Übrigshausen ‘24 - Open-Air am 9. und 10. August

Es ist wieder so weit: Übrigshausen ‘24 steht vor der Tür! »Tradition verpflichtet« war vor einigen Jahren das Festmotto der Dorfjugend Übrigshausen (DJÜ). Und so bleibt das unangefochtene Highlight des diesjährigen Übrigshäuser Sommerfestes die Open-Air-Party am Samstagabend in der Seeholz-Arena. Doch der Reihe nach. Wie im vergangenen Jahr beginnt das Sommerfest 2024 wieder am Freitag, quasi als After-Work-Party. Es wird einen offiziellen Fassanstich mit Freibier der Haller Löwenbrauerei geben und die DJÜ-Küche verwöhnt die Besucher mit Gyros, SchniBu, Grillkäse und Co. Musikalisch eröffnet wie im vergangenen Jahr der Musikverein Untermünkheim mit seinem breit gefächerten Repertoire das Open-Air-Wochenende auf der großen Bühne in der Seeholz-Arena; ein Ohrenschmaus, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Bestimmt haben die Musiker im 45. Vereinsjahr das ein oder andere neue Stück im Angebot – man darf gespannt sein. Für alle Nachtschwärmer unter den Besuchern und zur Einstimmung auf den Samstag hält die vielseitige Bar diverse Mixgetränke und Cocktails bereit. Am Samstagabend verzaubert dann die neu gegründete Band »You & The Vibes« das Publikum! »Party with Style!« Unter diesem Motto nimmt die Band ihr Publikum mit auf eine Reise durch die größten Hits der Pop- und Rockgeschichte. Natürlich wird die DJÜ-Küche auch am Samstag alles geben, um die Gäste bei Stimmung zu halten. Von 20 bis 21 Uhr gibt es wieder eine Happy Hour! Weitere Infos finden sich unter www.dorfjugend-uebrigshausen.de oder bei @djuebrigshausen auf Instagram.

Fr. 9. und Sa. 10 August, 18 Uhr, Seeholz-Arena, Übrigshausen, www.dorfjugend-uebrigshausen.de, www.youandthevibes.de