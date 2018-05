Verkehrsfluss auf der Südtangente Neckarsulm wird weiter verbessert

Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 22. Mai. Im ersten Bauabschnitt kann die Südtangente (L 1101) zwischen der Werner-von-Siemens-Allee und der Kreuzung Friedrich-Gauss-Straße/Werner-Heisenberg-Straße nur als Einbahnstraße in Richtung Binswanger Straße befahren werden. In Gegenrichtung ist die Südtangente ab der Friedrich-Gauss-Straße gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Bad Friedrichshall/Stadtmitte wird ab der Binswanger Straße umgeleitet über die Richard-Wagner-Straße, die Hohenloher Straße und die Heilbronner Straße. Für den Verkehr aus dem Weinsberger Tal führt die Umleitung ab Erlenbach über die K 2125 zur B 27 und weiter in Richtung Neckarsulm Süd.

Wegen der Bauarbeiten muss zudem der bestehende Umleitungsfahrplan für den Stadtbusverkehr erneut angepasst werden. Die Linie 93 fährt den Ring im Bereich

Südtangente/Trendpark/Binswanger Straße/Heilbronner Straße ganztags gegen den Uhrzeigersinn. Das bedeutet, dass die Haltestellen im betroffenen Bereich vormittags in umgekehrter Reihenfolge bedient werden, als im Umleitungsfahrplan veröffentlicht. Bedient werden also die Haltestellen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, und es gelten die Abfahrtsminuten des Nachmittagsfahrplans. Der Bus fährt damit je nach Haltestelle entsprechend später ab beziehungsweise kommt früher an. Über die genauen Zeiten informieren Sonderfahrpläne der Linie 93, die in den Bussen ausliegen. Die Umleitungen und die Sonderfahrpläne gelten für die Dauer der Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt, nämlich vom 22. Mai bis 7. Juli. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres komplett abgeschlossen sein.

Um eine zügige und effiziente Umsetzung zu ermöglichen, hat die Stadt Neckarsulm die Straßenbaumaßnahme auf die Schwarz Gruppe übertragen und einen entsprechenden Erschließungsvertrag geschlossen. Nach Fertigstellung geht die neu gebaute Straße in das Eigentum der Stadt über. (snp)