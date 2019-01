Jahresbilanz der Agentur für Arbeit Ludwigburg

× 1 von 4 Erweitern Agentur für Arbeit Ludwigsburg - Jahresrückblick 2018 × 2 von 4 Erweitern Agentur für Arbeit Ludwigsburg - Jahresrückblick 2018 × 3 von 4 Erweitern Agentur für Arbeit Ludwigsburg - Jahresrückblick 2018 × 4 von 4 Erweitern Agentur für Arbeit Ludwigsburg - Jahresrückblick 2018 Prev Next

Der Blick zurück in das Jahr 2018 zeigt den Arbeitsmarkt im Landkreis Ludwigsburg in Höchstform: Der höchste Stand sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, die geringste Zahl an arbeitslosen Menschen, die niedrigste Arbeitslosenquote, die höchste Zahl gemeldeter Arbeitsstellen.

Im Jahresdurchschnitt 2018 waren im Landkreis 9.095 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 1.008 oder 10 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote sank zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent und blieb damit im Vergleich zu Baden-Württemberg unter der Landesquote von 3,2 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt im Landkreis Ludwigsburg zeigte sich im Jahr 2018 von seiner besten Seite. Mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent lagen wir schon knapp an der Grenze zur Vollbeschäftigung“, bilanziert Martin Scheel, der Leiter der Ludwigsburger Arbeitsagentur, die Entwicklung des vergangenen Jahres.

Beide Rechtskreise und alle Personengruppen profitierten von der guten Lage

Bei allen Personengruppen ging die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt zurück. Bei Frauen und Männern lag die Arbeitslosigkeit jeweils 10,0 Prozent unter dem Vorjahr. Ein überdurchschnittlicher Rückgang war bei den Jüngeren bis 25 Jahren mit 13,6 Prozent und den Langzeitarbeitslosen mit 14,7 Prozent zu verzeichnen. Doch auch die Personengruppen der Ausländer (minus 10,2 Prozent) und Älteren ab 50 Jahren mit einem Rückgang um 6,3 Prozent sowie Menschen mit Behinderung (minus 6,7 Prozent) profitierten von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt.

In beiden Rechtskreisen ging die Arbeitslosigkeit zu etwa gleichen Anteilen zurück; im steuerfinanzierten Rechtskreis Sozialgesetzbuch (SGB) II um 10,4 Prozent, im Rechtskreis der Versichertengemeinschaft (SGB III) um 9,5 Prozent.

Arbeitsmarkt war stark in Bewegung

Trotz stabiler Beschäftigungslage war der Arbeitsmarkt im Landkreis stark in Bewegung. Im Jahr 2018 gab es insgesamt 34.289 Zugänge in Arbeitslosigkeit (minus 3,0 Prozent zum Vorjahr). Davon meldeten sich 20.199 (minus 1.363 oder 6,3 Prozent zum Vorjahr) Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit im Rechtskreis Sozialgesetzbuch (SGB) III und 14.090 beim kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg im Rechtskreis Sozialgesetzbuch (SGB) II (plus 285 oder 2,1 Prozent zum Vorjahr). Dem gegenüber standen 35.199 Abgänge von Arbeitslosen (minus 2,6 Prozent zum Vorjahr), 20.297 Abgänge im Rechtskreis SGB III (1.541 oder 7,1 Prozent weniger zum Vorjahr) und 14.902 Abgänge im Rechtskreis SGB II (586 oder 4,1 Prozent mehr zum Vorjahr).

Stellenboom 2018

Im gesamten Jahr 2018 meldeten die Arbeitgeber aus dem Landkreis dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Ludwigsburg 17.026 Arbeitsstellen zur Besetzung, 1.035 oder 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Durchschnittlich waren 4.571 Stellen monatlich im Bestand. Gesucht wurden verstärkt Mitarbeitende für die Berufsbereiche „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“, „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“, „Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus“ sowie „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“.

Entwicklung der Erwerbstätigkeit (Stand Juni 2018)

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis Ludwigsburg hat von Juni 2017 bis Juni 2018 um 5.220 oder 2,6 Prozent zugenommen und lag zum Stichtag (30. Juni 2018) bei 203.048. Anteilig davon waren 71,2 Prozent im Alter zwischen 25 bis unter 55 Jahren und 18 Prozent im Alter 55 bis unter 65 Jahren. Sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigung haben zugenommen. Die Vollzeitbeschäftigung ist um 3.993 oder 2,7 Prozent auf 153.384 und die Teilzeitbeschäftigung ist um 1.227 oder 2,5 Prozent auf 49.664 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte angewachsen.

In einer geringfügig entlohnten Beschäftigung waren, mit Stichtag Juni 2018, insgesamt 48.632 Frauen und Männer beschäftigt. Das ist eine Zunahme zum Vorjahr um 929 (plus 1,9 Prozent). Davon waren 27.025 Personen ausschließlich als Minijobber beschäftigt, gegenüber Juni 2017 ein Minus von 139 oder 0,5 Prozent. Dagegen ist zum Stichtag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die zusätzlich einen geringfügig entlohnten Nebenjob ausüben, gegenüber dem Vorjahr um 1.068 oder 5,2 Prozent auf 21.607 gestiegen.

Ausblick auf das Jahr 2019

Nach den Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt – und Berufsforschung (IAB) wird die konjunkturelle Entwicklung etwas an Schwung verlieren, dennoch wird mit einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von 1,9 Prozent für Baden-Württemberg gerechnet (Bund: 1,8 Prozent). Damit einhergehend wird die Arbeitslosigkeit voraussichtlich nochmals leicht zurückgehen. Zwei wesentliche Faktoren, die nach den Prognosen zum Beschäftigungsaufwuchs beitragen werden, sind die Zuwanderung und die steigende Erwerbsneigung – ältere Menschen bleiben länger in Beschäftigung und mehr Frauen arbeiten. Doch damit alleine kann die Fachkräftelücke, die aktuell schon in vielen Berufsfeldern spürbar ist, nicht gedeckt werden. Die Strategie der Agentur für Arbeit für die kommenden Jahre ist, mit mehr Prävention und mehr Qualifizierung und Weiterbildung für Arbeitslose und Beschäftigte, das vorhandene inländische Potential bestmöglich auszuschöpfen.

Weiterhin wird die Agentur für Arbeit mit allen Partnern am Arbeitsmarkt zur Fachkräftesicherung (Fachkräfteallianz Landkreis Ludwigsburg; Fachkräfteallianz Region Stuttgart) auch in 2019 eng zusammenarbeiten und gemeinsame Projekte fortführen sowie neue Initiativen gemeinsam erarbeiten und umsetzen.

Präventiv wird die Arbeitsagentur ab dem Schuljahr 2019/2020 mit der Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler schon in der Vor-Vor-Abgangsklasse an den allgemeinbildenden Schulen und in der Oberstufe der Gymnasien neue Akzente setzen. Das bereits bestehende Beratungsangebot an den Schulen wird intensiviert und ausgebaut.

Das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene Qualifizierungschancengesetz gibt einen breiteren Raum für die berufliche Weiterbildungsförderung. Neben den bisherigen Möglichkeiten beruflicher Qualifizierung und Weiterbildung können nun auch zusätzliche oder ergänzende Qualifikationen erworben und durch die Arbeitsagentur gefördert werden. Ein Fokus liegt dabei auf dem Ausbau der Weiterbildungsförderung für Beschäftigte. Angesprochen werden hierbei Beschäftigte, deren berufliche Tätigkeiten durch neue Technologien ersetzt werden können oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel bedroht werden oder die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben.

Auch mit vielfältigen digitalen Angeboten, wie zum Beispiel dem Selbsterkundungstool SET (für angehende Studenten) oder den Online-Trainings (für registrierte Kunden), unterstützt die Agentur bei der Berufsorientierung oder auch Qualifizierung.