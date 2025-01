Schlager und Ultraviolet beim TURA-Fasching Untermünkheim

Das große Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen des TURA Untermünkheim mag vorbei sein, doch auch im 76. Jahr wird weitergefeiert, denn schon steht der TURA-Fasching vor der Tür. Die Events des ­Untermünkheimer Vereins sind in der Region schon zur Institution geworden; auch weit über die ­regionalen Grenzen hinweg ist der TURA-Fasching bekannt und zieht jedes Jahr mehrere Tausend ­Besucher an.

Los geht es am 8. Februar mit dem 1. Fasching, bei dem DJ DomAir und Barbed Wire für Stimmung ­sorgen. Mit ihrer gigantisch spektakulären Show setzen Barbed Wire, eine der erfolgreichsten Showbands Süddeutschlands, Maßstäbe. Pyrotechnik, Feuerelemente, eine perfekt abgestimmte Lichtshow vor gigantischer Leinwand, hier steht ­einem einmaligen Musikerlebnis nichts mehr im Wege. ­Alle Mitglieder der sechsköpfigen Formation sind Experten ihres Metiers und sorgen für ­Stimmung der Extraklasse. Am 15. Februar folgt der 2. Fasching, abermals heißt es »Schleusen frei – EDM meets Schlager« beim legendären Ultraviolet ­Carnival. Das Untermünkheimer »Ultraviolet-­Carnival-Format« setzt seit einigen Jahren Maßstäbe. Die Location taucht ein in Schwarzlicht, Freunde der Electonic-Dance-Musik (EDM) feiern mit Danny Malle sowie den DJs Max Zendis, Malido und Pheel Awsom. Die außergewöhnliche Lichttechnik sorgt für besonderes Flair.

Freilich wird auch für die jüngeren TURANER ein tolles Programm geboten, am 16. Februar findet der Kinderfasching und am 21. Februar der Teenie-Fasching mit DJ Mauser statt. Das große Finale steigt dann am 22. Februar mit dem Gaudi-Fasching. DJ DomAir legt erneut auf, während die Troglauer mit Hits wie »Rasenmäher« oder »Layla« ordentlich einheizen, wie es nur die HEAVYVOLX-ROCKER aus Niederbayern können.

8. Februar: 1. Fasching mit -Barbed Wire und DJ DomAir

15. Februar: 2. Fasching: -Ultraviolet Carnival mit Danny Malle, Max Zendis, Malido und Pheel Awsom

16. Februar: Kinderfasching

21. Februar: Teeniefasching mit DJ Mauser

22. Februar: Gaudi-Fasching mit den Troglauer und DJ DomAir

MORITZ verlost 3x2 Freikarten für den 1. Fasching, 3x2 Freikarten für den Ultraviolet Carnival und 3x2 Freikarten für den Gaudi-Fasching.