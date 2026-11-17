Online wird das Thema heiß diskutiert. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer steht wegen Vorwürfe der sexualisierten Belästigung unter Druck. Während die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt prüft, weist der 54-Jährige sämtliche Anschuldigungen zurück. Auch politisch hat der Fall Folgen: Palmer lässt sein Berateramt für die Landesregierung ruhen.

Vorwürfe und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen

Anfang November wurden auf Instagram Vorwürfe gegen Palmer veröffentlicht. Urheberin eines 17-seitigen Online-Statements ist eine ehemalige Tübinger Gemeinderätin. Darin erhebt sie unter anderem Vorwürfe der sexuellen Belästigung und eines sexuellen Übergriffs.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat daraufhin Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines strafbaren Verhaltens aufgenommen. Auslöser war eine Strafanzeige einer unbeteiligten Person. Eine Anzeige der Urheberin der Vorwürfe selbst liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Palmer weist die Anschuldigungen entschieden zurück. In einer Stellungnahme bezeichnete er sie als haltlos und kündigte an, rechtliche Schritte prüfen zu lassen. Zugleich sicherte er der Staatsanwaltschaft seine vollständige Zusammenarbeit bei der Aufklärung zu.

Berateramt für die Landesregierung ruht

Als Konsequenz aus den Vorwürfen lässt Palmer sein Ehrenamt als Berater für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung ruhen. Dies geschieht auf Wunsch von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne). Die Entscheidung gilt, bis die Vorwürfe geklärt sind. Palmer bat die Medien zugleich, seine Privatsphäre und insbesondere die seiner Familie zu respektieren.

Streit um die Leitung der Gemeinderatssitzungen

Auch im Tübinger Gemeinderat sorgen die Vorwürfe für Diskussionen. 22 Mitglieder des Gremiums, darunter mehr als die Hälfte der Gemeinderäte, hatten Palmer aufgefordert, die Stadt bis zur Klärung der Angelegenheit nicht mehr öffentlich zu vertreten. Auch öffentliche Sitzungen solle er vorerst nicht mehr leiten.

Zunächst hatte Palmer angekündigt, auf öffentliche Auftritte zu verzichten. Das Regierungspräsidium stellte jedoch klar, dass er als Oberbürgermeister weiterhin verpflichtet sei, Gemeinderatssitzungen zu leiten, solange keine rechtliche Verhinderung vorliege. Ein laufendes Ermittlungsverfahren oder der politische Wunsch des Gemeinderats reichten dafür nicht aus.

Daraufhin entschied Palmer, die Gemeinderatssitzung am gestrigen Montag, den 17. November, doch selbst zu leiten. Er verwies auf mögliche rechtliche Probleme, falls er die Sitzungsleitung aus politischen Gründen durch eine Urlaubsnahme umgehen würde. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Annette Schmidt erklärte dazu: „Dem fügen wir uns.“ Man wolle weder die Arbeit des Gemeinderats gefährden noch riskieren, dass Beschlüsse später für ungültig erklärt werden.

Haushalt 2027 im Mittelpunkt

Bei der Gemeinderatssitzung am Montag stand unter anderem der Haushaltsplan für 2027 auf der Tagesordnung. Traditionell stellte Palmer den Haushaltsentwurf mit einer Rede vor. Die Sitzung begann um 18 Uhr im Rathaus. Zu Beginn des nicht öffentlichen Sitzungsteils erklärte Palmer, dass er sich vor Abschluss der Ermittlungen nicht weiter zu den Vorwürfen äußern werde. Die Sitzung verlief regulär. Es gab keine Proteste vor Ort. Bei der Sitzung waren weniger als zehn Zuschauer anwesend. Die Bürgerfragerunde entfiel aufgrund der geringen Nachfrage.

Wie geht es weiter?

Damit bleibt die Situation für Palmer vorerst zweigeteilt: Während die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und die politische Aufarbeitung andauern, führt er die Amtsgeschäfte als Oberbürgermeister weiter. Sein zusätzliches Berateramt für die Landesregierung ruht. Die Tübinger Gemeinderatsfraktionen halten sich mit weitergehenden Bewertungen zurück und wollen zunächst die Aufklärung abwarten.

Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte sein, welche Erkenntnisse die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben und wie sich die politische Zusammenarbeit im Tübinger Rathaus gestaltet.