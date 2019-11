Toxicator Mannheim – »Strictly hard electronic music«

In der Maimarkthalle in Mannheim findet bereits zum elften Mal das größte Festival der »Harder Styles« im Südwesten Deutschlands statt. An den Decks der drei Floors stehen (inter-)nationale Headliner und Newcomer aus der härteren elektronischen Musikszene. 10.000 feierten TOXICATOR, den härtesten Virus der elektronischen Musikszene im letzten Jahr. Nach dem 10-jährigen Jubiläum »Ten Times Toxic«, schreitet die Kontamination mit Hardcore, Hardstyle und Tekk auch in diesem Jahr weiter voran. Der Sound wird hart, die DJs brachial und die Besucher... alle infiziert! Eine Gemeinschaft voll Euphorie und Leidenschaft erwartet die Besucher. Im Vorlauf gibt es einen Tekk-Contest, bei dem ein Newcomer einen Auftritt bei TOXICATOR gewinnen kann und dort zeigen darf, was er oder sie drauf hat.

Line Up

Hier das starke Line Up in alphabetischer Reihenfolge: Anormal & Hunnel, Atmozfears, Audiotricz, Concept Art, D-Ceptor, D-Fence, Die Gebrüder Brett vs. Reche & Recall, Dr. Peacock, GSB, Harris & Ford, Komacasper vs. Nogge, Laugherboy, Leigh Johnson, Miss K8, Ncrypta, N-Vitral, Partyraiser, Quitara, Radical Redemption, Sefa, Tensor & Re-Direction, TESFY, THORAX, Warface

Toxicator, Sa. 7. Dezember, Maimarkthalle Mannheim

