Allzweckgerät Fahrrad: Für bessere Gesundheit und mehr Mobilität

Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel wird immer beliebter. Wer mit dem Rad unterwegs ist, trainiert sowohl Ausdauer und Kraft als auch Koordination und Beweglichkeit. Radsport hält den Organismus in jedem Alter leistungsfähig, ist leicht zu erlernen und macht auch noch Spaß. Auf dem Fahrrad ist man ausgesprochen mobil und dennoch umweltschonend unterwegs - auch die Elektromotoren der beliebten Pedelecs sind emissionsfrei. Bei so vielen Vorteilen gibt es nur einen Wermutstropfen: Oft fällt es schwer, sich für ein Modell zu entscheiden, denn vom Rennrad übers Hollandrad bis hin zum Mountainbike ist die Auswahl riesig.

Radfreunde finden in Baden-Württemberg zahlreiche Radfernwege mit einer Gesamtlänge von mehr als 4.500 Kilometern für jeden Anspruch vor: vom Tagestrip bis zur Wochentour, für den Familienausflug oder die sportliche Herausforderung, bergauf und bergab oder gemütlich am Fluss entlang. Liegt der Ausgangspunkt für die geplante Tour weiter entfernt, ist das kein Problem, denn Fahrräder lassen sich mit einem Fahrradträger plus entsprechender Anhängerkupplung mühelos transportieren. Bei den meisten Autos ist es problemlos möglich, das zum Fahrzeug passende Modell nachzurüsten.

Dann kann es auch schon auf Tour gehen. Als Einstieg für Ungeübte eignet sich beispielsweise der Neckartal-Radweg, auf dem man bis Mannheim stetig bergab fährt. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfiehlt unter anderem den Kocher-Jagst-Radweg, der in Aalen startet und auf den Spuren der Römer durch historische Städtchen und reizvolle Flusslandschaften führt. Die Wegführung erstreckt sich durch Wiesen, Mischwälder und die für die Region typische malerische Weinbaulandschaft. Der Rundweg enthält einige Steigungen, er ist meist asphaltiert und vorwiegend autofrei.

Aber auch zahlreiche weitere regionale Genießer-Touren sowie einmalige Themenradwege warten darauf, erkundet zu werden. Zum Beispiel fährt man auf dem gemütlichen Salz & Sole-Radweg im Heilbronner Land durch vielseitige Landschaften zu Sole-Heilbädern sowie zu einem Salzbergwerk. Die ausgewiesenen Radfernwege führen beispielsweise über die landschaftlich reizvolle Schwäbische Alb sowie durch den märchenhaften Schwarzwald. Dort kommen auch sportliche Radfahrer mit einem Rennrad, Trekkingrad oder Mountainbike garantiert auf ihre Kosten.

Radfahren macht glücklich

Der weit verbreitete Ausdauersport ist nicht nur gesund für das Herz-Kreislauf-System und trainiert die Muskulatur, Radfahren macht auch glücklich. Schon nach einer halben Stunde werden nachweislich massenweise Endorphine ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass Radfahrer sich entspannter fühlen und seltener an Depressionen leiden. Und es besteht die realistische Hoffnung, dass sich der Autoverkehr in größeren Städten zunehmend auf Fahrräder verlagert, mit oder ohne E-Motor. Laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) könnten die meisten Strecken in der Stadt bequem mit dem Fahrrad zurückgelegt werden: Rund die Hälfte aller heutigen Autofahrten in Deutschland ist kürzer als fünf Kilometer, ein Viertel der Distanzen liegen sogar unter zwei Kilometern.

Um der steigenden Luftverschmutzung und Verkehrsbelastung den Kampf anzusagen, ist es ratsam, das Zweirad auch für den Arbeitsweg zu verwenden. Und auch für Besorgungen kommt das Fahrrad infrage, denn mittlerweile gibt es durchaus erschwingliche Lastenfahrräder, die Einiges an Volumen und Gewicht transportieren können. Diese Gefährte sind auch mit E-Motoren erhältlich, die Transporte über längere oder hügelige Strecken erleichtern. Vor allem für den gewerblichen Einsatz ist interessant, dass sich mit Cargo E-Bikes sogar Lasten bis zu 200 Kilogramm befördern lassen.

Fahrräder unterschiedlicher Bauart werden also sicher ein Bestandteil der urbanen Mobilität von morgen sein. Im Rahmen des Deutschen Fahrradpreises 2021 werden in diesem Zusammenhang kreative Projekte ausgelobt, die den Radverkehr im Alltag, in der Freizeit oder im Tourismus verbessern können.