Grundlegende Fehler im Forexhandel: Woran scheitern so viele Retail-Trader dauerhaft?

Der Forexhandel wird immer beliebter bei Anlegern. Hier können auch Laien Ihre ersten kleinen Gewinne einfahren. Allerdings müssen Investitionen immer gut geplant sein.

Wichtig: Keine Investitionen solten ohne Grundkenntnisse getätigt werden. Im Vorfeld sollte man sich ausreichend über die Aktien informieren. Auf https://www.nextmarkets.com/de/handel finden sich alle wichtigen Informationen zum Thema Forexhandel und worauf man beim traden besonders achten muss.

Grundlegende Fehler beim Trading

Mangel an nötigem Fachwissen

Der erste und größte Anfängerfehler bei Forex ist, nicht genau zu verstehen, wie die Märkte funktionieren. Forex-Anfänger denken oft, dass eine gute Handelsstrategie ausreicht. Sie verlieren jedoch fast immer ihr Geld. Dies ist ziemlich dasselbe wie der Versuch, ein Unternehmen in einem Sektor zu gründen, von dem man keine Ahnung hat. Klingt bekannt?Die Lösung dieses Problems liegt auf der Hand: Lernen, als gäbe es kein Morgen. Eine gute Forex-Ausbildung ist extrem wichtig! Anfänger neigen dazu, nur ein paar gute Handelsbücher und wenige Artikel zu lesen, bevor sie mit dem Handel beginnen. Sie üben zu wenig und vergessen, dass sie sich mit einem Beruf herumschlagen, dessen Bewältigung Jahre braucht! Tatsächlich wissen Anfänger so wenig über den Finanzhandel, dass sie oft gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Wie können Trader also vermeiden, den offensichtlichsten und größten Forex-Handelsfehler von allen zu begehen? Indem sie lernen, lesen, Webinare ansehen, an Handelsseminaren teilnehmen und auf einem Demokonto üben. Was auch immer notwendig ist. Wer nicht die Zeit hat, macht sich die Zeit frei! Man kann nie wissen, welcher der entscheidende Moment ist oder wie viele man benötigt, um eine gleichbleibende Rentabilität zu erzielen.

Falsche Handelssignale durch Indikatoren

Gerade Anfänger, jedoch auch zur Genüge fortgeschrittene Trader verlassen sich einzig und allein auf einen einzigen einfach zu interpretierenden Indikator. Ein klassisches Beispiel hierfür ist der Relative Strength Index (RSI). Nur weil dieser ein beispielsweise überkauftes Signal sendet, bedeutet dies noch lange keine Trendumkehr, sondern kann auch einfach nur einen sehr stark trendenden Bullenmarkt andeuten – Wer hier einfach eine Short-Position eröffnet, macht in den meisten Fällen direkt Verlust.

Eine Kombination mehrerer Indikatoren wiederum, wie zum Beispiel zusätzlich mit dem ADX Indikator als Bestätigung senken hier schon die Fehlerquote enorm. Jedoch ist das Verstehen und Erkennen von Trendmustern und Candlesticks mindestens genauso wichtig und auch ein Blick in höhere Timecharts zur Bestimmung des übergeordneten Trends ist absolut essentiell.

Zu viel Analyse

Trader können bei der Analyse von unzähligen Nachrichten und Berichten abgelenkt werden. Es gibt weiterhin viele Handelssoftware, die einem Anleger das Traden erleichtern sollen. Trader müssen all diese Informationen und Fakten kennen, um eine gute und solide Handelsstrategie entwickeln zu können. Für Anfänger ist dies eine der schwersten Aufgaben überhaupt, da die meisten Laien denken: Mehr ist besser. Das stimmt allerdings nicht. Man muss nicht stundenlang vorm PC oder Smartphone sitzen, um aktuelle News oder neue Berichte zu analysieren. Es ist zu bedenken, dass alle Variablen, die den Preis beeinflussen, über die Preisaktion in einem Preischart widergespiegelt werden. Es ist nicht nötig, so viel Zeit und Geld in teure Software investieren, um mit Forexhandel erfolgreich zu sein. Darüber hinaus bekommen viele Trader eine Analyse-Lähmung. Sie recherchieren und analysieren alle Daten und versuchen dann noch eine Handelsentscheidung zu treffen. Meistens treten genau hier grobe Fehler auf.

Zu viel Traden

Viele Trader versuchen durch viele Trades, viel Geld zu verdienen. Dadurch erwirtschaften sie auf lange Sicht sogar weniger Gewinne. In Demo-Versionen scheiden viele immer sehr gut ab. Allerdings fehlt hier der Bezug zum eigenen Geld. In der Demo-Version traden die Händler mit Spielgeld. Sie bleiben fokussiertet und treffen immer eine solide und fundierte Entscheidung. Emotionen sind also einer der wichtigsten Faktoren im Forexhandel. Sie beeinflussen wichtige Investitionsentscheidungen. Trader, die zu viel traden, handeln nur mit Emotionen.Beispiel: Trader handeln außerhalb der Handelsspanne. Trader handeln ohne einen Tradingplan. Man muss jederzeit wissen, was man am Markt sucht und sich immer an den Handelsplan halten. So ist es möglich auch effektiv Gewinne erzielen. Bei zu vielen Trades steigen auch automatisch die Transaktionskosten. Es ist wichtig, ruhig und kalkuliert bleiben und die eigenen Emotionen immer unter Kontrolle haben. Nur so kann man eine fundierte Handelsentscheidung treffen.

Falsches Risikomanagement

Ein bewusstes Risikomanagement ist sehr wichtig für den Forexhandel. Risikomanagement bedeutet, immer die Kontrolle über einen Trade zu haben und nie über ein bestimmtes Risiko hinauszugehen. So ist es garantiert, dass die Verluste nicht zu hoch ausfallen. Viele Trader lassen sich hier auch wieder von ihren Emotionen leiten und meinen, sie können nicht verlieren. Sie riskieren mehr, um die Verluste wieder wett zu machen. Es ist nur ein überheblicher Trade erforderlich, der nicht den erhofften Erfolg bringt. Als Reaktion lassen sich die Trader dann von Ihren Emotionen leiten.

Kein Handelsplan oder Handelsroutine

Das Fehlen eines Forex-Handelsplans ist der häufigste Fehler, den Anfänger machen. Viele Trader denken, dass sie keinen Plan benötigen. Sie haben ihn ja immer im Kopf und wissen, was zu tun ist. Ohne einen detaillierten Handelsplan, der alle wichtigen Informationen über Ihren Trade enthält, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, sich von seinen Emotionen leiten zu lassen. Jeder Anfänger muss einen Handelsplan haben. Nur so kann er oder sie am Markt Gewinne erzielen und eine individuelle Handelsstrategie entwickeln. Es ist unmöglich den Plan im Kopf zu behalten, man muss den Handelsplan immer aufschreiben, um jederzeit zu wissen, was man tun muss.

Falscher Einstieg in den Markt

Viele Laien und Anfänger steigen viel zu früh in den Forexhandel ein. Anfänger sollten zuerst über eine Demo-Version erste Erfahrungen mit dem Forexhandel machen. Hier lernen sie den Markt kennen und können eine Handelsstrategie entwickeln. Meistens dauert es ein halbes Jahr, bis ein Anfänger alles kennengelernt hat und in den Forexhandel mit echtem Geld einsteigen kann. Hier kommt allerdings ein sehr entscheidender Faktor dazu. Da es um das eigene Geld geht, kommen Emotionen hinzu. Es ist wichtig, erst erfolgreich eine Demo-Version zu absolvieren, bevor man in den Markt einsteigt. Nur ohne emotionales Handeln ist es möglich, die beste Entscheidung für die eigene Handelsstrategie zu treffen.

Was ist ein Handelsplan?

Trader müssen etwas über die positiven Auswirkungen eines Handelsplans wissen. Nun, die Finanzmärkte sind keine Ausnahme, und keinen Forex-Handelsplan zu haben, ist einer der am weitesten verbreiteten Fehler, die Forex-Händler machen. Möglicherweise liegt der Grund dafür darin, dass Händler nicht genau wissen, wie ein Handelsplan überhaupt aussieht. Ein Handelsplan ist ein strenges Regelwerk, von dem die eine Hälfte von der Handelsstrategie und die andere Hälfte von der Geldverwaltungsstrategie abgeleitet wird. So könnte es aussehen:

Spezifische Marktbedingungen für den Eintritt in ein Geschäft

Der Geldbetrag, der in einem Trade riskiert werden soll

Spezifische Marktbedingungen für das Aussteigen, wenn man sich irrt (Stopp-Loss)

Spezifische Marktbedingungen für den Ausstieg, wenn man Recht hat (Take-Profit)

Ungefähre Zeit, bis der Markt Ihr Ziel erreicht

Alles notieren

Falsches Geldmanagement

Beim Forex-Handel kann es schnell hektisch werden, da Forex-Brokern viel Freiheit bei der Nutzung ihres Handelskontos eingeräumt wird, während Anfänger in Bezug auf die Disziplin des Geldmanagements zurückbleiben. Eine Kombination dieser beiden Faktoren führt zu einem risikoreichen Handel mit Gefahren. Anfänger sollten sich immer folgende Fragen stellen:

Investiere ich nur mein Risikokapital? (Kann ich es mir leisten, dieses Geld zu verlieren?)

Was ist der maximale Prozentsatz meiner Gesamtinvestition, den ich bereit bin, in einem Trade zu riskieren?

Wie viele Trades kann ich maximal gleichzeitig eröffnen?

Was ist das Gewinn / Verlust-Verhältnis, das meine Strategie verspricht?

Entspricht es meinem Risiko- / Ertragsverhältnis pro Trade?

Geldmanagement kann manchmal schwierig werden, weil es strategieabhängig ist.

Fazit

Der Forexhandel ist alles andere als einfach. Anfänger sollten sich immer an die oben aufgeführten Punkte halten und versuchen, diese Fehler zu vermeiden. In vielen Fällen hilft es auch, den Rat eines Profis (Brokers) hinzuzuziehen, der eine gute Anlageberatung geben kann.