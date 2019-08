Neckarsulm gratuliert seinem Oberbürgermeister

× Erweitern Neckarsulm gratuliert Oberbürgermeister Zum 50. Geburtstag erhielt OB Steffen Hertwig (3. von links) einen Feuerkorb von der Feuerwehr Neckarsulm: (von links) Manuela Stolz, Kommandant Wolfgang Rauh und die Abteilungskommandanten Arnd Seufer und Frank Seitz.

Mit einem öffentlichen Empfang hat am Freitag, 2. August die Stadt Neckarsulm dem Oberbürgermeister Steffen Hertwig zu seinem 50. Geburtstag gratuliert. Es gab lobende Worte von Kollegen und Weggefährten – sowie ein ungewöhnliches Geschenk.

»Mit 50 stellt man sich selbst und sein bisheriges Tun auf den Prüfstand«, betont Dr. Suzanne Mösel, Bürgermeisterin von Neckarsulm, und blickt zurück auf »50 Jahre Steffen Hertwig«. Mösel war eine der zahlreichen Gäste, die auf Einladung der Stadt in die Volkshochschule Neckarsulm gekommen waren, um Steffen Hertwig persönlich zu beglückwünschen und ihm ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Am 18. September wurde der gebürtig aus Heilbronn-Sontheim stammende und in Talheim aufgewachsene Rechtsanwalt zum Oberbürgermeister der Stadt Neckarsulm gewählt. Seitdem habe er regelmäßig unter Beweis gestellt, dass er sein Wahlversprechen, »ein offener Ansprechpartner für alle Bürger« zu sein, ernst gemeint hat, so Karl-Heinz Ullrich, Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat.

Steffen Hertwig zeigte sich sichtlich gerührt angesichts der zahlreichen Gratulanten. Er erzählte, dass er als Jugendlicher unter dem Los gelitten habe, in den Sommerferien Geburtstag zu feiern, wenn die meisten Freunde verreist sind. »Insofern entschädigt mich der heutige Tag«, so Hertwig. Dem Wunsch des Jubilars entsprechend erhielt er das Geschenk der Stadt in Form einer Spende an lokal ansässige, gemeinnützige Organisationen. Eine besondere Überraschung gab es dann aber doch: Die Feuerwehr Neckarsulm transportierte das Geschenk für den Oberbürgermeister per Drehleiter auf die Terrasse der VHS – einen Feuerkorb aus Stahl mit eingestanzter persönlicher Widmung.