Verkehrsminister Hermann lobt Heilbronns Mobilitätspläne

× Erweitern Juergen Haeffner Buga: Erfolg schon zur Halbzeit Das Verkehrskonzept der Stadtsiedlung auf der Buga ist so ausgerichtet, dass ein Großteil des Individualverkehrs vermieden werden kann.

Bis zum 11. August steht das Thema Mobilität im Mittelpunkt einer Ausstellung auf der Buga. Das Landesverkehrsministerium, das Landesamt für Denkmalpflege, ViA6West und e-mobil BW präsentieren neue Möglichkeiten.

„Die Klimaschutzziele erfordern, dass in Städten ab 2030 ein Drittel weniger Autoverkehr unterwegs ist" erklärte Landesverkehrsminister Winfried Hermann bei der Eröffnung der Ausstellung, die auf der Baden-Württemberg-Fläche im Fruchtschuppen zu sehen ist. Durch die Bundesgartenschau sei zum Beispiel in Heilbronn viel bewegt worden. "Eine Bundesstraße wurde verlegt, um die Stadt wieder näher an den Neckar zu bringen, das neue Stadtquartier Neckarbogen bleibt der Stadt auch nach der Gartenschau erhalten und entspricht als Stadt der kurzen Wege genau dem, was moderne und nachhaltige Mobilität der Zukunft ausmacht“, kommentierte Minister Winfried Hermann und lobte ausdrücklich auch das geplante Mobilitätskonzept der Stadt. "Wir wollen zwar nachhaltiger, aber nicht immobil werden. Das heißt, wir müssen den Individualverkehr in der Stadt reduzieren und den Nahverkehr stärken. Da hat sich Heilbronn viel vorgenommen mit seinem vorbildlichen Konzept."

Das Mobilitätskonzept 2030, an dem die Bürger beteiligt wurden, werde im Herbst vorgestellt, kündigte Bürgermeisterin Agnes Christner an, die betonte, dass in der neuen Stadtsiedlung bereits ein Verkehrskonzept der kurzen Wege greife, so dass das Verhältnis Nahverkehr (70 Prozent) zu Individualverkehr (30 Prozent) nachhaltiger gestaltet werden konnte. Und vielleicht begegne man ja dem lautlosen, intelligenten Paketfahrzeug auf de

Buga Ausstellung Mobilität Und bitte viel mehr zu Fuß gehen. Ein Appell, den Landesverkehrsminister Winfried Hermann mit der Ausstellungseröffnung verband.

m Gelände.

Wenn von kurzen Wegen die Rede sei, so könne es sich durchaus auch um einige Meter mehr handeln. "Die Verkehrswende beginnt im Kopf", sagte Minister Hermann, aber bewegen müssten sich alle mehr. So sei es wünschenswert, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum "bewegten Nahverkehr" zu kommen. Und 10.000 Schritte pro Tag seien schon rein gesundheitlich empfehlenswert.

In der Ausstellung kann man sich informieren über:

e-mobil BW GmbH: „Intelligente und nachhaltige Mobilität" - nicht nur E-Mobilität ist ein Thema, auch die Brennstoffzelle

„Naturschutz an Verkehrswegen“

Regierungspräsidium Stuttgart, ViA6West GmbH & Co. KG: „Autobahn als Verfügbarkeitsmodell – Der Ausbau der A6“

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart: „Barrierearmes Kulturdenkmal“