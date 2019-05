Die Linke, Konrad Wanner

Wie kommen wir aus dem Stau?

Heilbronn braucht eine Verkehrswende. Eine vierspurige Neckartalstraße oder Umfahrung von Frankenbach produziert nur Verkehr und löst keine Probleme. Wir setzen uns ein für durchgehende Busspuren, kürzere Takte für Bus und Stadtbahn, die Einführung eines 365-€-Jahrestickets, dass das Sozialticket dauerhaft eingerichtet wird, Bus und Stadtbahn samstags kostenlos fahren, die Durchfahrt von der Gerberstraße zur Kaiserstraße unterbunden und die Lohtorstraße zur Fußgängerzone umgestaltet wird. Wir wollen, dass die Zabergäubahn reaktiviert wird, plädieren für den Ausbau der Radwege, für Gehwege statt Autoparkstreifen, für die Öffnung des Lerchenbergtunnels für Radfahrer und den Bau von betreuten Fahrradparkhäusern.

Wie soll die Integration gestaltet werden?

Integration statt Hetze. Wir sind für menschenwürdige Unterbringung, respektvollen Umgang, Beratung und Begleitung, gute Informationsangebote in Ausbildung und Beruf. Wir treten jedem Versuch entgegen, Geflüchtete und sozial Benachteiligte Menschen gegeneinander auszuspielen. AfD, Identitäre Bewegung und die gewaltbereite Naziszene sind in Baden-Württemberg eng verflochten. Wir beteiligen uns deshalb in Heilbronn beim »Netzwerk gegen Rechts« und »Heilbronn sagt Nein!«

Wie soll neuer Wohnraum geschaffen werden und wie sollen Mieten bezahlbar bleiben?

Bezahlbare Mieten statt fette Renditen! Wir fordern 30 Prozent Sozialquote bei allen Wohngebieten über sechs Wohnungen, auch im Neckarbogen II, die Vergabe in Erbbaupacht mit Auflagen zum Bau von Sozialwohnungen, den Bau von Studentenwohnungen durch das Studierendenwerk statt als Investorenobjekte. Wir fordern, dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht nutzt und den Erhalt vor Abriss.

Wie steht Ihre Fraktion zum Moschee-Neubau am Berliner Platz?

Wir achten die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit. Moscheen dürfen keine Agitationsstätte von Herrn Erdogan und der AKP werden.

Was kann die Politik tun, um Heilbronn für Studierende und junge Familien attraktiv zu machen?

Studierende und junge Familien in Heilbronn brauchen kostenlose Einrichtungen von der Kindertagesstätte bis zur Kinderbetreuung an Schulen, kostenloses Schulessen für alle, die kulturelle Förderung an Musikschule, in Sportvereinen und anderen familienfreundlichen Einrichtungen, kostenlose Schülerbeförderung statt Elterntaxis. Schulen brauchen eine gute Ausstattung. Keine Sponsoren an Schulen und Hochschulen.

