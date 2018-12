Landrat Dr. Achim Brötel im Interview

Der Neckar-Odenwald-Kreis mit seinen 27 Gemeinden und knapp 144.000 Einwohnern ist auf einem guten Weg der erste »Null-Emissions-Landkreis« zu werden. Dr. Achim Brötel ist seit 2005 Landrat und erzählt im Interview, was für 2019 geplant ist.

Herr Dr. Brötel, der Neckar-Odenwald-Kreis hat sich zum Ziel gesetzt, der erste „Null-Emissions-Landkreis“ zu werden. Können Sie anhand eines oder zweier Beispiele kurz beschreiben, wie weit die Bemühungen hier fortgeschritten sind?

Der Neckar-Odenwald-Kreis hat sich in Sachen Erneuerbare Energien und Klimaschutz bereits sehr frühzeitig auf den Weg gemacht. Schon seit Jahren stehen wir an der Tabellenspitze der baden-württembergischen Landesliga. Ziel ist es dabei aber immer, alle Klimaschutzaktivitäten auch mit einer entsprechenden regionalen Wertschöpfung zu verknüpfen. Daraus ist deshalb in den Jahren 2012 bis 2014 unser Klimaschutzorientiertes Investitionsprogramm entstanden. Heute können wir voller Stolz sagen, dass wir den Strombedarf der privaten Haushalte schon seit langem zu weit mehr als 100 Prozent mit Erneuerbaren Energien aus dem Kreis selbst abdecken können. Wenn man den Gesamtstrombedarf zum Maßstab nimmt, erreichen wir immer noch eine Quote von über zwei Drittel. Das ist weit mehr als andere und deutlich besser als die politischen Ziele von Land und Bund. Trotzdem gibt es aber auch künftig noch viel zu tun. Insbesondere die Wärme ist nämlich nach wie vor das Stiefkind der Energiewende. Ich denke dabei aber auch an den sehr energieintensiven Verkehrsbereich.

Seit einem Jahr bietet der Neckar-Odenwald-Kreis als erster Landkreis in Baden-Württemberg flächendeckend allen Bewohnern schnelles Internet an. Warum ging das bei Ihnen so rasant, wo es woanders so zäh läuft?

Wir waren gut vorbereitet und sind dann vor allem auch in einem sehr engen Schulterschluss gemeinsam mit den Städten und Gemeinden an die Umsetzung gegangen. In meinen Augen war es besonders wichtig, dass wir seitens der Wirtschaftsförderung im Landratsamt die Koordination des gesamten Projekts übernommen haben. Und: Wir haben nicht bei Null begonnen, sondern konnten auf dem aufbauen, was bereits in den Jahren 2009 bis 2012 an Vorleistungen erbracht worden war. Damals hatten immerhin 70 von insgesamt 122 meist kleineren Ortsteilen eine eigene Glasfaseranbindung erhalten. Die Gesamtkosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro wurden seinerzeit vom Land modellhaft gefördert. Auch jetzt waren wir uns mit den Städten und Gemeinden wieder sehr schnell über das Ausbaumodell und die Modalitäten seiner Finanzierung einig. Während andere noch diskutiert haben, wurde bei uns schon gebaut. Heute haben wir eine flächendeckende Versorgung mit bis zu 100 MBit/s. Ab 2019 soll das schrittweise auf 250 MBit/s erhöht werden. Das ist eine hervorragende Ausgangsbasis, um nach und nach Glasfaser direkt bis in die Gebäude hinein zu legen. Wir wollen schon 2019 mit sämtlichen Schulen und Gewerbegebieten beginnen. Außerdem wird es dann eine Nachverdichtung in den Ortsrandbereichen und Weilern geben.

Immer wieder hört man, dass die Neonazi-Szene speziell im Raum Mosbach-Buchen (mehr) Raum greifen will. Sehen Sie das aktuell als Gefahr?

Wir sind da sehr wachsam. Derzeit gibt es allerdings erfreulicherweise keine Anhaltspunkte für ein verstärktes Auftreten der Neonazi-Szene im Neckar-Odenwald-Kreis. Auch das Polizeipräsidium Heilbronn sieht aktuell keine Indizien dafür. Klar ist aber: Rechtsextremismus ist eine Gefahr für unsere offene und freie Gesellschaft. Deshalb: Wehret den Anfängen – auch und gerade denen gegenüber, die als Wolf im Schafspelz auftreten.

Welche Projekte stehen für 2019 an?

Den weiteren Breitbandausbau habe ich bereits erwähnt. Wir wollen aber nicht nur auf der Datenautobahn, sondern auch auf der Straße und auf der Schiene richtig Gas geben. Meiner festen Überzeugung nach ist die Mobilität nämlich eines der zentralen Zukunftsthemen für den ländlichen Raum. Deshalb erhöhen wir die Fahrleistung im ÖPNV auf einen Schlag um rund ein Drittel. Das sind dann mehr als vier Millionen Fahrplankilometer mit öffentlichen Bussen. 100 Mal um die Welt – und alles das nur im Neckar-Odenwald-Kreis selbst. Wo gibt es so etwas denn sonst noch? Touristisch haben wir vor allem die Wanderer im Blick. Nachdem der Neckarsteig jüngst zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2018“ gewählt worden ist, sind jetzt gerade dabei, einen neuen Fernwanderweg zu entwickeln. Der Limessteig soll dabei nicht nur die beiden Limes-Linien im Kreis, sondern auch den Odenwald mit dem Bauland verbinden. Große römische Geschichte und herausragende Landschaftserlebnisse – das ist ein spannender Mix, von dem wir uns Vieles versprechen.

Erhoffen Sie sich in touristischer Hinsicht einen Mehrwert durch die Buga in Heilbronn?

Die Buga wird ein bundesweites Schaufenster unserer Region sein. Deshalb ist die Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) selbstverständlich vor Ort – und das in bester nachbarschaftlicher Verbundenheit zusammen mit den Touristikgemeinschaften Hohenlohe, Kraichgau-Stromberg und Liebliches Taubertal. Sie finden uns im Bereich „Eingang Wohlgelegen". Dabei wollen wir vor allem auch die kulinarischen Highlights wie den Grünkern präsentieren. Und: Natürlich freuen wir uns auch schon auf die Buga-Besucher, die im nächsten Jahr im Neckar-Odenwald-Kreis übernachten werden. Sowohl für Busgruppen als auch für Einzelgäste haben wir schöne familiengeführte Hotels und tolle Ausflugsziele zu bieten. Insofern versprechen wir uns von der Buga auch einen nachhaltig positiven Effekt für die kommenden Jahre.

Was wünschen Sie sich 2019 für den Landkreis?

Jeder, der die Kinderbuchfigur „Sams“ von Paul Maar mit den Wunschpunkten kennt, weiß, dass es mit dem Wünschen immer so eine Sache ist. Man muss schon sehr präzise sein, sonst kann das Ganze nämlich auch nach hinten losgehen. Daher belasse ich es lieber dabei, Ihnen allen von Herzen Gottes Segen und einen guten Start in ein hoffentlich für uns alle gesundes, glückliches und friedvolles neues Jahr 2019 zu wünschen. Alles andere findet sich dann schon auch so. Da bin und bleibe ich einfach ein unverbesserlicher Optimist.