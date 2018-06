× Erweitern VTech familyhotels

Vom 7. bis 10. Juni 2018 ist die 2. Roadshow der familyhotels.com in den Kinderhotels: The Leading Family Hotel & Resort Alpenrose, Kinderhotel Oberjoch und The Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig unterwegs. Alle großen und kleinen Gäste der Hotels dürfen Produkte von Panini Junior, Brio Deutschland, Hello Kitty, Goliath Toys, VTech, edel:kids, Scooli, Kaufmann Neuheiten und von Hauck Toys testen.