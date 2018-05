Niedrigste Arbeitslosigkeit seit Oktober 1992 – Quote bei 3,0 Prozent

× Erweitern Bundesagentur für Arbeit Ludwigsburg

KREIS LUDWIGSBURG. Im Berichtsmonat Mai waren so wenige Menschen arbeitslos gemeldet wie seit Oktober 1992 nicht mehr. Insgesamt waren 9.187 Frauen und Männer ohne Arbeit bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und dem Kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg registriert. Das waren 166 Personen oder 1,8 Prozent weniger als noch im April und 893 oder 8,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber April nochmals um 0,1 Prozentpunkte auf nun 3,0 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 3,3 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt im Landkreis Ludwigsburg zeigt sich weiterhin von seiner besten Seite: Steigende Beschäftigung und eine hohe Nachfrage der Unternehmen insbesondere nach Fachkräften bieten hervorragende Chancen für einen beruflichen Einstieg, Umstieg oder Aufstieg.“, bewertet Dr. Carolin O`Sullivan, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, den lokalen Arbeitsmarkt. „Besonders erfreulich ist, dass alle Personengruppen im Vergleich zum Vorjahresmonat von der guten Situation profitieren konnten.“

Arbeitslosigkeit nach Rechtskreisen

Im Rechtskreis SGB III (Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Ludwigsburg) waren 4.270 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 101 oder 2,3 Prozent weniger als im April und 507 (minus 10,6 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote lag bei 1,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB II (Zuständigkeitsbereich des kommunalen Jobcenters Landkreis Ludwigsburg) waren im Mai 4.917 Personen arbeitslos gemeldet, 65 oder 1,3 Prozent weniger als im April und 386 oder 7,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote lag bei 1,6 Prozent.

Hohe Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern

Im Mai meldeten die Unternehmen dem Arbeitgeber-Service der Ludwigsburger Arbeitsagentur insgesamt 1.550 neue Arbeitsstellen. Das waren 229 oder 17,3 Prozent mehr als vor einem Monat und 143 (10,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen hat im Vergleich zum Vorjahresmonat zugenommen. Konkret waren 4.862 Stellen zu besetzen, das waren 1.184 oder 32,2 Prozent mehr als im April 2017.

Die lokalen Unternehmen suchen über die Arbeitsagentur weiterhin Fachkräfte in den Feldern Metall, Mechatronik und Elektro, aber auch weiterhin in der Logistik. Außerdem besteht ein großer Bedarf an Verkäufern, Altenpflegern sowie Fachkräften für Hotellerie und Gastronomie.

Der Ausbildungsmarkt im Landkreis Ludwigsburg bietet viele freie Ausbildungsplätze

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres 2017/ 2018 meldeten sich bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg 2.428 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, 193 oder 7,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Zugleich wurden dem Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur seit 1. Oktober 2017 2.864 Ausbildungsplätze gemeldet, 228 Stellen oder 8,6 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Zeit für die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz wird langsam knapp. Die Sommerferien sind nicht mehr weit entfernt. Für viele Betriebe heißt das, dass die Suche nach Auszubildenden abgeschlossen wird. Zudem machen viele Firmen in den Sommermonaten den Betriebsurlaub und starten danach direkt mit den neuen Auszubildenden. Daher empfiehlt die Agentur für Arbeit allen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, schnellstmöglich die Berufsberatung zu kontaktieren. Die Gesprächstermine können telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4 5555 00 vereinbart werden.