ü30 golden night beim Neckarcup Bad Rappenau (31.5.25)

Ein Highlight im sportlichen Kalender der Region ist der Neckarcup - das ATP Tennisturnier mit Weltklassespielern. Erstmals steigt das Turnier auf der großzügigen Tennisanlage in Bad Rappenau. Im großen ­Eventzelt steigt zum Auftakt des Turniers am Samstag, den 31. Mai die golden night ü30 Party. Auch hier legt Top DJ Toni Montana auf. Hier kann man in einem außergewöhnlichen Ambiente beim internationalen Tennisturnier eine tolle Party feiern. Neben dem Festzelt steht ein großer Außenbereich zur Verfügung.

Die Veranstalter Mine und Metehan Cebeci sind gespannt: »Wir freuen uns auf die golden night ü30 Party und hoffen, dass viele Gäste und Tennisfans kommen werden.« Los geht‘s um 20 Uhr. Tickets gibt es ab sofort Online.

Sa. 31. Mai, 20 Uhr, Tennisanlage Blau Gelb, Bad Rappenau

www.goldennight.de