Wirtschaftsjunioren holen Bundeskonferenz nach Heilbronn-Franken

Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken freuen sich auf die Ausrichtung der WJ-Bundeskonferenz im Jahr 2023.

Großer Erfolg für die Wirtschaftsjunioren der Region: Die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren Deutschland wird im Jahr 2023 in Heilbronn-Franken ausgerichtet.

Auf der Frühjahrsdelegiertenversammlung der Wirtschaftsjunioren (WJ) wurde die Bewerbung der gastgebenden Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken um die Ausrichtung der Wirtschaftsjunioren-Bundeskonferenz im Jahr 2023 einstimmig beschlossen.

WJ-Kreissprecherin Melanie Renje: „Als mitgliederstärkster WJ-Kreis freuen wir uns riesig über die erfolgreiche Bewerbung. Die Ausrichtung der Bundeskonferenz 2023 anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums bietet unserem Kreis Heilbronn-Franken die großartige Chance, sich jungen Unternehmern und Führungskräften aus ganz Deutschland als attraktive Wirtschaftsregion zu präsentieren.“

Zur Bundeskonferenz kommen alljährlich die Mitglieder der WJ Deutschland sowie internationale Gäste zusammen. Im Rahmen eines verlängerten Konferenzwochenendes findet auch die Delegiertenversammlung mit Vertretern aller WJ-Kreise statt. Hier wird der Bundesvorstand des kommenden Jahres gewählt.

Für die rund 1.000 erwarteten Konferenzteilnehmer bietet sich darüber hinaus in einem umfangreichen Rahmenprogramm die Möglichkeit, andere Wirtschaftsjunioren kennenzulernen, sich mit ihnen auszutauschen, Trainings und Seminare zu besuchen und auch gemeinsame Feste zu feiern. Das genaue Programm steht noch nicht fest und wird vom Projektteam der WJ in den nächsten Monaten erarbeitet werden. Sicher ist aber, dass das Konferenzwochenende in Heilbronn stattfinden wird. „Hier verfügen wir über die nötige Kapazität an Unterkünften und Räumlichkeiten für die zahlreichen Veranstaltungsangebote. Sonst sind wir noch offen für alle Ideen, die die Vorzüge unserer Region ins Rampenlicht rücken“ zeigt sich Renje motiviert, auch interessierte Unternehmen als Unterstützer zu gewinnen.

Über einschlägige Erfahrung verfügen die hiesigen Junioren. So richten sie regelmäßig Veranstaltungen für den Bundesverband aus und haben zuletzt im Jahr 2013 mit der Landeskonferenz der WJ Baden-Württemberg in Bad Mergentheim ein ähnliches Großprojekt gestemmt. Zudem war man im Jahr 1977 schon einmal Ausrichter einer Bundeskonferenz.