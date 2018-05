HVG ab 1. Juli 2018 für Abwasserbeseitigung im Leintal zuständig

× Erweitern Heilbronner Versorgungs GmbH Von links: Bürgermeisterin Sabine Rotermund (Schwaigern) als stellvertretende Verbandsvorsitzende, Bürgermeister Ralf Steinbrenner (Leingarten) als Verbandsvorsitzender und HVG-Geschäftsführer Frank Schupp besiegeln die Partnerschaft für die technische Betriebsführung von Abwasseranlagen und Regenwasserbehandlungsanlagen des Abwasserzweckverbands Leintal.

Heilbronn. Ab 1. Juli 2018 übernimmt die Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG) die technische Betriebsführung von Abwasseranlagen und Regenwasserbehandlungsanlagen in Leingarten, Schwaigern, Massenbachhausen und dem Eppinger Stadtteil Kleingartach. Der Zweckverband „Abwasserbeseitigung Leintal“ (AZV) stimmte in öffentlicher Verbandsversammlung am 6. März 2018 einstimmig für die Partnerschaft mit dem Heilbronner Versorgungsunternehmen. Bürgermeister Ralf Steinbrenner (Leingarten) als Verbandsvorsitzender, Bürgermeisterin Sabine Rotermund (Schwaigern) als stellvertretende Verbandsvorsitzende und HVG-Geschäftsführer Frank Schupp haben den Vertrag unterschrieben.

Damit wird die HVG ab 1. Juli 2018 die Reinigung und Wartung von 46 Anlagen übernehmen. Dabei handelt es sich um eine große Bandbreite von Anlagen unterschiedlichen Alters, Technik und Größe. Ralf Steinbrenner erklärt: „Die zunehmende Komplexität der Anlagen ist auch der Hauptgrund, warum der Zweckverband die Zusammenarbeit mit den Abwasserprofis der HVG eingeht. Die Mitarbeiter müssen über Fachwissen aus mehreren Bereichen verfügen.“

„Durch die Partnerschaft entstehen Synergieeffekte, die den Kommunen zukünftige

Investitionen ersparen“, ergänzt Sabine Rotermund. Entsprechend setzt sich das HVG-Team aus Mitarbeitern der Fachrichtungen Schlosser, Elektroniker, Fachkräfte für Abwassertechnik, Fachkräfte für Kanal- und Kommunalservice zusammen. Angeleitet werden sie von erfahrenen Abwasseringenieuren. Die Abwasserbetriebsführung durch den AZV Leintal ist nun die vierte Abwasserbetriebsführung der HVG. In Heilbronn, Neudenau und Oedheim ist die HVG schon seit mehreren Jahren tätig.

Frank Schupp beschreibt die Herausforderung der Mitarbeiter: „Arbeiten in unterirdischen Anlagen, in explosionsgefährdeten Bereichen, umgeben von stinkenden Hinterlassenschaften unter Beachtung von unterschiedlichen Arbeitsschutzverordnungen ist die tägliche Herausforderung dieser Abwasserprofis.“