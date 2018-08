Bayern, ein beliebtes Urlaubsziel

× Erweitern Foto: Unsplash

Bayern gilt als das beliebteste Urlaubsland innerhalb Deutschlands und das nicht ohne Grund.

Der Freistaat bietet viele landschaftliche Schönheiten, kulturelle als auch historische Bauwerke, Sehenswürdigkeiten, eine abwechslungsreiche und vielseitige Natur und erlebnisreiche Freizeit- und Urlaubsattraktionen. Die Besucher wissen aber auch das Preisleistungsverhältnis und die gastfreundliche und offene Art der Bayern zu schätzen, während die Tradition und das authentische Wesen der einheimischen einen Urlaub zu einem spannenden und unvergesslichen Erlebnis machen.

Die Top 5 Sehenswürdigkeiten

1. Die Landeshauptstadt München

Foto: Unsplash

Die Hauptstadt Bayerns. Mit viel Herz und Charme verführt die noch traditionell gehaltene Großstadt seine Besucher. Das Münchner Hofbräuhaus am Platzl, der Marienplatz, die Isar, die unzähligen Biergärten aber auch das deutsche Museum oder die Frauenkirche mit ihren berühmten Zwiebeltürmen sorgen dafür, dass man in dieser Idylle einfach mal die Seele baumeln lassen kann.

Aber das ist längst nicht alles. Der Englische Garten beispielsweise ermöglicht Surfbegeisterten, ihrem Hobby am Eisbach mitten in der Stadt nachzugehen. Wer es allerdings ein wenig ruhiger angehen lassen möchte, kann sich in der riesigen Parkanlage auf einen Spaziergang einlassen oder einfach ein Nickerchen am Fluss machen. Der Englische Garten bietet aber natürlich auch den einen oder anderen Biergarten, um bei einem kalten Weißbier und einer guten Brotzeit mit Familie und Freunden den Tag zu genießen.

2. Schloss Neuschwanstein

Das Schloss Neuschwanstein in Schwangau ist wohl die bekannteste Sehenswürdigkeit Bayerns. Umgeben ist das beeindruckende Schloss von einer traumhaft grünen Landschaft mit saftig grünen Wiesen, dichten Wäldern und einem einzigartigen Bergpanorama im Hintergrund. Dieses Schloss ist wahrlich wie aus einem Märchen und lässt so manche Herzen höher schlagen. Erbaut wurde der Prachtbau von König Ludwig II. und gehört zu seinen berühmtesten Bauwerken. Jedes Jahr verzaubert das Schloss in etwa 1,5 Millionen Besucher.

3. Der Viktualienmarkt in München

Ursprünglich war der Viktualienmarkt ein einfacher Bauernmarkt. Doch heute ist er Treffpunkt echter Feinschmecker. Kulinarische Köstlichkeiten der bayrischen Kultur und ein exklusives Angebot, welches an Umfang und Vielfalt kaum zu übertreffen ist, geben dem Markt einen ganz besonderen Charme. Die Gesamtfläche des Marktes beläuft sich auf 18.591 Quadratmeter, auf der 110 Händler und Händlerinnen frisches und regionales Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Fisch und vieles mehr anbieten. Aber vor allem die Backwaren aus traditionell bayrischer Backstube sind bei den Besuchern äußerst beliebt. Und wer sich eine Pause gönnen möchte, muss auch hier natürlich nicht lange nach einem passenden Biergarten suchen.

4. Die Dom- und Weltkulturerbestadt Regensburg

Der beeindruckende Dom, der berühmte Knabenchor der Regensburger Domspatzen und die idyllische Altstadt direkt an der Donau mit ihrer historischen Brücke. All das sind die Wahrzeichen der schönen Stadt Regensburg. Doch neben all den altertümlichen Sehenswürdigkeiten bietet Regensburg auch eine Moderne mit wunderschönen Cafés, einem Einkaufszentrum, abwechslungsreichen Veranstaltungen, belebtem Nachtleben und vielen Freizeitangeboten.

5. Der Nationalpark Bayerischer Wald

Foto: Unsplash

Neben der Grenze entlang zur Tschechischen Republik, rund um die Berge Falkenstein, Rachel und Lusen befindet sich der erste Nationalpark Deutschlands. Ein dichter dunkler Wald mit zahlreichen Seen und Bächen, bergiger Landschaft und reichlich Lebewesen. Das ist der Bayerische Wald. Hier kann man wandern, radfahren, schwimmen und auch skifahren. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist aber der Baumkronenpfad mit seiner riesigen Aussichtskuppel bei Neuschönau. Ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, Vereine aber auch Leute, die gern allein unterwegs sind.

Die bayrische Küche: Diese Gerichte sind ein Muss!

Um ehrlich zu sein, muss man schon sagen, dass die bayrische Küche nichts für Leute ist, welche auf große Diät erfolge hoffen. Allerdings ist es schon so, dass die meisten Besucher die bayrische Küche sehr schätzen und vor allem die Vielfalt an Gerichten mit Genuss auskosten. Für Vegetarier ist hier leider nicht ganz so viel geboten aber ein paar Knödel mit Soße, Suppen, Salate, oder Käsespätzle sollten bei jeder Wirtschaft drinnen sein. Die Veganer sehen da schon älter aus, denn so ganz ohne tierische Produkte kocht eigentlich kein echter Bayer.

1. Schweinsbraten mit Knödel

Der Schweinsbraten mit Knödel steht bei den meisten Bayern ganz oben auf der Liste. Denn er zählt ganz klar zu den traditionellsten Gerichten in Bayern. Der Braten kommt in der Regel vom Nacken, der Schulter oder dem Rücken des Schweins und wird im Ofen gebacken, sodass aus der Fettschicht eine knusprige Kruste entsteht. Dazu wird eine dunkle Biersoße und Kartoffel- oder Semmelknödel mit Blaukraut serviert. Den Schweinsbraten essen die Bayern aber auch gerne kalt zur Brotzeit am Abend. Dazu kommt dann meistens frisches Brot, Meerrettich oder auch einfach eine Semmel. In Bayern wird es kaum ein Restaurant geben, welches den Schweinsbraten nicht auf der Karte hat.

2. Weißwürstel mit süßem Senf und Brezl

Foto: Pixabay

Die Weißwurst gehört vor allem am Sonntag zum Frühshoppen zum Programm der Bayern. Die Wurst besteht aus gekuttertem Kalbsfleisch und wird mit frischen Kräutern verfeinert, bevor sie in einem Topf mit heißem Wasser für ca. 10 Minuten gekocht wird. Dazu werden in der Regel ein Weißbier, süßer Senf und eine Brezel serviert. Traditionell wird die Weißwurst in Bayern nur bis 12 Uhr gegessen. Und soll danach auch nicht mehr bestellt oder gegessen werden. Der Grund dafür ist veraltet. Denn früher hatte man andere Kühlmöglichkeiten, wonach die Wurst Nachmittag, als nicht mehr frisch galt. Ein echter Bayer so sagt man, „zuzelt“ seine Wurst. Das heißt, sie wird nicht in der Mitte aufgeschnitten und gepellt, sondern direkt, Stück für Stück, mit dem Mund aus dem Darm gezogen.

3. Knödel mit Schwammerlsoße

Dieses Gericht ist ein absolutes Muss in Bayern und einfach nur lecker. Hier kommen frische Semmelknödel mit einer würzig deftigen Rahmsoße zusammen, welche mit regionalen Pilzen verfeinert ist. Dieses Gericht ist selbst bei den Vegetariern sehr beliebt und wird oft bestellt. Bei einem Besuch in München darf dieses Gericht einfach nicht fehlen.

4. Apfekiachal (Apfelkücherl) mit Vanillesoße

Dieses Dessert findet man wohl auch auf so ziemlich jeder bayrischen Speisekarte. Hierfür werden Äpfel mit einem Ausstecher von ihrem Gehäuse befreit, bevor sie in Scheiben geschnitten und dann in einem Bierteig herausfrittiert werden. Dazu wird in der Regel, Zimt mit Zucker, Vanilleeis und/oder Vanillesoße serviert. Damals galten die Apfelküchlein als „arme Leute Essen“ und wurden somit auch als Hauptgericht verzehrt.

5. Dampfnudeln

Optisch erinnert die aus Hefeteig bestehende Dampfnudel an einen Germknödel. Allerdings fehlt hier die Füllung, und der Geschmack ist auch ein wenig anders. Die Dampfnudel wird in einem großen Topf mit Deckel, Butter und Milch gleichzeitig gebraten und gebacken, bzw. gedämpft. Somit entsteht ein knuspriger Boden, während der Rest fluffig und weich ist. Dazu wird in Bayern Vanillesoße serviert und nur in seltenen Fällen kommt noch Zimt und Zucker darüber. Gerade in Wirtshäusern mit hohem Touristenandrang wird man die Dampfnudel häufig finden, wobei sie ohne Vanillesoße serviert, wahrscheinlich sogar eher langweilig schmeckt. Mit Soße und ein paar frischen Früchten ist sie aber eines der beliebtesten Desserts der bayrischen Küche.

Sportlich hat Bayern einiges zu bieten!

Natürlich verbindet man mit Bayern und München auch den Sport, insbesondere den Fußball.

1. FC Bayern München

Foto: Allianz Arena

Hier ist natürlich niemand geringeres als der deutsche Rekordmeister der Bundesliga gemeint. Der FC Bayern gewann stolze 28 mal den Titel deutscher Meister, und gilt auch wieder in der Saison 2018/19 als Titelfavorit, wenn nicht sogar als einziger Titelfavorit. Das Heimstadion der Bayern, die Allianz Arena, kann selbstverständlich besichtigt werden. Grundsätzlich hat die Allianz Arena täglich geöffnet, Ausnahmen bilden hier Spiel- und Veranstaltungstage. Hier werden Touren für Gruppen, Schulklassen sowie Einzelpersonen angeboten. Auch ist der FC Bayern einer der wenigen europäischen Topvereine, die ihren Fans noch regelmäßig die kostenlose Gelegenheit bietet ihre Idole beim Training zu beobachten. Diese öffentlichen Trainingseinheiten finden in der Säbener Straße, meistens wöchentlich ein- oder mehrmals statt und sind vor allem in der Ferienzeit ein beliebtes Ausflugsziel.

2. 1860 München

Ein weiterer traditionsreicher Fußballverein Münchens, wenn auch nicht ganz so erfolgreich wie der FC Bayern München, sind die Münchner Löwen. Der Verein 1860 München spielt seit der Saison 2018/19 in der 3. Fußballbundesliga. Seit der 2017 trägt der Verein ihre Heimspiele im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße aus. Dieses Stadion war einst, eins der bedeutendsten Sportstätten Deutschlands. Heute ist es vorallem ein Treffpunkt für Nostalgiker und Fußballfans, die sich die Zeiten herbeisehnen, als man noch zu Fuß ins Stadion laufen konnte. Die Münchner Löwen bieten auch öffentliche Trainingseinheiten an