Kostenloses Wlan in der Esslinger City

× Erweitern Wlan in Esslingen 1 v.l.n.r.: Dimo Haueisen (Unitymedia), Dr. Jürgen Zieger (OB Esslingen), Patrick Cervicek (Freifunk)

Die fortschreitende Digitalisierung ist längst ein generationenübergreifendes Thema. In Zeiten von Online-Shopping und vermehrter Internetnutzung ist die flächendeckende Versorgung mit schnellen und sicheren WiFi-Netzen von immer größerer Bedeutung für Deutschlands Innenstädte. Ab jetzt gibt es in der Esslinger Innenstadt ein Angebot von freiem WLAN mit hoher Leistungsdichte.

Mit etwas Ringen war es verbunden: Die flächendeckende Versorgung der Innenstadt Esslingen mit offenem und kostenlosem WLAN. Esslingen schreitet voran und geht ans freie Netz. Viele helfende Hände haben es möglich gemacht, dass Bürger und Touristen in weiten Teilen der idyllischen Neckarstadt nun kostenfrei und unkompliziert surfen können. Unitymedia, Freifunk Stuttgart und das Stadtmarketing Esslingen haben gemeinsam mit engagierten Bürgern und dem Denkmalschutz in der Innenstadt fleißig aufgerüstet, sodass ab sofort sieben Hot Spots in die City ausstrahlen. »Die Stadt Esslingen hat in er letzten Zeit eine umfangreiche Digitalisierungsstrategie erstellt, die den Weg zur Smart City Esslingen freimacht. Kostenloses WLAN ist ein wichtiger Baustein dieser Strategie und zudem ein positiver Imageträger für den Wirtschaftsstandort Esslingen«, freut sich Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger.

× Erweitern Wlan Esslingen Jürgen Zieger

Esslingen ist damit eine der letzten Städte im Umkreis, die in punkto WLAN nun auch aufgerüstet hat. Denn bevor es losgehen konnte, mussten zunächst noch rechtliche Fragen geklärt werden. Die Grundlage für die Versorgung mit WLAN in der Innenstadt bildet ein Beschluss des Esslinger Gemeinderats. Dieser stellt die erforderlichen Mittel hinsichtlich der Internetversorgung für die nächsten drei Jahre bereit. Der Esslinger Jugendgemeinderat hatte sich im Vorhinein für das Projekt eingesetzt und das Esslinger Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung koordinierten das Projekt in ihrer Umsetzung. Zudem konnte die Stadt im Kampf um digitalen Fortschritt auch zwei wichtige Partner gewinnen. Unitymedia als großer deutscher Kabelnetzbetreiber versorgt bereits 13 Millionen Haushalte in Deutschland mit ihren Breitbandkabeldiensten, während Freifunk Stuttgart e.V., als größtes eherenamtlich betriebenes WLAN-Gemeinschaftsnetz der Welt, in das Projekt involviert ist. Alleine in Deutschland hat Freifunk über 45.000 Unterstützer.

Unter dem Namen »Free WiFi Esslingen« ist das Netz auf dem Marktplatz, Rathausplatz, am Bahnhohfsplatz und ZOB ab sofort verfügbar. Die Benutzer können sich hierüber schnell und komfortabel anmelden und sofort lossurfen – kostenlos, stabil, mit hoher Datenbandbreite und unbegrenzter Nutzungsdauer. In der Küferstraße, am Blarer Platz und dem Ottilienplatz ist das kostenlose WLAN unter dem Namen »Freifunk Esslingen« ebenfalls ab sofort online. Stadtmarketing-Chef Michael Metzler war federführend bei der Einführung des WLAN und weiß um die Wichtigkeit von niedrigschwelligem und sicherem Internetzugang in breiter Streuung. »In Zeiten des zunehmenden Online-Shoppings helfen digitale Services wie freies WLAN dabei, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu steigern, sie bieten Besuchsanreize und erhöhen die Verweildauer in der Innenstadt. Davon profitieren Handel, Gewerbe und Tourismus.«