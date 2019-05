Wirtschaft 4.0

Level-Update der Industrie, vierte industrielle Revolution oder Hightech-Industrie: Das sind nur ein paar Beispiele, wie die aktuellen ökonomischen Entwicklungen in der Öffentlichkeit beschrieben werden.

Inwiefern sie auf das zutreffen, was momentan in mancherlei Branchen passiert, muss wohl jeder für sich selbst festlegen. Fakt ist: Die Digitalisierung spielt in vielen Zweigen der Industrie und Wirtschaft eine immer wichtiger werdende Rolle. Man könnte sagen, sie verändert nicht nur das Bild, sondern generell auch die Wirkungsweise der Ökonomie.

Im Fokus: Effizienzsteigerung

Die Digitalisierung mit ihren verschiedenen Komponenten kommt seit etlichen Jahren in beinahe allen wichtigen Produktions- und Dienstleistungsprozessen der Wirtschaft zum Einsatz. Dabei geht es den Entwicklern und Anwendern um eine Effizienz-Steigerung, die auf zwei Richtungen abzielt. Auf der einen Seite soll der Kunde schneller zufrieden gestellt werden, indem seine Wünsche und Anforderungen gezielt bearbeitet werden. Um dies zu gewährleisten, muss auf der anderen Seite ein digitales Netz gesponnen werden, dass Unternehmensabläufe überwacht, steuert und miteinander verknüpft. Eine schneller Datenstrom verspricht einen besseren Informationsabgleich und lässt komplexe Unternehmensprozesse besser ineinandergreifen.

In der Praxis: Beispiel ERP

Das sogenannte Enterprise-Resource-Planning ist das wohl prominenteste Beispiel für den wirkungsvollen Einsatz einer digitalen Lösung in wirtschaftlichen Bereichen. Ein ERP-System ist eine Art Knotenpunkt, an dem alle Firmenprozesse zusammenlaufen. Sei es nun Produktion, Materialwirtschaft oder Buchhaltung: Die ERP-Software bildet die diversen Aspekte einer Firma ab und ermöglicht, dass der Anwender stets über die Einzelheiten im Bilde ist. Das umfangreiche Kontroll-Paket vereinfacht das Ressourcen-Management, gibt ihm eine Struktur und bietet die Chance, Abläufe zu verketten und zu automatisieren. Unternehmen, die sich dazu entschließen, ein ERP-System im Betrieb einzuführen, können sich hier weiterführend informieren.

Da ERP zunächst nur von der Industrie genutzt wurde, sprach man im Umkehrschluss oft von der Industrie 4.0. Doch mittlerweile bieten sich derartige Software-Lösungen für nahezu alle Branchen an, weshalb man nun allgemeiner formuliert: Die Wirtschaft 4.0.

In Zukunft: Positive und negative Ausblicke

Es ist wie bei den meisten Errungenschaften der Technologie – viele profitieren davon erheblich, aber leider nicht alle. Die folgenden Ausführungen zu Pro und Contra skizzieren einen Kontrastentwurf:

Pro

Produktions- oder Dienstleistungsunternehmer erkennen den Nutzen der neuen flexiblen Umstände schon länger und beginnen damit, die altgedienten Strukturen abzubauen oder zu ersetzen. Natürlich steht hier vermehrt das betriebswirtschaftliche Interesse an allgemeiner Kostensenkung und der Maximierung des Absatzes im Vordergrund.

Neben der neugewonnenen Schnelligkeit, welche wiederum mehr Effizienz garantiert, erhöht sich die Chance, im globalen Markt mitzumischen. Das betrifft vor allem kleinere Unternehmen, die bisher nicht die Kapazitäten hatten, um es mit den größeren Konkurrenten aufzunehmen. Die Digitalisierung lässt dabei ganz neue Berufsfelder entstehen, die top-qualifizierte Arbeitnehmer braucht. Für die Mitarbeiter bedeutet das längerfristig vor allem eins: Sicherheit. Doch nicht für jeden.

Contra

Hauptthema bleibt der Arbeitsmarkt, denn gerade Menschen in niedrigqualifizierten Bereichen bekommen den Trend zu spüren. Hier sind es vor allem Maschinen und Anlagen betreuende Berufe, aber auch klassische Büro-Dienstleistungs-Jobs, die in den Zukunftsszenarios der fortschreitenden Wirtschaft 4.0 einen schweren Stand erhalten. Durch Automation und digitale Steuerungsmöglichkeiten wird ihnen schlicht die Arbeitsgrundlage entzogen.

Gleichzeitig wird die Nachfrage an hochqualifizierten Kräften im IT- oder Naturwissenschaftssektor nach oben schnellen, da viele Tätigkeiten ein hoch komplexes Niveau besitzen und sehr spezielles Wissen benötigen. Wissenschaftler sprechen in diesem Bereich schon von einer Akademisierung der Wirtschaft. Zwar sorgen die Umstände für immer mehr offene Stellen auf dem Arbeitsmarkt, aber gleichzeitig gibt es immer weniger Menschen, die leisten können, was verlangt wird. Wer also nicht untergehen will, sollte sich rechtzeitig weiterbilden.