Weller Rocknacht mit Good News am 19. Oktober in Bietigheim

Die Weller Rocknacht kehrt dieses Jahr am 19. Oktober zurück und verspricht eine unvergessliche Nacht voller großartiger Musik, leckerem Essen und erfrischenden Cocktails. Dieses Event hat sich in den letzten Jahren zu einem Highlight im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt und zieht Musikliebhaber aus der ganzen Region an.

Bevor es aber am Abend zur Rocknacht geht, verwandelt sich die Hauptfiliale des Autohaus Weller in der Berliner Straße 40 in Bietigheim tagsüber in ein Familienfest! Beim Hyundai SUV-Super-Samstag erwartet die Besucher ein spannender Tag voller Highlights, bei dem vor allem die neuen Hyundai SUV-Modelle im Mittelpunkt stehen.

Das Event bietet nicht nur die Möglichkeit, die beeindruckenden SUVs von Hyundai aus nächster Nähe zu erleben, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie. Für die kleinen Gäste ist mit einer Kinderbespaßung gesorgt, während die Erwachsenen sich von den neuesten Innovationen und Modellen im SUV-Segment

begeistern lassen können. Neben der Präsentation der neuen Hyundai SUVs wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Zusätzliche Highlights wie ein spannendes Gewinnspiel runden das Event ab und versprechen einen unterhaltsamen und informativen Tag für alle Besucher.

Auch in diesem Jahr wird die beliebte Weller Rocknacht wieder zum Pflichttermin für Rockfans aus der Region. Am 19. Oktober verwandelt sich die Verkaufshalle in der Geisinger Straße 55, Bietigheim-Bissingen, ab 19.30 Uhr in einen Treffpunkt für Liebhaber energiegeladener Musik.

Für den musikalischen Höhepunkt sorgt erneut die Band Good News, die bereits in den vergangenen Jahren das Publikum begeistert hat. Ab 21 Uhr heizen die erfahrenen Musiker mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire die Stimmung an. Ihre Mischung aus klassischen Rock-Hits und modernen Klängen lässt keinen Fuß stillstehen und verspricht eine unvergessliche Konzertnacht. Rockige Gitarrenriffs, mitreißende Vocals und packende Bühnenpräsenz – dafür steht Good News!

Aber die Weller Rocknacht hat noch viel mehr zu bieten als großartige Musik. Für die hungrigen Besucher gibt es frisch zubereitete Burger, knusprige Pommes und viele weitere Leckereien, die vor Ort frisch zubereitet werden. Eine umfangreiche Getränkekarte lässt ebenfalls keine Wünsche offen: Die Besucher können aus einer Vielzahl an Cocktails, Bieren und alkoholfreien Getränken wählen. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine exklusive Spritzbar mit einer großen Auswahl an erfrischenden Drinks.

Die Weller Rocknacht verspricht eine Nacht voller Musik, Spaß und Genuss. Für alle Besucher gilt es, frühzeitig einzutreffen, um sich einen guten Platz für das Konzert von »Good News« zu sichern.

Hyundai SUV-Super-Samstag

Sa. 19. Oktober, 9 bis 17 Uhr,

Berliner Straße 40, Bietigheim

www.weller-automobile.de

Weller Rocknacht

Sa. 19. Oktober, ab 19.30 Uhr,

Geisinger Str. 55, Bietigheim,

www.rocknacht-weller.de

Die Tickets für die Weller Rocknacht sind bereits im Vorverkauf für 10 € und an der Abendkasse für 13 € erhältlich.