Fast 400 Gäste erwartet zum Fest „100 Jahre Republik Litauen und Republik Estland“

Gemeinsam haben die Honorarkonsuln von Estland, Senator h.c. Helmut Aurenz und von Litauen Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten, zur 100-Jahr-Feier nach Künzelsau-Schloß-Stetten am Samstag, 15. September 2018, 11:00 Uhr, eingeladen.

Minister, Abgeordnete und Diplomaten aus beiden Ländern reisen an um mit dem Europaminister von Baden-Württemberg, Guido Wolf MdL, dem Landrat Dr. Matthias Neth, Bürgermeistern, Vertretern der Banken und Wirtschaft, aber insbesondere auch litauischen und estnischen Bürgern, die in Baden-Württemberg wohnen, zu feiern.

Eine – Vielen unbekannte Variante – gab es für Litauen. Am 13. Juli 1918 wurde der Herzog von Württemberg Wilhelm von Urach – als König Mindaugas II. – ausgerufen. Er bestieg den Thron in Litauen aber nie offiziell, da im Zuge der November-Ereignisse die Wahl am 2. November 1918 widerrufen wurde.

Bei den Feierlichkeiten werden aber sein Enkel, Inigo Herzog von Urach, und sein Urenkel Felix Fürst zu Hohenlohe-Waldenburg, anwesend sein.

Das Fest wird umrahmt durch den Stuttgarter Litauischen Chor und eine 50-köpfige Folkloregruppe aus Jurbarkas, der Städtepartnerschaft von Crailsheim.

Auch die Bewohner der Residenz Schloß Stetten freuen sich auf dieses Ereignis.