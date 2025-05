Weingut Kurz-Wagner: Sommer-Partywochenende (27. & 28.6.)

Zum zweiten Mal lädt das Weingut Kurz-Wagner zu einem Wochenende mit toller Musik und guter Laune ein. Am Freitag, 27. Juni startet die »White House Party« ab 20 Uhr. DJ Fresh sorgt für chillige Stimmung und Urlaubsfeeling mit the best of vocal house und sunshine Ibizabeats. Besucher können eine laue Sommernacht mit tollem Blick von der Weinterrasse in die schöne Weinlandschaft genießen. Wer möchte darf gerne im weißen Sommeroutfit kommen. Am Samstag, 28. Juni beginnt die »Sommer Schlager Party« um 19 Uhr. »Holt Eure Sommer Blumenkleider und Schlaghosen aus dem Schrank und feiert mit uns eine lockere Schlagerparty!« DJ Dori sorgt mit alten und neuen Schlagerhits für beste Stimmung. Die Partys finden im Innenhof und auf der Weinterrasse statt! Der Eintritt ist frei. Es gibt leckere Pizza aus dem Foodtruck von Rolling Drinks!

Fr. 27. & Sa. 28. Juni, Weingut Kurz-Wagner, Haigern 8, 74388 Talheim, www.kurz-wagner.de