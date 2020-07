Aalen- eine Stadt mit vielen Gesichtern

Fotos: Stadtverwaltung Aalen

Mit seiner vielfältigen Mischung aus kulturellen Angeboten, traditionellem Fachwerk, innovativen Neubauten, verwinkelten Gassen, sowohl urigen als auch angesagten Restaurants, traditionsreichen Cafés und reizvoller Natur lädt Aalen zum Genießen, Entspannen und Verweilen ein. Auch außerhalb der historischen Stadtmauern bietet die Stadt besondere Kulturorte mit viel Charme, Geschichte aber auch Innovation: Vor Millionen von Jahren befand sich hier das Jurameer. Viele Fossilien und Versteinerungen damaliger Lebewesen lassen sich heute noch in der Umgebung finden - das Urweltmuseum erzählt ihre Geschichte. Im »Tiefen Stollen« wurde bis 1939 das durch das Jurameer hier abgelagerte Eisenerz abgebaut. Heute fährt der Besucher mit einer Grubenbahn 400 Meter tief in den Braunenberg hinein und erlebt im Besucherbergwerk die damalige Arbeitswelt unter Tage.

Vor ca. 2.000 Jahren siedelten sich auf diesem schönen Fleckchen Erde bereits die Römer an und errichteten das größte Reiterkastell nördlich der Alpen. Der Obergermanisch-Raetische Limes ist heute UNESCO Weltkulturerbe. Das neugestaltete Limesmuseum gibt einen faszinierenden Einblick in das römische Aalen und den baden-württembergischen Limesabschnitt. Die Limes-Thermen mit Panoramasauna sind im römischen Stil erbaut worden und bewahren damit die römische Vergangenheit der Stadt. Das Kleinod Schloss Fachsenfeld begeistert nicht nur mit seinem herrlichen Landschaftspark, der mit seinem Reichtum an Vogel- und Pflanzenarten ein Naturerlebnis verspricht. Die Symbiose von Geschichte, Kunst, Kultur und Natur verzaubert die Schlossanlage.

Im Experimente-Museum explorhino präsentiert sich die Hochschulstadt Aalen von ihrer Forscher- und Entdeckerseite. Hier staunen große und kleine Besucher zugleich über die faszinierende Welt der Naturwissenschaften. Selbständiges Erforschen von Phänomenen, Anfassen und Begreifen stehen hier im Mittelpunkt. Aber auch an Aktivitäten an der frischen Luft in der weitläufigen Natur mangelt es in Aalen nicht. Hunderte Kilometer wunderbarer Rad-, Wander- und Themenwege lassen schnell Urlaubsgefühle aufkommen. Unterwegs warten unzählige Panoramablicke.

Tourist-Information Aalen

Reichsstädter Straße 1, 73430 Aalen, Fon: 07361 52-2358

tourist-info@aalen.de, www.aalen-tourismus.de