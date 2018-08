Minister Hauk besucht Ravensburger Kinderwelt

× Erweitern Foto: Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim Ravensburger Kinderwelt Schmeck den Süden

Über Besuch aus der baden-württembergischen Landesregierung konnte sich die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim freuen: Peter Hauk MdL, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, war am Freitag, den 3. August, zu Gast in der Indoor-Erlebniswelt und konnte dort die Beitrittserklärung der Einrichtung zu den „Schmeck den Süden“-Gastronomen entgegen nehmen. Denn frisch, gesund und lecker so lautet seit Anfang des Jahres das Motto in Ravos Bistro. Besucher können dort den vollen Geschmack des Südens erleben.

»„Wir freuen uns sehr, dass mit Minister Hauk nun auch ein Mitglied der Landesregierung die Ravensburger Kinderwelt besucht«, sagt Dietmar Allgaier, Erster Bürgermeister und Betriebsleiter der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim. »Besonders freut uns, dass wir mit diesem Besuch auch unseren offiziellen Beitritt zu den ‚Schmeck den Süden‘-Gastronomen bekunden können. Für uns ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung der Kinderwelt. Denn junge Familien achten vermehrt auf die regionale Herkunft und die Frische der Lebensmittel und Speisen.« Ein Grund, warum die Ravensburger Kinderwelt sich dazu entschieden hatte, bereits im vergangenen Herbst das Gastronomiekonzept entsprechend anzupassen. Die Bedürfnisse der Besucher wurden in den Mittelpunkt gestellt – entstanden ist eine gesunde, abwechslungsreiche und vor allem regionale Küche. In Ravos Bistro bekommen die kleinen und großen Gäste seit Beginn des Jahres Gemüse, Obst, Wurst- und Fleischwaren von renommierten regionalen Händlern. Ein Konzept, das nun auch vom Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg und der DEHOGA Baden-Württemberg durch die Aufnahme als »Schmeck den Süden«-Gastronom gewürdigt wurde. »Wir freuen uns, dass die Ravensburger Kinderwelt sich entschieden hat ihr Konzept anzupassen, um als ‘Schmeck den Süden‘-Gastronom ausgezeichnet zu werden. Dadurch unterstützt sie ein für uns als Landesregierung wichtiges Projekt, die Stärkung der Regionalität und damit der heimischen Landwirtschaft«, kommentiert Minister Hauk.

Damit gehört die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, wie auch der Freizeitpark Ravensburger Spieleland, zu einem von über 300 »Schmeck den Süden«-Gastronomen Baden-Württembergs. Dem Beitritt folgt in Kürze dann auch noch eine entsprechende Zertifizierung mit Gütesiegel.