TURA-Fasching 2025

Seit über 60 Jahren wird beim TURA Untermünkheim Fasching gefeiert, und wie! Schon immer waren die Veranstalter davon überzeugt, dass Top-Events nur mit Top-Formaten möglich sind. Dass die Veranstalter mit diesem Konzept richtig liegen, zeigt sich schon daran, dass der TURA-Fasching weit über die regionalen Grenzen hinweg bekannt ist und dass jedes Jahr mehrere Tausend Feierwütige für die unnachahmliche Stimmung sorgen. Los geht es am Samstag, 8. Februar, mit Barbed Wire, einer der besten und erfolgreichsten Showbands Süddeutschlands. Mit ihrer gigantisch spektakulären Show setzt die Band Maßstäbe. Alle Mitglieder der sechsköpfigen Formation sind Experten ihres Metiers und sorgen für Stimmung der Extraklasse. Zudem an diesem Abend am Start wird DJ Dom Air aus Karlsruhe sein. Mit seinen energiegeladenen Sets haben die TURANER an diesem Abend einen national wie international erfahrenen MusikMaker gewinnen können. Eine Woche später, am 15. Februar, heißt es »Schleusen frei – EDM meets Schlager«. Das Untermünkheimer »Ultraviolet-Carnival-Format« setzt seit einigen Jahren Maßstäbe. Die Location taucht ein in Schwarzlicht, Freunde der Electonic-Dance-Musik (EDm) feiern sich selbst und die unfassbare Lichttechnik mit VideoWall sorgt für den außergewöhnlichen Sound und besonderes Flair. Die Jüngeren können sich am 16. Februar auf den Kinder- und am 21. Februar auf den Teenie-Fasching freuen. Der Abschluss am 22. Februar, mit den Troglauern verspricht dann auch ein Mega-Erlebnis zu werden. Nach dem überragenden Auftritt im vergangenen Jahr, als die HEAVYVOLX-ROCKER aus Niederbayern die Weinbrennerhalle in Untermünkheim fast schon im Alleingang »abrissen« waren sich die Macher klar, dieser Auftritt darf nicht einmalig bleiben. Auch an diesem Abend wird DJDomAir mit am Start sein.

Mehr Infos unter www.tura-fasching.de