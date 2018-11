Reges Treiben beim Markt der Willkommenskultur Heilbronn-Franken

× Erweitern Bild: WHF GmbH - Nicole Hafner Fotografie Markt der Willkommenskultur Heilbronn-Franken 2018 Markt der Willkommenskultur Heilbronn-Franken

Beim Markt der Willkommenskultur Heilbronn-Franken am 20. November 2018 im Silcherforum Heilbronn wurde viel diskutiert und sich darüber ausgetauscht, was zu einer Willkommenskultur gehört. An Marktständen und bei Vorträgen konnten sich Gäste über verschiedene Themen informieren, die es für ein gutes Ankommen, Bleiben und Mitgestalten in der Region Heilbronn-Franken braucht. Auch die Chancen eines neuen Einwanderungsgesetzes wurden in einem Podiumsgespräch diskutiert. In einem Workshop konnten BesucherInnen über Möglichkeiten lernen, wie man sich in der Kommunalpolitik einbringen kann.

Schon zum fünften Mal ludt das Kooperationsteam rund um das Welcome Center Heilbronn-Franken zum Thema Willkommenskultur ein. Zusammen mit den Agenturen für Arbeit Heilbronn und Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, dem Hohenloher Integrationsbündnis 2025, dem Kreisdiakonieverband Heilbronn, dem Landkreis Heilbronn und der Stadt Heilbronn wurde diese Veranstaltungsreihe 2014 ins Leben gerufen.

Das Herzstück der Veranstaltung war der Marktplatz. Besucherinnen und Besucher konnten sich an einer Vielzahl von Marktständen über Angebote im Bereich Arbeit, Bildung und Partizipation informieren. Wichtige Institutionen wie die Agenturen für Arbeit und die Ausländerbehörden waren ebenso präsent wie Beratungsdienste, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Vereine, kulturelle Angebote etc. Über den Tag verteilt konnten sich die ca. 400 Gäste über das vielseitige Angebot informieren und neue Kontakte knüpfen.

Neben dem Marktplatz wurde ein buntes und informatives Begleitprogramm geboten. In Kurzvorträgen über die Themen berufliche Anerkennung, Ausbildung, Bewerben in Deutschland, Vorstellungsgespräch, Mieten, Versicherungen, Sicherheit im Internet und das Schulsystem konnten die Gäste viel Neues lernen, was beim Ankommen in der Region Heilbronn-Franken hilfreich sein kann. In weiteren Vorträgen und Workshops konnten Besucherinnen und Besucher von Beispielen einer Willkommenskultur in der Praxis und über Beteiligungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik erfahren.

Eröffnet hat den Markt der Willkommenskultur Heilbronn-Franken die Dozentin, Menschenrechtlerin und Autorin des Buchs „Deutschland Schwarz Weiss“ – Noah Sow. In ihrem Input erläuterte sie wie Diskriminierungsabbau im Arbeitsleben und darüber hinaus im täglichen Umgang miteinander gestaltet werden kann. Wo liegen die häufigsten Fallen, die Gleichbehandlung entgegenwirken, und wie können wir sie vermeiden? Der Vortrag veranschaulichte, wie wir selbst dabei mithelfen können, dass unser Aktions- und Arbeitsumfeld offener und gerechter wird.

Das tagesaktuelle Thema Einwanderungsgesetz wurde in einer Podiumsdiskussion aufgegriffen, die Jens Dierolf von der Heilbronner Stimme moderierte. Zuerst haben Zugewanderte selbst von den Hürden und Chancen bei Ihrem Weg nach Deutschland berichtet. In den eindrucksvollen persönlichen Geschichten wurde deutlich, dass es einen langen Atem und Unterstützung braucht, um gut in Deutschland anzukommen und zu bleiben. Im Anschluss haben die Rechtsanwältin Ingrid Hönlinger, Roswitha Keicher, Leiterin der Stabsstelle Partizipation und Integration der Stadt Heilbronn, Ulrich Bopp, Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken und Jürgen Czupalla, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heilbronn, die Erfahrungsberichte aufgegriffen und weitere Punkte aus ihren Perspektiven beigefügt. Einigkeit herrschte in der Forderung nach einfachen, nachvollziehbaren Regelungen und der Möglichkeit eines Bleiberechts für arbeitende Geflüchtete, auch wenn der Asylantrag abgelehnt wurde, einem sogenannten Spurwechsel. Durch ihre Lohnsteuerzahlungen erarbeiten sie sich sozusagen ihr Bleiberecht. Die bestehenden Pläne der Bundesregierung klängen bis jetzt mehr nach einem ‚Schrittle’, als nach einem deutlichen Signal für ein Einwanderungsland.

Im musikalischen Ausklang des Markts der Willkommenskultur verzauberte die in der Region bekannte Band RAHÎ. Sie setzen sich in ihren Liedern mit Themen der Freiheit und des friedlichen Zusammenlebens in Vielfalt auseinander und stimmten die Besucherinnen und Besucher nachdenklich.

× Erweitern Bild: WHF GmbH - Nicole Hafner Fotografie Band Rahi Band RAHÎ

Das Kooperationsteam freut sich über eine gelungene Veranstaltung, die den erneuten Austausch über das Thema Willkommenskultur ermöglicht und gefördert hat.