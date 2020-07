Angriff auf die Freiheit der Biker?

Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie boomt das motorisierte Kraftrad. Schon seit Jahren entwickelt sich ein Anstieg der Neuzulassungen bei Motorrädern – und das geschlechterübergreifend. Auch immer mehr Frauen fahren Motorrad. Dabei ist der »Biker-Lifestyle« nur einer der Gründe. Doch dieser Boom hat nicht nur Fans. Der Bundesrat fordert jetzt sogar ein Fahrverbot.

Mit blubberndem Motor im Jethelm auf der Harley durch die Landschaft cruisen – der Film Easy-Rider definierte schon immer den Lifestyle, den viele mit dem Motorrad verbinden. Sound, viel Chrom und Lederklamotten, das gehört einfach dazu. Fährt man in der MORITZ-Region am Wochenende zum Beispiel durch den Schwäbisch-Fränkischen Wald, ist die Zahl der »Biker« enorm angewachsen. Schon länger geht es dabei aber nicht mehr nur um das Fahren! Ein besonderes Bike zu haben, das man dann noch umbaut bis zum Unikat, ist das neue Statussymbol. Aber das führt auch zu Konflikten. Speziell die Lärmbelastung in bestimmten Ortschaften nimmt dadurch enorm zu. Denn das Motorengeräusch und der dadurch erzeugte Sound scheint jetzt die Krux an der Geschichte. Schnell hat die Industrie begriffen, dass es vielen Krad-Fahrern vor allem auch auf den »Ton« ankommt. So wurde das sogenannte »Sound-Design« erfunden. Vom Fahrer steuerbare Umbauten, die die Lautstärke und auch die Leistung des Motorrads verändern können. Für manche gilt damit: je lauter desto cooler!

Aber kann das der Grund sein, jetzt allen Bikern den Spaß zu verderben? Der Bundesrat hat in einer Eingabe an die Bundesregierung mehrere Beschlüsse gefordert (Nachzulesen unter: bundesrat.de, Drucksache 125/20 vom 15.05.2020). Dazu gehören u.a. die Abschaffung von »Sound-Design«, das vom Fahrer selbst gesteuert werden kann, und eine Begrenzung des Fahrgeräuschs auf 80db für Neufahrzeuge (»da ist mein Rasenmäher lauter«, Anm. d. Redakteurs). Und darüber hinaus, Zitat:

»...Der Bundesrat sieht dringenden Handlungsbedarf, für besondere Konfliktfälle, Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes zu ermöglichen..., ...Motorräder mit alternativen Antriebstechniken wie beispielsweise Elektroantrieb sollten von möglichen Verkehrsverboten ausgenommen werden«. Ein Schelm der Arges dabei denkt!

Das heißt im Übertragenen Sinn, das ältere Motorräder laut bleiben dürfen, aber dafür Fahrverbote kommen können? Aber es stehen noch ganz andere Dinge in dieser Drucksache 125/20. Da fordert man u.a. eine Halterhaftung für Motorradbesitzer, da wir ja dank Helmpflicht und fehlendem Frontkennzeichen nicht haftbar zu machen sind? Neid der Autofahrer-Lobby? Es steckt also viel mehr dahinter als »nur« ein Fahrverbot für laute Motorräder? Aber bleiben wir mal vorerst beim geforderten Fahrverbot. Es wird also abzuwarten sein, was unsere Volksvertreter wieder so daraus machen. Aber die Biker sind eine verschworene Gemeinde. Wie man an den Folgen, z. B. bei unseren Nachbarn in Österreich, bereits sieht, die schon auf Teilstrecken Fahrverbote für laute Bikes erhoben haben. Das kann zu unerwarteten Konsequenzen führen. Buchungsausfälle für sogenannte Biker-Hotels, die den eh schon gebeutelten Tourismus speziell im Alpenland noch mehr treffen, da sich die Motorradfans solidarisieren und alle gemeinsam stornieren – unabhängig von der Lautstärke ihrer Maschinen. Oder durch Einbrüche bei den Verkaufszahlen bestimmter Motorrad-Arten, die besonders Wert auf Sound legen, ebenso wie die »Custom«-Spezialisten, die auf die angesprochenen Umbauten spezialisiert sind. Ist das das Ende eines Booms? Eine weitere Einschränkung unserer Freiheit? Wer jetzt auf der Seite der Biker ist, kann sich am 4. Juli nach Stuttgart zur geplanten Demo begeben oder die Online-Petition unterschreiben, die vielfach auf Facebook kursiert. Wer das anders sieht, und das sind nicht nur die »Nicht-Biker«, fasst sich als Fahrer selbst mal an die Nase, wenn er sich nächstes Mal über Nachbars Rasenmäher aufregt und geht im Ort vom Gas.

Denn: Verbote hatten wir in letzter Zeit genug, und wie es sich herausgestellt hat, besitzt der Deutsche durchaus Empathie und ist damit fähig, eigenverantwortlich zu handeln. Mit ein wenig Vernunft, Rücksicht und Verstand zu handeln, wäre also der bessere Weg. Es gäbe also Wege, ein generelles Fahrverbot zu vermeiden und damit beiden Seiten gerecht zu werden.