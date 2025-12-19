Politischer Jahresrückblick 2025: Oberbürgermeister aus der Region im Interview

Im Gespräch mit MORITZ-Redakteur David Gerhold blicken die Oberbürgermeister von Heilbronn, Neckarsulm, Bad Rappenau, Eppingen, Sinsheim und Mosbach auf 2025 zurück.

Harry Mergel (Oberbürgermeister Heilbronn)

Welches waren Ihre wichtigsten drei politischen Ziele für das Jahr 2025? Konnten sie umgesetzt werden? Was ist auf der Strecke geblieben?

Heilbronn hat in diesem Jahr große Fortschritte gemacht und eine ganze Reihe an Erfolgen erzielt. Ein Thema, das uns als Stadt stolz macht und uns weit über die Region hinaus europaweit Sichtbarkeit bringen wird, ist der Titel European Green Capital 2027, also Europas grüne Hauptstadt 2027, den uns die Europäische Kommission im Oktober zugesprochen hat. Im Finale der letzten drei Bewerberstädte setzten wir uns gegen Klagenfurt am Wörthersee und das ungarische Debrecen durch und wurden darin bestätigt, dass wir mit unseren bisherigen und zukünftig geplanten Maßnahmen und Projekten zur Nachhaltigkeit europaweit Vorbild für andere Städte sind. Zum Beispiel mit unseren Parks als Grün- und Erholungsflächen – vom Wertwiesenpark bis zum Botanischen Obstgarten. Diese sind alle in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten entstanden. 2027 wird Europa auf Heilbronn blicken und wir werden das Jahr mit einem angemessenen, vielfältigen Programm erlebbar machen.Die Zukunft unserer Innenstadt, und damit verbunden die Themen Sauberkeit und Sicherheit, haben wir gemeinsam mit dem Gemeinderat aktiv angepackt und die ersten Sofortmaßnahmen, wie z.B. eine bessere Beleuchtung des Marktplatzes, mehr Grün in der Innenstadt und ein Jugendhaus als Treffpunkt im Zentrum, schnell realisiert. Jetzt setzen wir konsequent die weiteren Punkte des auf zwei Jahre angelegten Sofortprogramms Innenstadt um. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei arbeiten wir tagtäglich daran, die Stadt noch sicherer zu machen, was die Bürgerinnen und Bürger positiv wahrnehmen und was auch Wirkung zeigt. In der Stadtentwicklung ist mit dem städtebaulichen Wettbewerb für den Bildungscampus Süd ein neues Kapital aufgeschlagen. Er soll als Bindeglied zwischen der nördlichen Innenstadt und dem bereits bestehenden Bildungscampus wirken. Die Ergebnisse werden kurz vor Weihnachten vorgestellt, im nächsten Jahr wird sich zeigen, wie es konkret weitergehen soll.

In diesem Jahr hat der Bau des Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) offiziell begonnen. Wie wirkt sich dieses Projekt auf die Zukunft der Stadt Heilbronn aus?

Bundeskanzler Friedrich Merz nannte Heilbronn beim Spatenstich für den IPAI im Oktober einen „Schlüsselstandort“, an dem KI für Europa entstehen wird. Ich sehe den IPAI als Lebensversicherung für unseren Wirtschaftsstandort . Er ist ein wichtiger Faktor auf unserem Weg zur Wissens- und Zukunftsstadt, durch qualitativ hochwertige KI-Anwendungen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen in der Region und im Land weiter zu stärken.

Sie haben den Wunsch geäußert, dass sich die Heilbronner wieder mit ihrer Innenstadt identifizieren können. Was sind die größten Probleme und was soll diesbezüglich unternommen werden?

Die Heilbronner Innenstadt steht vor denselben Herausforderungen wie andere Innenstädte im Land. Die Mehrheit der Menschen kauft heutzutage online ein, in die Innenstädte gehen viele in erster Linie wegen der Gastronomie und wegen Events, nicht mehr wegen des Einkaufserlebnisses. Das verändert unsere Innenstädte. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Innenstadt zu stärken als identitätsstiftenden Kern der Gesamtstadt und sie als attraktives, vielfältiges und wirtschaftlich tragfähiges Zentrum zu sichern. Diesen Transformationsprozess steuern wir aktiv und haben dafür das Paket „Zukunft Innenstadt“ mit einem 30-Punkte-Sofortprogramm geschnürt. Damit gestalten wir den Wandel und bringen konkrete Maßnahmen auf den Weg. Zum Beispiel dadurch, dass wir die Aufenthaltsqualität verbessern mit Begrünungsinseln als kühle Orte im Sommer. Wir sanieren in dieser Weise die Eichgasse, die Turmstraße und die Zehentgasse. Mit dem Gründerwettbewerb 2.0 knüpfen wir an die Erfolge des ersten Gründerwettbewerbs im vergangenen Jahr an und unterstützen mit einem weiteren Angebot Unternehmen aus Handel und Gastronomie dabei, gemeinsam mit Expertinnen und Experten ihre bestehenden Geschäftsmodelle zu analysieren, Stärken und Schwächen zu identifizieren und diese zukunftsfähig, insbesondere digital, weiterzuentwickeln.

Weil wir wollen, dass sich die Besucherinnen und Besucher unserer Innenstadt wohlfühlen, investieren wir zusätzlich in Sicherheit und Sauberkeit. Von frühmorgens bis in den Abend hinein ist unsere Stadtreinigung im Einsatz und seit kurzem sind darüber hinaus die Waste Watchers unterwegs, die gezielt Müllablagerungen und deren Verursachenden auf der Spur sind. Wo es sauber ist, fühlen sich die Menschen sicherer. Dieses subjektive Sicherheitsgefühl nehmen wir sehr ernst, und es ist für uns oberstes Ziel bei unserer Arbeit – wohl wissend, dass die Wahrscheinlichkeit Opfer einer Straftat zu werden in keinem anderen Stadtkreis in Baden-Württemberg so gering ist wie in Heilbronn. Das hat einmal mehr die polizeiliche Kriminalstatistik bestätigt. Zusammen mit dem Heilbronner Polizeipräsidium und dem Innenministerium haben wir die Kooperationsvereinbarung „Sicheres Heilbronn“ geschlossen, die für mehr Präsenz, mehr Kontrollen sowie frühzeitige Platzverweise für Störenfriede steht. Wir haben Messerverbotszonen ausgewiesen, der Marktplatz wird mit Videokameras überwacht. Weil auch Licht in der Dunkelheit maßgeblich dazu beiträgt, sich sicherer zu fühlen, haben wir unseren Marktplatz rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit mit leistungsstarken LED-Strahlern ausgestattet, so dass er abends und nachts heller und einladender ist als früher. Parallel zu den Sofortmaßnahmen schaffen wir mit dem Zukunftskonzept und einem städtebaulichen Rahmenplan die strategischen Grundlagen der langfristigen Entwicklung unserer Innenstadt.

Dem gegenüber stehen die vermehrten Schließungen langjähriger Heilbronner Institutionen, jüngst der Musikpark und das Modehaus Palm. Wie kann dem entgegengesteuert werden?

Jedes einzelne Geschäft, jedes Unternehmen bündelt eine Mischung individueller Gründe, die zu einer Schließung führen. Handel ist Wandel, auch Innenstädte mit ihrer Vielfalt sind seit jeher Veränderungen unterworfen. Wenn Sie aufmerksam durch Heilbronn gehen, dann können Sie aber auch beobachten, wie immer wieder neue Geschäftsideen sich am Markt zeigen und etablieren. Ich kann verstehen, dass man liebgewonnenen Betrieben nachtrauert, sofern aber eine wirtschaftliche Tragfähigkeit vorhanden ist, nehmen auch neue Formate ihren Platz ein. Und hier können wir alle selbst etwas bewirken. Innenstadt lebt davon, dass sie genutzt wird. Wer vor Ort einkauft, Cafés und Veranstaltungen besucht, stimmt gewissermaßen mit den Füßen ab und stärkt damit genau die Vielfalt, die wir uns wünschen.

Das Projekt „Seilbahn“ hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie ist der aktuelle Stand?

Eine Seilbahn als Transportmittel hat verschiedene Vorteile. Sie ist energieeffizient, leise und barrierefrei – und kann mit verhältnismäßig wenig Flächenverbrauch im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln relativ schnell realisiert werden. Wir planen eine Seilbahn als Teil des ÖPNV vom Bahnhof in der Innenstadt über mehrere Stationen städtischer Entwicklungsgebiete zum Ipai , der gerade im Gebiet zwischen Neckartalstraße und Böllinger Höfe im Bereich Steinäcker entsteht. Für die etwa fünf Kilometer lange Strecke wird man voraussichtlich circa 14 Minuten brauchen. Im Vergleich zur Anbindung mit der Stadtbahn oder dem Bus ist die Seilbahn die deutlich kostengünstigere Lösung. Das Land hat bereits seine Unterstützung bei der Realisierung bekräftigt und bezuschusst die Planungskosten. Auch auf die Unterstützung des Bundes hoffen wir. Aktuell arbeiten wir an der Finalisierung der Trassenführung

Was sind Ihre drei wichtigsten Themen für 2026?

Im nächsten Jahr werden wir intensiv das European-Green-Capital-Jahr 2027 vorbereiten, das im Januar 2027 mit einer Veranstaltung der EU-Kommission eröffnet werden wird. Ein großes Thema wird weiterhin die Zukunft der Innenstadt sein, an der wir konsequent weiterarbeiten. Bereits im Frühjahr beginnen die Bauarbeiten für ein wichtiges Infrastrukturprojekt, die Nordumfahrung. Sie ist eine wichtige Ost-West-Achse und bindet den IPAI ans Hauptstraßennetz an, entlastet aber auch die Stadtteile Frankenbach und Neckargartach. Gleichwohl wird die Stadtentwicklung ungebremst weitergehen, damit Heilbronn als lebenswerte Zukunftsstadt sich gut weiterentwickelt.

Andreas Bracht (Oberbürgermeister Neckarsulm)

Welches waren Ihre wichtigsten drei politischen Ziele für das Jahr 2025?

Bei der Stadtentwicklung haben wir 2025 auf Kontinuität gesetzt. Bei den Finanzen war und ist der Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit das oberste Ziel. Und in gesellschaftlicher Hinsicht habe ich die Bürgerschaft für 2025 zu Mut, Vertrauen und Zusammenhalt aufgerufen.

Konnten sie umgesetzt werden? Was ist auf der Strecke geblieben?

Die Stadtentwicklung konnten wir erfolgreich fortsetzen. Im Bereich Wohnen hat sich zum Beispiel einiges getan. Im Stadtteil Amorbach sind die vier Zukunftshäuser der Hoffnungsträger Stiftung aus Leonberg mit 32 bezahlbaren Wohnungen fertiggestellt worden. Davon stehen 80 Prozent für Personen mit Wohnberechtigungsschein zur Verfügung.

Auch in Obereisesheim ist neuer Wohnraum entstanden, und zwar in der Erweiterung des Wohngebiets Römerstraße, in der Lichtensterner Straße und im Sanierungsgebiet „Obereisesheim Freibrunnen“ im Ortskern. Im Quartier Binswanger Straße konnten nach längerer Zeit 32 neue Wohnungen fertiggestellt werden. Außerdem hat der Gemeinderat vor kurzem die Erschließung des Baugebiets Kastenäcker in Dahenfeld beschlossen.

Bei den Finanzen haben wir in diesem Jahr den Prozess der Haushaltskonsolidierung erfolgreich eingeleitet. So konnten die Ansätze für die Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2025 um mehr als 5,1 Millionen Euro reduziert werden.

Auch der Investitionssaldo von maximal 20 Millionen Euro wurde eingehalten. Die Stadt plant im kommenden Jahr Investitionen von rund 35,6 Millionen Euro. Diesem Betrag stehen 18,9 Millionen Euro an Zuschüssen und Grundstückserlösen gegenüber.

In gesellschaftlicher Hinsicht müssen wir uns weiter gemeinsam für eine friedliche und tolerante Gesellschaft einsetzen und unsere demokratischen Werte gegen autoritäre Kräfte verteidigen. Das ist eine Daueraufgabe, denn unsere Demokratie steht weiter unter Druck. Gerade die Kommunen bilden das Rückgrat unseres Staates und unserer Demokratie.

Das Projekt „Neugestaltung des WG-Areal/Schlossplatzes“ wurde in einem Bürgerentscheid mit 76 Prozent entschieden abgelehnt. Worauf führen Sie das zurück und welche Konsequenzen zieht die Stadt daraus?

Das Ergebnis des Bürgerentscheids hat uns als Verwaltung in dieser Deutlichkeit überrascht. Wir waren von diesem Projekt überzeugt, weil es die Lebensqualität in unserer Stadt verbessert hätte. Der Bürgerentscheid hat aber gezeigt, dass viele Menschen kritischer waren, als es zuvor den Anschein hatte.

Für die Verwaltung bedeutet das: Noch mehr Austausch und Beteiligung, auch da wo wir noch keine fertigen Pläne haben. Noch mehr Nähe, auch und gerade in kleinen Alltagsfragen. Daher werden wir bereits erprobte Beteiligungsformate schrittweise weiter intensivieren. Mit der digitalen Plattform „go vocal“ werden wir im kommenden Jahr ein neues Beteiligungsformat starten.

Gemeinsam mit Heilbronn wurden in diesem Jahr die Landesspiele der Special Olympics in Neckarsulm ausgetragen. Wird es in den kommenden Jahren weitere Kooperationen dieser Art geben?

Die Special Olympics Landesspiele waren ein sehr erfolgreiches Beispiel für eine gelungene interkommunale Zusammenarbeit. Diese Kooperation hat gezeigt, welchen Mehrwert gemeinsame inklusive Sportveranstaltungen für alle Beteiligten haben können. Wir werden uns weiter für Inklusion und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen.

Sportliche Großveranstaltungen wie die Special Olympics Landesspiele sind allerdings an bestimmte turnusmäßige Zyklen gebunden. Insofern sind aktuell keine Sportveranstaltungen in dieser Dimension geplant. Aber Neckarsulm ist natürlich auch in Zukunft gerne zu erneuten Kooperationen bereit, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit bietet.

Das Audi Forum feierte in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Wie ist es insgesamt um den Audi-Standort Neckarsulm bestellt?

Die Automobilindustrie in ganz Deutschland steht enorm unter Druck. Zum einen haben sich die weltweiten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtert. Die protektionistische US-Zollpolitik beeinträchtigt die Ertragssituation der Unternehmen. Zum anderen müssen die Unternehmen gerade jetzt Rücklagen bilden, um die Transformation hin zur E-Mobilität zu meistern.

Ich bin aber zuversichtlich, dass Audi diesen Transformationsprozess erfolgreich bewältigen wird. Das Audi Werk Neckarsulm war seit jeher ein technisches Innovationszentrum erster Güte. Jetzt zeichnet sich auch ab, dass die EU stärker auf Technologieoffenheit setzen will. Das ist auch eine Forderung der Initiative „Bürgermeister für einen starken Automobilstandort“, der ich mich angeschlossen habe. Die Technologieoffenheit eröffnet innovativen Unternehmen wie der AUDI AG die Möglichkeit, gezielt neue, alternative Antriebsarten zu entwickeln.

Der Fachkräftemangel bleibt ein großes Thema, nicht nur in der Region. Wie ist die aktuelle Lage in den Neckarsulmer Betrieben?

Der Fachkräftemangel bleibt weiter eine große Herausforderung. Die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken ist aber insgesamt sehr gut aufgestellt. Vielfältige praxisnahe Unterstützungsmöglichkeiten vor allem für die kleinen und mittleren Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie bietet das „Netzwerk TRANSFORMOTIVE“. Dabei geht es unter anderem darum, Betriebe und Beschäftigte bei notwenigen Qualifizierungsmaßnahmen zu unterstützen.

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH und die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH haben dieses Projekt unter dem Dach des Bündnisses für Transformation ins Leben gerufen. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Rolle des Koordinators für das Bündnis habe ich übernommen.

Was sind Ihre drei wichtigsten Themen für 2026?

Die Haushaltskonsolidierung wird weiter eines unserer bestimmenden Themen bleiben. Die Stadt wird diesen Prozess konsequent fortsetzen, die Investitionen noch stärker priorisieren und die Standards der Aufgabenerfüllung einschließlich der Pflichtaufgaben auf den Prüfstand stellen.

Das zweite wichtige Thema ist die Stadtentwicklung. Neckarsulm bleibt auch in der Krise handlungsfähig. Wir werden weiter ganz gezielt und effektiv in die Zukunft unserer Stadt investieren, die geschaffenen Werte erhalten und uns fit machen für die Zukunft. Das zeigt auch das Investitionsprogramm für 2026. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Erhalt der Infrastruktur besonders im Bereich Bildung und Betreuung.

Das dritte große Thema für 2026 und die Folgejahre ist die Bürgerbeteiligung. Hier gehen wir mit der Beteiligungsplattform „go vocal“ neue Wege. Bürger können sich via Web und mobiler App aktiv und unkompliziert an Entscheidungsprozessen beteiligen und ihre Stimme zu ausgewählten Themen abgeben. Die Meinungen und Vorschläge aus der Bürgerschaft werden direkt ausgewertet, so dass die Verwaltung schnell auf die Bürgeranliegen reagieren kann.

Sebastian Frei (Oberbürgermeister Bad Rappenau)

Sie wurden in diesem Jahr mit über 70 Prozent der Stimmen als Oberbürgermeister von Bad Rappenau wiedergewählt. Worauf führen Sie Ihren Erfolg zurück?

Es freut mich sehr, dass mir die Wählerinnen und Wähler wieder ihr Vertrauen ausgesprochen haben und ich bin dafür sehr dankbar. In den zurückliegenden 8 Jahren hat sich unsere Stadt in vielen Bereichen sehr gut entwickelt. Dies wissen die Bürgerinnen und Bürger offensichtlich zu schätzen und trauen mir zu, auch in den kommenden 8 Jahren für eine entsprechende Dynamik zu sorgen.

Welche politischen Themen haben Sie 2025 erfolgreich umsetzen können?

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem RappSoDie: Nach jahrzehntelanger Nutzung wurde 2025 mit dem Abriss und Neubau des Solehallenbades begonnen. Bereits in Betrieb ist das neue Eingangsgebäude der Sauna. Die Abbrucharbeiten am alten Hallenbad und Therapiezentrum laufen, der Neubau folgt im kommenden Jahr. Es handelt sich um die größte Baumaßnahme in Bad Rappenau seit vielen Jahrzehnten.

Auch in den Stadtteilen wurde investiert: In Obergimpern startete die Sanierung der Krebsbachhalle, während der neu gestaltete Lindenplatz bereits eingeweiht werden konnte.

Im Bereich Kinderbetreuung und Bildung wurden wichtige Fortschritte erzielt. Neue und erweiterte Kindertagesstätten in Bonfeld, Fürfeld und der Kernstadt sowie Baumaßnahmen an Grundschulen (derzeit Grundschule Heinsheim) verbessern die Betreuung und schulische Infrastruktur deutlich.

Weniger sichtbar, aber von großer Bedeutung sind Investitionen in die Kläranlagen und das Abwassersystem, die dem Hochwasserschutz und einem sicheren Betrieb dienen.

Auch in der ärztlichen Versorgung konnten im Jahr 2025 spürbare Fortschritte erzielt werden. In Fürfeld wurde in städtischen Räumen die Praxis von Dr. Glasauer eröffnet, in der inzwischen drei Ärzte tätig sind. Zudem wird die Hausärztin Frau Hund ihre bisherige Praxis von Biberach nach Bonfeld verlegen. Darüber hinaus ist mit Unterstützung der Stadt geplant, dass eine junge Ärztin aus der Schweiz eine weitere Hausarztpraxis im Baugebiet Kandel in der Kernstadt eröffnen wird. Insgesamt stellt dies eine sehr positive Entwicklung für die medizinische Versorgung vor Ort dar.

Wo sehen Sie noch Nachbesserungsbedarf?

In den kommenden Jahren wird die Sanierung von Fahrbahnbelägen einen größeren Stellenwert haben müssen. Aufgrund des Glasfaserausbaus haben wir uns insofern in den zurückliegenden Jahren etwas zurückgehalten.

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl äußerten viele Wähler den Wusch nach einem freundlicheren Stadtbild und eine Tempo-30-Zone in der Stadt. Inwieweit planen Sie, diese Themen umzusetzen?

Während des Wahlkamps habe ich von den Bürgerinnen und Bürgern erfahren, dass sich viele Menschen sehr wohl fühlen in Bad Rappenau und dass insbesondere die Lebensqualität - sowohl in der Kernstadt, als auch in den Teilorten - als gut empfunden wird. Beim Thema Tempo 30 hat es bereits in diesem Jahr durch die Fortschreibung des Lärmaktionsplans und den entsprechenden Beschluss des Gemeinderats erhebliche Fortschritte gegeben. Die Temporeduzierungen wurden nunmehr angeordnet und befinden sich in der Umsetzung.

Die Umbaumaßnahmen des RappSoDie dauern an. Welche Akzente setzt das neue Rappsodie für Bad Rappenau und bis wann darf man nach aktuellem Stand mit der Neueröffnung rechnen?

Das neue RappSoDie wird ein sogenanntes „Drei-Sparten-Bad“ sein, mit der bestehenden Sauna, dem Neubau des Solebades und - erstmalig in der Geschichte unserer Stadt - mit der Ergänzung um ein Familienbad mit 25 Meter Schwimmbecken, Rutsche und einem Kleinkindbereich. Auf diese Weise entsteht ein ein modernes, zukunftsfähiges Bad, das heutigen Ansprüchen an Freizeit, Gesundheit und Wellness genügt. Familien werden danach nicht länger ins Hallenbad nach Biberach ausweichen müssen. Sportliche Schwimmer, Vereine und Schulklassen dürfen sich ebenfalls darauf freuen.

Was steht 2026 für Bad Rappenau auf dem Plan?

Auch im Jahr 2026 wird das Thema „RappSoDie“ im Zentrum unserer Arbeiten stehen. Darüber hinaus geht es darum, an den anderen begonnenen Projekten weiterzuarbeiten und diese innerhalb des Zeit- und Kostenplans zum Abschluss zu bringen.

Klaus Holaschke (Oberbürgermeister Eppingen)

× Erweitern Foto: Stadt Eppingen, MyKi

Welche politischen Erfolge konnten Sie für das Jahr 2025 verzeichnen?

Wir konnten die uns gesteckten Ziele in Stadtentwicklung, Klimaschutz, Schulbau- und Entwicklung sowie die erfolgreiche Bevölkerungsschutzübung mit einem positiven Marker versehen. Vor allem die Erprobung unserer Maßnahmen im Bevölkerungsschutzkonzept hat gezeigt: Entscheidend ist das Zusammenspiel von Verwaltung, Feuerwehr, kritischen Infrastrukturen und der Bevölkerung. Darauf bauen wir nun weiter auf.

Derzeit berät die Stadt über ein Stadtentwicklungskonzept bis 2045. Was sehen Sie als die wichtigsten konkreten Punkte für Eppingen an?

Die Stadtverwaltung Eppingen arbeitet fortlaufend daran, den Bedarf über eine gezielte Flächenentwicklung zu decken und gleichzeitig die Innenentwicklung zu priorisieren. Für uns liegen hierbei die Potenziale insbesondere im Bereich der Innenentwicklung und Nachverdichtung, mit Umnutzung von Bestandsflächen kann schnell Wohnraum entstehen. Mit der Stadtentwicklung 2045 wird die Entwicklung auf vielen Ebenen parallel angestrebt. Anforderungen, Identitäten und Finanzierbarkeit muss realisierbar sein. Zugleich ist ein großer Schwerpunkt die Bürgerbeteiligung durch repräsentative Umfragen und Workshops im Nachgang.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der Umsetzung?

Unverändert braucht eine schnelle Verbesserung der sehr angespannten kommunalen Haushaltslage. Die ständig verändernde wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen zwingen uns, uns anzupassen: wir wollen die Lebensqualität in der Kommune weiter verbessern und gleichzeitig die Identität der Stadt bewahren und stärken. Zudem wird der demografische Wandel und ein wachsender Entwicklungskorridor zwischen Bevölkerungsentwicklung, Bedarfen und Nachhaltigkeit eine Herausforderung.

Im Landkreis Heilbronn wird ein Wohnungsdefizit verzeichnet. Wie sieht es in Eppingen aus?

Eppingen kann von einer hohen Nachfrage an Mietwohnraum (insbesondere in der Kernstadt wegen der guten Anbindung an den ÖPNV) sprechen. Das Angebot ist begrenzt, vor allem im Bereich von bezahlbaren Mieten. Es zeigt sich unverändert ein angespannter Investitions- und Wohnungsbaumarkt. In den vergangenen Jahren wurden kontinuierlich Bauflächen für Wohnnutzung in der Gesamtstadt entwickelt. Nach zunächst zögerlicher Umsetzung seitens der Bauträger verwirklicht nun ein Projektierer im neuen Quartier „Zylinderhof III“ auf 4.200 Quadratmetern fünf urbane Wohnblöcke mit 87 Wohnungen – und wir sind in Gesprächen mit anderen Bauträgern für weitere Baufelder. Auch die Nachfrage von Einzelbauplätzen war aufgrund der schwachen Interessenslage und der angespannten Baubranche zunächst schwierig, steigende Kosten wirkten abschreckend. Allmählich füllen sich jedoch die Baugebiete in den Stadtteilen mit privaten Hausbauvorhaben.

Sie sind bereits seit 2004 Oberbürgermeister von Eppingen. Wie haben Sie die Entwicklung der Stadt über die letzten 20 Jahre wahrgenommen?

Eppingen hat sich zu einer Kleinstadtperle entwickelt, die weit mehr vorzuzeigen hat als eine idyllische Altstadt. Als Fachwerkstadt sind wir stolz, die Strukturen behutsam erhalten zu können aber gleichermaßen überzeugen wir auch mit Modernität, Kultur, Infrastruktur, Wohn-; Lebens- und Berufsqualitäten. Eppingen hat Grünflächen und Wasser zurück in die Innenstadt gebracht, mit den Strukturen der Gartenschau 2022 blieb nicht nur dies, sondern vielmehr auch die Attraktivität und das positive Image der Stadt, welche seither weit ins Bundesland hineinstrahlen und Tagestouristen nach Eppingen locken. Der Ausbau der Freizeitstrukturen wie Wohnmobilhalte, Sportanlagen, Seen mit deren Aufenthaltsqualitäten sowie die Vereinskultur sind wesentliche Säulen unserer Stadt geworden. Das ehrenamtliche Engagement der Bürgerschaft ist ein essenzielles Gut unserer Stadtgesellschaft, das über die Jahre gewachsen ist: Es ist das Maß, in dem sich unsere engagierte Bürgerschaft ehrenamtlich in verschiedensten Bereichen – in den Kirchen, in den Sozial- und Rettungsorganisationen, in Hilfsorganisationen, in der Flüchtlingshilfe, und in einem ausgeprägten Vereinsleben – einbringt. Freiwillige kommunale Aufgaben wie die Vereins- und Jugendförderung, den Betrieb unserer Hallenbäder und Sportstätten, Grünpflege und Freizeitangebote nachhaltig und verlässlich zu fördern, machen das Leben lebenswert in unserer Stadt.

Was sind Zukunftsthemen für Eppingen, die Sie 2026 aktiv angehen wollen?

Eppingen zum Mittelzentrum weiterzuentwickeln und zu positionieren: denn es braucht starke Mittelzentren wie es Eppingen sein kann, um den ländlichen Raum zu fördern und attraktiv zu halten.

Marco Siesing (Oberbürgermeister Sinsheim)

Wie erfolgreich war in Ihren Augen Ihr erstes Amtsjahr als Oberbürgermeister von Sinsheim?

Ich blicke sehr zufrieden auf das erste Jahr zurück. Wir haben einige Projekte auf den Weg gebracht, dabei weiß ich insbesondere die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit unserem Gemeinderat zu schätzen und konnte mir einen guten Eindruck von der wichtigen Arbeit unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen.

Welche Themen aus Ihren Wahlversprechen haben Sie erfolgreich angehen können, welche stehen noch aus?

Ein eher kleineres Thema, das aber während des Wahlkampfs häufig an mich herangetragen wurde, war der Wunsch, unsere Burg Steinsberg wieder nachts zu beleuchten. Dies haben wir sehr zügig umsetzen können. Einen sehr wichtigen Schritt sind wir in Richtung Reduzierung der Verkehrsbelastung mit dem Beschluss zur Nordanbindung gegangen. Wir treiben die Digitalisierung in der Verwaltung aktiv voran, haben unter anderem die Stelle des Digitalisierungsbeauftragten neu geschaffen und sind in der gesamten öffentlichen Kommunikation digitaler und bürgernäher geworden. Die Innenstadtsanierung befindet sich auf einem guten Weg, auch wenn hier noch einige Schritte zu gehen sind. Der Anfang ist gemacht. Dasselbe gilt für die Neuordnung des Wiesentals.

Eines dieser Ziele war die Verkehrsbelastung in der Innenstadt. Welche Fortschritte haben Sie in diesem Bereich machen können?

Die erwähnte Nordanbindung ist ein wichtiger erster Schritt. In mehreren Untersuchungen unterschiedlicher Ingenieurbüros wurde die Nordanbindung als wichtigster und zentraler Baustein zur verkehrlichen Entlastung der Innenstadt herausgearbeitet. Die Umsetzung der Maßnahme wird noch einige Jahre dauern, ich bin in jedem Fall aber sehr froh, dass wir diesen Grundsatzbeschluss gefasst haben.

Wann startet der Ausbau der Badewelt Sinsheim?

Die Erweiterung der Badewelt liegt zunächst auf Seiten des Projektträgers. Der tragische Tod von Josef Wund hat die Planungen vor einigen Jahren natürlich drastisch verzögert, wir sind jedoch sehr zuversichtlich, dass der Bauantrag im nächsten Jahr vorliegt und dann auch zügig bewilligt werden kann.

Sie haben in einer offenen Mitteilung die Finanzlage der Kommune angesprochen und setzen dabei auf Ehrlichkeit. Was sind die größten Hürden für Sinsheim?

Sinsheim ist die größte Flächenkommune des Rhein-Neckar-Kreises, das bringt natürlich ganz eigene Herausforderungen mit sich. Die große Fläche stellt uns vor infrastrukturelle Herausforderungen, was die Sanierung von Straßen und Kanälen angeht. Ein weiterer Faktor ist unsere sehr spezielle Ortsteilstruktur; Sinsheim umfasst neben der Kernstadt 12 Stadtteile. Der überwiegende Teil unserer rund 37.000 Einwohner lebt nicht in der Kernstadt, sondern in den in Teilen sehr ländlich geprägten, mehrere Kilometer von der Kernstadt entfernten Stadtteilen. Das macht unsere Stadt schon sehr besonders und die Verwaltung entsprechend herausfordernd.

Welche Wege sehen Sie aus der angespannten finanziellen Situation der Stadt?

Langfristig sicher die Stärkung der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommenssteuereinnahmen. Sinsheim ist ein starker Wirtschaftsstandort, das wollen wir weiter ausbauen, auch durch die Erschließung neuer Gewerbegebiete. Die städtische Wirtschaftsförderung haben wir im vergangenen Jahr bereits massiv gestärkt. Mittelfristig müssen die Aufgaben der Kommunen reduziert werden. Hier ist der Gesetzgeber in der Pflicht, wie es auch unser Gemeindetagspräsident Steffen Jäger im September in seinem offenen Brief, den ich ausdrücklich unterstütze, eindrücklich formuliert hat. Die Forderung nach Bürokratieabbau geht damit Hand in Hand.

In diesem Jahr feierte die Stadt ihr 1255-jähriges Bestehen. Welche politischen Ziele wollen Sie 2026 aktiv angehen?

Wie angesprochen wird uns die Gewerbegebietsentwicklung im kommenden Jahr beschäftigen. Auch unsere Strukturen werden wir sorgfältig auf den Prüfstand stellen müssen. Mir persönlich ist es daneben ein wichtiges Anliegen, das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Es gibt in jedem Fall viel zu tun – im nächsten Jahr und in allen folgenden. Ich bin aber absolut zuversichtlich, dass uns das mit unserem Gemeinderat, unserem Bürgermeister Bernd Kippenhan, Dezernatsleiter Ulrich Landwehr, allen Amtsleitern, den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und insbesondere Hand in Hand mit unserer Bürgerschaft gelingen wird.

Julian Stipp (Oberbürgermeister Mosbach)

× Erweitern Foto: Thomas Kottal

Welche politischen Ziele haben Sie in diesem Jahr erfolgreich umsetzen können?

Wir sind in der Bildungs- und Betreuungslandschaft erheblich vorangekommen. Das Schulentwicklungskonzept muss quasi nur noch verbschiedet werden. Bei den Kita-Projekten sind durch unsere zwei aktuellen Projekte deutliche Kapazitätserweiterungen im Entstehen und wir konnten das Streetwork erfolgreich etablieren. Die Sanierung der B27 ist erfolgreich abgelaufen und hat verkehrliche Verbesserung im Bereich Mosbach West gebracht. Mit der Umgestaltung des Wasserspielplatzes im Elzpark schaffen wir ein echtes Highlight in Punkto Aufenthaltsqualität und Ökologie.

In einem internationalen Architektenwettbewerb wurde in der Waldstadt ein gelungener Entwurf für ein neues multifunktionales Zentrum konzipiert. Auch unsere Quartiersarbeit wird systematisch ausgebaut und verstetigt. Uns freut, dass das Land endlich ein klares Bekenntnis zum Baukompetenzzentrum abgegeben hat. Für mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt haben wir ein Innenstadtkonzept erarbeitet. Schließlich haben wir die Bebauung auf dem Areal Oberer Graben und somit die räumliche Unterbringung der Stadtverwaltung auf den Weg gebracht. Nicht zuletzt haben wir uns mit dem städtischen Markenauftritt nach über 40 Jahren ein moderneres und frischeres Außenbild gegeben.

Was sind die größten Herausforderungen für die Stadt Mosbach?

Die finanziellen und personellen Ressourcen mit den vorhandenen Wünschen und Anforderungen zusammenzubringen. Hinzu kommt die jetzt vom Kreis angestellten Überlegungen zum Klinikstandort in Mosbach, die den Gesundheitsstandort im Mittelbereich Mosbach schwächen könnten.

Können Sie genauer auf die umfassende Schulentwicklungsplanung eingehen, die Sie dieses Jahr gestartet haben?

Eine Schulentwicklungsplanung ist immer ein sensibler Prozess, da hier viele Beteiligte betroffen sind. Ich denke, es ist uns gelungen in einem sehr dialogorientierten Prozess mehr Klarheit über die zukünftige Ausrichtung unserer Bildungslandschaft zu erhalten. Es war der richtige Weg, alle Schulen gleichermaßen in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und ein ganzheitliches Konzept zu erarbeiten, das in Kürze vom Gemeinderat beschlossen wird. Seien Sie gespannt!

Neu war Ende letzten Jahres die Einstellung eines „Innenstadtkümmerers“. Welche Fortschritte macht dieses Projekt?

Unsere Innenstadt steht vor großen Herausforderungen. Diesen wollen wir aktiv begegnen. Ein Ansatz davon ist der Innenstadtkümmerer. Hierbei geht es um viel Netzwerkarbeit, gezielte Projekte zur Innenstadtbelebung und eben ums „Kümmern“. Uns ist jedoch auch bewusst, dass diese Aufgabe eher einem Marathonlauf als einem Sprint gleicht und auch wir in Mosbach uns nicht von bundesweiten Trends abkoppeln können.

Das Wohnraumdefizit ist auch in Mosbach ein andauerndes Thema. Wie wird in Mosbach aktiv dagegen angegangen?

Die Stadt Mosbach betreibt seit vielen Jahren eine intensive Innenentwicklung. Wir freuen uns, dass das Sanierungsprogram Innenstadt nun bald mit großem Erfolg abgeschlossen wird. Der Beitrag der Stadt Mosbach zur Wohnraumentwicklung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen durch Bebauungspläne wie z.B. „Herrenwiesenstraße“ (Areal ehem. Gärtnerei Kottal) „Neckarelzer Straße II“ (Areal ehem. Autohaus Röll), „Bergfeld IV“ (Grundstück neben Kindergarten Maria Königin). Hinzu kommt eine Vielzahl an weiteren privaten Wohnungsbauprojekten an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Für das Neubaugebiet „Hofäcker“ in Lohrbach soll im nächsten Jahr die Ausführungsplanung für die Erschließung ausgearbeitet werden, so dass hier mittelfristig städtische Bauplätze angeboten werden können. Leider ist jedoch der private Wohnungsbau derzeit immer noch nicht in einem Stadium, wie wir es uns wünschen würden.

Welche Ziele haben Sie sich für 2026 gesetzt?

Wir freuen uns auf das Doppeljubiläum 50 Jahre Große Kreisstadt Mosbach und 1200 Jahre Mosbach. Es gilt, den Schwung des Jubiläumsjahres für ein funktionierendes Gemeinschaftsgefühl zu nutzen. Die Sanierung des Rathauses als eines der wichtigsten historischen Gebäude der Stadt wird 2026 auch nach außen sichtbar. Weitere Ziele sind die Entscheidung für einen Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus in Reichenbuch, die erfolgreiche Weiterführung der Sanierung des kommunalen Kindergartens sowie ein gutes Anlaufen der neuen Kita im Elzpark und des Naturkindergartens in der Waldstadt. Auch beim Kindercampus Lohrbach und bei der Schulentwicklung muss es voran gehen. Wichtig ist mir, dass wir bei den Klimaschutzmaßnahmen am Ball bleiben und wir brauchen Klarheit zum Fortgang des Odenwaldzentrums sowie insgesamt für die Innenstadt eine Stabilisierung und neue Impulse.

Sie sehen, viele Themen begleiten uns über einen längeren Zeitraum – insbesondere dort, wo die Stadt nicht alleinig Einfluss hat, sondern andere staatliche Stellen sowie private Dritte involviert sind.