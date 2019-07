× Erweitern Stadt Ludwigsburg Dr. Matthias Knecht wird Ludwigsburgs nächster Oberbürgermeister

Ludwigsburg bekommt einen neuen Oberbürgermeister: Dr. Matthias Knecht wurde am Sonntag, 30. Juni, mit 58,45 Prozent der Stimmen gewählt.

Der amtierende Oberbürgermeister Werner Spec erhielt 29,44 Prozent der Stimmen. Die anderen Gegenkandidaten erzielten folgendes Ergebnis: Jakob Novotný: 8,57 Prozent, Konrad Kling: 1,87 Prozent, Heike Stefanie Baumbach: 1,57 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 36,55 Prozent. Es handelt sich bei den Zahlen um das vorläufige Wahlergebnis.

Matthias Knecht wird sein Amt am 1. September antreten. Die offizielle Einsetzung findet in der Gemeinderatssitzung am 12. September statt.