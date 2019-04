Audi und ZEAG Energie AG gehen gemeinsame Wege auf der BUGA

Audi sorgt zusammen mit der ZEAG Energie AG für eine sichere und regenerative Stromversorgung von Elektrofahrzeugen auf der BUGA.

Dazu stellt Audi einen mobilen Ladecontainer mit einer Gesamtleistung von 200 kW und einer Speicherkapazität von 380 kW auf dem BUGA- Parkplatz auf. In dem „Audi e-tron power storage“ befinden sich vier wiederverwendete Audi e-tron-Batterien. Die ZEAG Energie AG versorgt den mobilen Batteriespeicher mit klimaneutralem Strom aus einem innovativen Solar-Carport. Bei Bedarf speist sie zusätzlich ZEAG- Grünstrom aus dem Netz ein.

„Nach Ende ihrer Nutzungsphase im Auto sind die Hochvoltbatterien für verschiedene Speicheranwendungen weiterhin geeignet. Aus diesem Grund erproben wir Einsatzszenarien, um die entsprechenden Ressourcen möglichst effizient zu nutzen. Aktuell kommen die Container bei Großevents wie der BUGA zum Einsatz und verstärken so flexibel die Ladeinfrastruktur vor Ort“, erklärt Reiner Mangold, Leiter Nachhaltige Produktentwicklung, Audi AG.

Der mobile Ladecontainer ermöglicht es, die 28 Ladepunkte, die auf dem BUGA-Parkplatz aufgestellt werden, auch bei Vollauslastung zuverlässig mit Strom zu versorgen – und das mit einem optimierten Netzanschluss mit lediglich 44kW Leistung.

„Das Konzept, mit klimafreundlich erzeugter Solar-Energie gebrauchten E-Autobatterien ein zweites Leben zu ermöglichen, erlaubt es auf hochökologische Weise, auch an Orten elektromobil zu bleiben, an denen keine optimale Netzversorgung zur Verfügung steht“, so Claus Flore, Leiter Unternehmensentwicklung der ZEAG Energie AG.

Die ZEAG zeigt auf der BUGA, wie sich intelligent vernetzte und integriert geplante Energie- und Datenströme frühzeitig in Bauvorhaben einbringen und effizient nutzen lassen. Im Neckarbogen koppelt sie deshalb eine nachhaltige Strom- und Wärmeversorgung mit Glasfaser-Internet und innovativen Beleuchtungsmodulen sowie Public WLAN.

Zudem können Eigentümer und Mieter durch vorausschauend ausgelegte Vorrüstungen in den Tiefgaragen bei Bedarf jederzeit und mit geringem Kosten- und Zeitaufwand Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge beauftragen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Audi und der ZEAG stehen Elektroauto-Fahrern auf der BUGA zusätzlich 14 Ladesäulen mit insgesamt 28 Ladepunkten zur Verfügung.

Die Kombination eines Solar-Carports mit dem „Audi e-tron power storage“ ergänzt dabei das smarte Konzept um eine ressourcenschonende und leistungsfähige mobile Komponente für die E-Mobilität von morgen.