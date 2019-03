× Erweitern VHS Heilbronn

Vor 100 Jahren wurden in Deutschland nach skandinavischem Vorbild die meisten der heute bundesweit rund 900 Volkshochschulen (VHS) gegründet. Auch die VHS Heilbronn war bei den ersten Gründungen dabei. »Wir stehen bis zum heutigen Tag für das Recht aller Menschen auf Bildung«, sagt deren Leiter Peter Hawighorst.

Die Wurzeln der einstigen Bildungsvereine, deren Inhalte sich an den Bedürfnissen der Arbeiter und Handwerker orientierten, reichen zurück bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Mit dem Jubiläum berufen sich die Volkshochschulen auf die Weimarer Verfassung von 1919: Artikel 148 forderte erstmals alle staatlichen Ebenen auf, die Erwachsenenbildung und insbesondere die Volkshochschulen zu fördern. Das löste eine deutschlandweite Gründungswelle aus. Am 13. Februar wurde das Jubiläumsjahr in der Frankfurter Paulskirche in Anwesenheit hochrangiger Gäste aus Politik, Bildung und Zivilgesellschaft offiziell eingeläutet. In Heilbronn fragte die Anwältin und liberale Imamin Seyran Ates zum Auftakt »Welche Revolution braucht der Islam heute?«

Der Festakt zu »100 Jahre VHS Heilbronn« findet am 13. April statt. Christian Leichtle aus Talheim war der erste Leiter der Heilbronner VHS und blieb ihr bis zu seinem Tod im Jahr 1949 treu. August Vogt beerbte ihn im Amt und wurde 1977 von Dorothea Braun-Ribbat abgelöst. Sie managte die Geschicke der VHS wie ihre Vorgänger 30 Jahre lang. 2007 übergab sie den Stab an Peter Hawighorst und bleibt in Heilbronn bis heute die erste und einzige Leiterin – im Jahr, in dem das Frauenwahlrecht 100 Jahre alt wird. »Sind unsere Bildungseinrichtungen alt gewordene, auskristallisierte Institutionen?« Prof. Peter Sloterdijk stellt diese Frage. Der Philosoph, Kulturwissenschaftler und Autor ist einer der Jubiläumsgäste, die im Laufe des Jahres mit spannenden Vorträgen nach Heilbronn kommen. Der renommierte Naturwissenschaftler Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker war schon da und stellte die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. »Das Leben ist eine spannende Sache« stellt das SPD-Urgestein Franz Müntefering bei

www.vhs-heilbronn.de