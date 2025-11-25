Tura Fasching 2026

Schon seit Jahrzehnten sind die TURA-Faschings-Events die Topacts für das Partyvolk in der Region. Was die Macher für 2026 jedoch wieder auf die ­Beine gestellt haben, sucht seinesgleichen: Live-Bands der Spitzenklasse, Show- und Lasertechnik vom Feinsten, angesagte DJs, Außenbereich mit Schirmbar, was will das Partyherz mehr? Los geht‘s am 24. Januar mit dem 1. Fasching und den Würzbuam. Die Profiband aus Nordbayern ­gehört zu den erfolgreichsten Partybands im ­ganzen Bundesgebiet. Das beweist die Band mit jährlich rund 100 Auftritten, wie z.B. auf dem ­Cannstatter Wasen in Stuttgart und vielen weiteren Großveranstaltungen in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Die Entertainment-Profis bieten eine Kombination aus Party-, ­Schlager-, Rock- und Volksmusik und interpretieren dabei in ihrem ganz eigenen Stil. Auch Spontanität wird ganz groß geschrieben und jedes Publikum wird individuell bedient. Angesagte DJs sorgen vor dem Auftritt und in den Pausen für Stimmung.

Expand Würzbuam

Direkt eine Woche später, am 31. Januar, findet der 2. Fasching statt. Besonderes Highlight des Abends ist die Showband Xtreme. Xtreme verspricht ein ­unvergessliches Live-Erlebnis mit einer atemberaubenden Bühnenshow, erstklassigen Musikern und spektakulären Showelementen. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus mitreißender Musik, energie-­geladener Performance und beeindruckenden ­visuellen Effekten bietet Xtreme das beste Live-­Entertainment für Veranstaltungen jeder Art. Die Mitglieder von Xtreme sind nicht nur herausragende ­Musiker, sondern auch wahre Meister der ­Bühnenpräsenz und der Publikumsanimation. Fein ­abgestimmte Bühnenoutfits vervollständigen das visuelle Spektakel und unterstreichen den professionellen Anspruch der Band. Ebenfalls mit von der Partie: DJ DomAir aus Karlsruhe und die Zellermer ­Guggafatzer. Am 1. Februar folgt der traditionelle Kinderfasching mit toller Musik und lustigen Spielen und am 6. ­Februar kommen die Jugendlichen beim Teeniefasching auf ihre Kosten. DJ Mauser sorgt für ­Stimmung, dazu gibt es eine coole Fotobox, leckere alkoholfreie Cocktails und Fingerfood.

Am 7. Februar kehrt schließlich zum Ausklang des TURA-Fasching ein bewährter Klassiker zurück: der Ultraviolet Carnival, dieses Mal mit Gabriel Wittner als Hauptact sowie weiteren DJs. Die Location taucht ein in Schwarzlicht und ­Freunde der Electonic-Dance-­Musik (EDM) feiern ausgelassen. Die außergewöhnliche Lichttechnik sorgt für besonderes Flair. Natürlich haben die Veranstalter auch die Sicherheit der Gäste im Blick. So sind an allen Veranstaltungen geschultes Sicherheitspersonal der Fa. Defense 24, Sanitäter des DRK-Ortsverbands Untermünkheim und die Florijansjünger der FFW Untermünkheim neben insgesamt 300 Ehrenamtlichen des TURA Untermünkheim im Einsatz.

TURA Highlights

Sa. 24. Januar: 1. Fasching mit den Würzbuam

Sa. 31. Januar: 2. Fasching mit -Xtreme und Zellemer Guggafatzer

So. 1. Februar: Kinderfasching

Fr. 6. Februar: Teeniefasching mit DJ Mauser

Sa. 7. Februar: Ultraviolet Carnival meets Gabriel Wittner

Mehr Infos unter turafasching.de