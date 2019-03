Heilbronn ist Pilotregion für Demokratiespiel

× Erweitern Stadt Heilbronn

Demokratie spielerisch erlernen und auf attraktive Weise erleben – das ist das Ziel des Brettspiels „Quararo“, das drei junge Musliminnen aus Heilbronn im Rahmen des Projekts „Extrem Demokratisch –Muslimische Jugendarbeit stärken“ entwickelt haben. Mit einer Auftaktveranstaltung am Dienstag, 2. April, 17.30 Uhr, wird das Spiel in der Stadtbibliothek im K3 einem breiten Publikum vorgestellt.

„Damit ist Heilbronn Pilotregion für das neue Demokratielernspiel“, freut sich Roswitha Keicher, Leiterin der städtischen Stabsstelle Partizipation und Integration. Rechtzeitig vor der Gemeinderats- und Europawahl und passend zum 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes sei nun ein großes Brettspiel entstanden, das auf dem Boden gespielt wird – „ganz analog und mit echter Kommunikation“, so Keicher weiter. Insgesamt zwei Jahre lang haben die jungen Spielentwicklerinnen an ihrer Idee getüftelt.

Bei „Quararo“ geht es um demokratische Entscheidungen

„Quararo“ leitet sich vom türkischen Wort „karare“ bzw. dem arabischen Wort „qarar“ ab und bedeutet „Entscheidung“ – entsprechend muss die Spielgruppe Dilemma-Aufgaben aus einem gewählten Themengebiet lösen. Dabei geht es weniger um die Lösung als solche, sondern vielmehr um den Prozess der Entscheidungsfindung. Die Spielenden, die ihre Entscheidungen auf der Wertegrundlage des Grundgesetzes und demokratischer Tugenden treffen, stehen vier Methoden zur Verfügung: Mehrheitsentscheid, Konsens, Parlamentarische Vertretung und das Systemische Konsensieren.

Bei „Quararo“ erleben die Spielenden die Vor- und Nachteile der Entscheidungsformen und erkennen darüber hinaus, wie Werte, Fakten, persönliche Betroffenheit, Zeitdruck und stille Annahmen Entscheidungen beeinflussen können. In Zeiten, in denen Demokratie besondere Aufmerksamkeit erhält und zuweilen auch in Frage gestellt wird, ist das Spiel eine gute Möglichkeit, um in Jugendgruppen, Schulklassen und Workshops demokratische Entscheidungsprozesse erlebbar und attraktiv zu machen.

Bei der Auftaktveranstaltung werden mehrere Spieletaschen an die Kooperationspartner überreicht, die sie interessierten Gruppen und Referentinnen und Referenten zur Verfügung stellen werden. Zwei Taschen gehen an die Stabsstelle Partizipation und Integration – unter anderem ist „Quararo“ ein Angebot der Stabsstelle im „Bunten Klassenzimmer“ der BUGA. Gefördert wurde das Projekt von der Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg, unterstützt haben das Projekt zudem die Stabsstelle Partizipation und Integration der Stadt Heilbronn, JUMA e.V. und die RAA Berlin.

Projekt Extrem Demokratisch – Muslimische Jugendarbeit stärken

Das Projekt „Extrem Demokratisch – Muslimische Jugendarbeit stärken“ richtet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der muslimischen Jugendarbeit. Ihnen werden Workshops, Fortbildungen und Coachings angeboten, in denen sie ihre Fähigkeiten als Jugendarbeiter weiterentwickeln können. Als relevante gesellschaftliche Akteure leisten sie einen wichtigen Beitrag bei der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen und bietet zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten. Das Projekt wird in Berlin und Heilbronn umgesetzt.