. Eisgekühlter Wodka, beste Stimmung und eine Karaoke-Party bieten Party-Stoff bis ins Morgengrauen.

Gartenlaube Heilbronn

Mit DJ Justin aka DJ JT und seinem Vater, DJ Tommy XXL, steht eine ganze Generation gemeinsam hinter dem Laube-Pult. 80er und 90er gegen 2000er bis topaktuell - wer wird am Ende mehr das Laube Publikum begeistert haben? Die Antwort gibts am 13. Dezember beim »Father and son - DJ Battle« in der Laube, wo sich jedes Vater-Sohn-Duo einen Gutschein für jeweils ein Bier oder eine Jacky Cola beim DJ vorab abholen kann.

Mobilat Heilbronn

LatinLovers können sich den 14. Dezember im Kalender vormerken. »Caribbean Dishes« ist zurück und bringt heiße Latin Beats auf die Tanzfläche, natürlich ergänzt durch das Caribbean-Sound-Buffet. Kulinarisch erfreuen kann man sich an verschiedenen Gerichten, bestehend aus urbanen Zutaten sowie latein-amerikanischen und karibischen Einflüssen.

Rockfabrik Bad Friedrichshall

Am 14. Dezember gibt es in der Rockfabrik nicht nur mit dem Metal-Hammer eins übergezogen, auch Geigen und Dudelsäcke quälen das Trommelfell der mutigen Besucher. Freuen kann man sich auf die vier Folk Metal Highlights The Privateer, Cantus Levitas, Remember Twilight und Fabula Rasa, die das Thorrablot Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Creme 21

Seit über 15 Jahren unvergessen: »Logo«, die legendäre Kult-Party im Creme 21, die volles Haus, geniale Stimmung und viele bekannte Gesichter garantiert. Wie immer sorgen die Creme 21 DJs für perfekten Musik-Mix, die Gäste liefern die Euphorie und das Ganze ergibt dann am 20. Dezember den berühmt-berüchtigten Party-Hexenkessel, der die Logo-Party weit über die Grenzen Heilbronn hinaus zum Pflichttermin für eine treue Partygemeinde gemacht hat.

Pfläumli Heilbronn

Offenstehende Münder und lachende Gesichter sind keine Seltenheit, wenn Sänger und Gitarrist Michael »Gonzo« Nowak mit seinen Leuten eine krasse Show nach der anderen abzieht. So stehen heftige Emotionen an der Tagesordnung, wenn die Band am 20. Dezember im Pfläumli mit harten Rock- und Popklassiker von früher bis heute und aktuelle Chartbreaker die Bühne zum beben bringt.

Malinki Bad Rappenau

Premium Black Music wird am 21. Dezember von den DJs RayG und J Smooth frisch serviert, wenn im Malinki »Black Bounce« wieder auf der Tagesordnung steht. Black Bounce? Das heißt Real Black, True Hip Hop und Smart RnB gemixt mit Oldschool und Newschool zwischen heißen Dance-Shows und vielen Specials. Alle die doch lieber auf Latin Beats und R´n´B Classics stehn, finden im Smokers Floor das Beste aus Reggaeton und Oldschool.

The Rooms Club

Am 24. Dezember ist es wieder so weit. In der Etzelstraße findet die Christmas Edition von »Heilbronn Lebt® - 100% Deutschrap« im neu renovierten Rooms Club statt. Freuen kann man sich auf besten Deutschrap und passend zum Datum auch auf Weihnachts Melodien. Ruhig geht es an Heiligabend aber keines Wegs zu, dafür sorgen unter anderem gut gekleidete Casanovas und sexy Senoritas,