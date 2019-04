Aus HVG wird HNVG

Aufmerksamen Beobachtern ist in den letzten Wochen bei der Heilbronner Versorgungs GmbH vielleicht bereits eine Veränderung aufgefallen: Aus HVG wurde HNVG.

„Wir stärken mit der Betonung des HN unsere Verbindung zur Stadt Heilbronn und der gesamten Region Heilbronn-Franken“, erklärt Geschäftsführer Frank Schupp. „Es ist unser erklärtes Ziel, uns von einem Versorgungsunternehmen zu einem modernen Energiedienstleister zu wandeln – daran arbeiten wir. Hier ist viel interner Wandel, Optimierung und Organisation nötig und verlangt eine hohe Veränderungsbereitschaft von unserer Mannschaft. Das neue Corporate Design ist ein sichtbares Zeichen für diesen inneren Wandel und ein Anspruch, den wir erfüllen wollen.“

Entwickelt hat das neue Corporate Design die Heilbronner Agentur Projekt X, die sich in einem Wettbewerb gegen eine weitere lokale Agentur durchsetzen konnte. „Uns war bei der Auswahl wichtig, einen Partner in der Nähe zu finden, der die Region kennt“, betont Schupp. „Wir hatten eine große Auswahl an guten, kreativen möglichen Partnern.“ Nach einer Vorauswahl aus lokalen Agenturen habe man sich gemeinsam mit einem Gremium aus Aufsichtsratsmitgliedern und intern Verantwortlichen letztlich für Projekt X entschieden und freue sich über das Ergebnis.

Das Signet symbolisiert ein Leitungsnetz, die Punkte im Zentrum die Verbindung zwischen Mitarbeiter/Mitarbeiterin und Kunde/Kundin. Das „V“ im oberen Bereich ist hervorgehoben durch die Farben Rot und Blau – zum einen die Stadtfarben von Heilbronn, „zum anderen ist das Rot ein Symbol für die Wärme, die wir durch Erdgas und Fernwärme liefern, und das Blau steht für reines Wasser und gereinigtes Abwasser – unsere zentralen Geschäftsfelder“, erläutert Schupp.

Bei der Schrift habe man sich bewusst im Logo für eine klassische Schrift mit Serifen entschieden, ähnlich wie in Heilbronn. „Dies spiegelt unsere lange Tradition wider und wirkt edel, in Verbindung mit dem modernen Signet wird es dann wieder zukunftsgerichtet. Der gesamte Auftritt soll unseren Qualitätsanspruch widerspiegeln, den wir für unsere Kundinnen und Kunden haben,“ sagt Schupp.

Neu ist auch der Slogan „verbinden, versorgen, vertrauen“. „Er fasst zusammen, was wir als Erdgas- und Fernwärmelieferant und Betreiber von Erdgas-, Wasser-, Abwasser- und Wärmenetzen tun: Nämlich für Lebensqualität sorgen,“ erklärt Schupp.

Die Heilbronner Versorgungs GmbH mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat ihren Sitz am Energiestandort Heilbronn in der Weipertstraße. Private Haushalte, Städte und Gemeinden, aber auch Energieunternehmen wie die Netze BW GmbH oder die NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH und Industrieunternehmen sind ihre Kunden. Insgesamt ist die HNVG in rund 60 Kommunen in den Kreisen Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Ludwigsburg über eine Entfernung von etwa 100 Kilometern tätig.