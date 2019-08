Die Bedeutung von Glücksspiel für die deutsche Wirtschaft

Welche Bedeutung hat Glücksspiel für die deutsche Wirtschaft?

Glücksspiel und deutsche Wirtschaft sind zwei Begriffe, die von wenigen Menschen in einen Zusammenhang gestellt werden. Das hat unterschiedliche Gründe, die in diesem Artikel erläutert werden sollen.

Was mit Glücksspiel gemeint ist

Glücksspiele lassen sich wie folgt definieren: es wird Geld eingesetzt und wer erfolgreich ist, gewinnt Geld. Gemeint sind hierzulande vor allem Sportwetten, Pferdewetten, Spiele in einem Online Casino und Poker. Doch auch Lotto gehört in diese Kategorie. In Zusammenhang mit Glücksspielen wird häufig vor einer Sucht gewarnt, wobei fraglos nicht jeder Mensch gefährdet ist. In der deutschen Wirtschaft dürfte den Beobachtungen nach eine andere Ansicht zu diesem Thema bestehen, als beispielsweise in der Politik und in der breiten Öffentlichkeit. Objektiv betrachtet glaubt man gar nicht, wer alles in dieser Branche mitmischt. Und die Rede ist nicht von irgendwelchen Buchmachern oder Spielbanken. Der Grund für das Interesse ist einfach gesagt Geld.

Die vermuteten Umsätze

Es liegen keine zu 100% zuverlässigen Zahlen vor, wie viel Umsatz mit Sportwetten, Pferdewetten und Online Casinos in Deutschland gemacht wird. Es sind keine offiziellen Angaben darüber bekannt, wie viele Spieler und Wetter es gibt. Wenn man allerdings über die Summen recherchiert, die beispielsweise die bekanntesten Wettanbieter in Sachen Sponsoring aufwenden, kann von mehreren Milliarden Euro ausgegangen werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass fast alle Anbieter international orientiert sind. In Deutschland wird viel Werbung für Sportwetten betrieben. Ein Online Casino hat normalerweise nicht die gleiche Chance, Werbung zu machen. Werbung führt zu einem erhöhten Umsatz. Doch selbst die Casinos im Internet können sich teilweise TV Werbung leisten. Selbst wenn für gewisse Betreiber Zahlen vorliegen sollten, weil diese an der Börse notiert sind, lässt sich kaum entschlüsseln, wie hoch der Umsatz in Deutschland tatsächlich ist, zumal hier nach Zeiträumen aufgeschlüsselt werden müsste.

Es boomt: Umsatz mit Glücksspielen

Glücksspiele können als boomende Wirtschaft beschrieben werden. Kaum ein Zweig hat so viel Aufwind. Wenn die Zahlen stimmen, dass insgesamt im Jahr 100 Milliarden Euro umgesetzt werden (dies ist nicht belegt), zeugt das von einer großen Wirtschaftskraft. Ein Problem ist allerdings, dass die meisten Unternehmen, die in Deutschland Kunden anwerben, nicht von Deutschland aus arbeiten. Und das wiederum hat Gründe, die der deutsche Staat selbst verantworten muss. Hier geht es um das Problem, dass Vorurteile gegenüber Glücksspielen bestehen. Die Gesetze sind nicht zeitgemäß, was nachfolgend in diesem Artikel noch eine Rolle spielt. Experten behaupten, dass das Geld, welches über diverse Kanäle an Buchmacher ins Ausland fließt, der deutschen Wirtschaft fehlt. Niemand wird allerdings verhindern können, dass Menschen gerne Sportwetten tätigen oder in einem Online Casino die Spiele spielen. Die Kanäle müssten einfach nur umgeleitet werden. Das Geld käme der deutschen Wirtschaft zu Gute. Es würden mehr Menschen Geld mit Glücksspielen als Arbeitnehmer verdienen und der deutsche Staat würde von den Steuern profitieren. Die derzeit einzige Steuer, die eingenommen wird, sind 5 % für jeden im Internet getätigten Einsatz. Es handelt sich um das Gesetz der Wettsteuer. Dies betrifft nur Kunden aus Deutschland und die Buchmacher (für die dieses Gesetz gestaltet worden ist) gehen unterschiedlich mit diesem Thema um. So mancher dürfte es sogar ignorieren. Denn wie soll der deutsche Staat belegen, was für Umsätze von einer Firma auf Malta gemacht werden? Dass es dennoch trotz dieser Schwierigkeiten zu Einnahmen kommt und dass beträchtliche Mehreinnahmen möglich sind, ist ein Fakt.

Vor allem Sportwetten haben eine große Bedeutung im Land

Es gibt etliche Anbieter für Sportwetten. Viele sind in Deutschland ansässig, betreiben hier Shops. Werbung ist nicht nur ein Zeitschriften zu entdecken. Es gibt sie vor und nach Fernsehsendungen, die sich einer großen Beliebtheit erfreuen. Es gibt darüber hinaus Bandenwerbung im Fernsehen. Jeder Fußballverein hat einen Wettanbieter als Partner. Auch andere Sportarten und manchmal spezielle Clubs verfügen über derartige Partner. Auf solche Verträge werden Steuern gezahlt. Das wiederum bedeutet, dass auch der deutsche Staat profitiert. Wenn sich die Anbieter diese Zahlungen leisten können, sagte dies viel über den Umsatz aus. Und man fragt sich objektiv, weshalb die deutschen Politiker sich so vehement gegen Glücksspiele wären. Wobei es einen klaren Grund gibt.

Die Lotto Lobby

In Deutschland gibt es eine Lotto Lobby. Und dies seit vielen Jahren. Die verhindert Gesetze, die Regelungen in Sachen Sportwetten und Online Casino treffen. Die Rede ist von politischen Entscheidungen. Das stört nicht nur viele namhafte Fußballvereine. Es stört jeden Verantwortlichen eines Vereins, der nach Sponsoren sucht. Auch bei Lotto sind Sportwetten möglich, jedoch nicht so, wie man sie von den Bekannten Buchmachern her kennt. Wenn selbst dort einigermaßen Umsatz gemacht wird, lässt sich klar vermuten, dass der Umsatz bei den guten Wetteranbietern wesentlich höher liegt. Wenn es um ein Thema wie Online Casino geht, treten immer wieder Experten auf, die behaupten, dass diese illegal sind. Wer diese Experten wohl bezahlt? Mit großer Wahrscheinlichkeit die Lotto Lobby. Die zahlt natürlich ebenfalls Steuern. Um die 48 % der Einnahmen werden nur an die Spieler wieder ausbezahlt. Das ist keine hohe Quote. Trotz aller negativen Fakten: Der Deutsche Lottoblock hat eine hohe Wirtschaftskraft.

Die nicht mehr aktuellen Gesetze

Seit Jahren wird versucht, in Deutschland moderne Gesetze zum Thema Glücksspiel zu beschließen. Jegliche Versuche sind gescheitert. Einen guten Versuch gab es in Schleswig-Holstein. Die anderen Bundesländer schlossen sich nicht an. Sie wollten ein Gesetz, welches von der Lotto Lobby initiiert wurde. Und dieses wurde von der EU wie man so sagt kassiert. Das Gesetz in Schleswig-Holstein besteht weiterhin. Es gilt allerdings tatsächlich nur für dieses Bundesland. Es ist nicht bekannt, ob an moderneren Gesetzen aktuell gearbeitet wird.

Aus steuerlichen Gründen in das Ausland

Da es in Deutschland keine realistischen Gesetze für das Thema Glücksspiel gibt, haben viele Anbieter von Sportwetten und Betreiber von Casinos im Internet ihren offiziellen Sitz nach Malta verlegt. In Malta, das zur europäischen Union gehört, werden offizielle Lizenzen ausgestellt. Dies wiederum führt dazu, dass auch deutsche Kunden Sportwetten setzen und in einem Casino spielen können. Auf casinobonus.de haben Spieler die Möglichkeit verschiedene Casinos miteinander zu vergleichen und so den für Sie am besten geeigneten Anbieter zu finden. Zudem lassen sich hier zahlreiche Bonusangebote für die verschiedenen Casinos finden.

Ein modernes Gesetz würde zu mehr Einnahmen führen, die Steuern zur Folge hätten. Wenn diese in Deutschland gezahlt werden würden, wäre dies positiv für die deutsche Wirtschaft. Denn es handelt sich wie erwähnt um ein Milliardengeschäft. Und in diesen mischen viele Menschen mit, die eigentlich in Deutschland beheimatet sind. Sie gründen eine neue Firma und mieten ein Büro auf Malta. Das ist heutzutage keine ungewöhnliche Vorgehensweise.

Es werden auch in Deutschland Steuern gezahlt

Nicht verschwiegen werden soll in diesem Zusammenhang, dass einige Anbieter von Sportwetten Shops in Deutschland betreiben. Die sind offiziell angemeldet, also wird zumindest Gewerbesteuer bezahlt. Wenn Mitarbeiter beschäftigt werden, gibt es ebenfalls Zahlungen. Die deutsche Wirtschaft profitiert im kleinen Rahmen. Alle Experten, die nicht voreingenommen sind, teilen die Meinung, dass der deutsche Staat in Sachen Glücksspiel viel Geld verschenkt. Die Menschen wollen wetten und sie wollen spielen. Das lässt sich nicht verhindern. Wenn alles staatlich reglementiert ist und mit Gesetzen geregelt, sollten keine Probleme auftreten. Und dennoch kann man in Deutschland offiziell eigentlich nur Lotto spielen oder auf Pferde wetten. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das Thema Wettsteuer wurde zuvor bereits beschrieben. Es bringt de facto dem deutschen Staat Steuereinnahmen in beträchtlicher Höhe.

Die Bedeutung für die deutsche Wirtschaft

Umsätze mit Sportwetten und Spielen in Online Casinos bringen den Betreibern zusammengerechnet jedes Jahr einen Milliardenumsatz. Die deutsche Wirtschaft profitiert bemerkenswert wenig, aufgrund von Vorurteilen und nicht mehr zeitgemäßen Gesetzen. Das Geld wird immer fließen, die Aufgabe für die Politik ist es, den Geldfluss in die richtigen Kanäle zu leiten.