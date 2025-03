ü30 golden night im Green Door Heilbronn und beim Neckarcup 2.0 in Bad Rappenau

Die neue Partyreihe legte im Dezember im Green Door einen Traumstart hin. An den Turntables stand kein geringerer als Top DJ Toni Montana - und er ist auch am Samstag, den 26. April bei der Neuauflage wieder am Start. Toni Montana kennt die Szene wie kein anderer und hat schon bei zahllosen großen Events und den angesagtesten Clubs aufgelegt. Das neue Green Door, in edlem Ambiente, einer neuen, leistungsstarken Licht- und Tonanlage und einem modernen und großen Außenbereich ausgestattet bietet den perfekten Rahmen für eine fantastische Party mit Frühlingsgefühlen. Gastgeber Babi Samangi freut sich: »Das wird wieder ein tolles Event. Bei der ersten golden night ü30 Party hatten alle Spaß, es war super Stimmung von der ersten bis zur letzten Minute.« Auch DJ Toni Montana freut sich auf ein Wiedersehen: »Bei den Heilbronner Live Nächten und der ersten golden night habe ich gesehen, dass man hier tolle Partys feiern kann.« Los geht‘s um 21 Uhr.

Ein Highlight im sportlichen Kalender der Region ist der Neckarcup - das ATP Tennisturnier mit Weltklassespielern. Erstmals steigt das Turnier auf der großzügigen Tennisanlage in Bad Rappenau. Im großen Eventzelt steigt zum Auftakt des Turniers am Samstag, den 31. Mai die golden night ü30 Party. Auch hier legt Top DJ Toni Montana. Hier kann man in einem außergewöhnlichen Ambiente beim internationalen Tennisturnier eine tolle Party feiern. Neben dem Festzelt steht ein großer Außenbereich zur Verfügung. Die Veranstalter Mine und Metehan Cebeci sind gespannt: »Wir freuen uns auf die golden night ü30 Party und hoffen, dass viele Gäste und Tennisfans kommen werden.« Los geht‘s um 20 Uhr.

Sa. 26. April, 21 Uhr, Green Door, Heilbronn & Sa. 31. Mai, 20 Uhr, Tennisanlage Blau Gelb, Bad Rappenau, www.goldennight.de