Camping in der Wildnis - mit diesen Tipps gelingt das Urlaubsabenteuer

Außergewöhnliche Erfahrungen sorgen dafür, dass der nächste Urlaub besonders lange im Gedächtnis bleibt. Insbesondere entsprechende Formate im Internet haben in den letzten Jahren für einen erheblichen Aufschwung des Campings fernab der Zivilisation gesorgt. Doch was ist notwendig, um diese besondere kulturelle Erfahrung wirklich genießen zu können? Die wichtigsten Tipps nehmen wir in diesem Artikel unter die Lupe.

Ausreichend Proviant einpacken

Für eine solch abenteuerliche Reise ist es von besonderer Bedeutung, genügend Proviant einzupacken. Da viele Strecken ohne ein Fahrzeug bewältigt werden müssen, scheuen sich viele Reisende davor, ihren Rucksack allzu voll zu packen. Tatsächlich sind die Anstrengungen der Fortbewegung unter diesem zusätzlichen Gewicht nicht zu unterschätzen. Doch am Ende des Tages ist es deutlich wichtiger, mit genügend Nahrung und den wichtigen Utensilien für den Alltag ausgestattet zu sein.

Um überhaupt erkennen zu können, was für einen solchen Urlaub wichtig ist, reicht eine einfache Packliste nicht aus, wie sie für klassische Reisen herangezogen werden kann. Stattdessen ist es notwendig, sich um echte Expertise zu kümmern und Erfahrungsberichte von Menschen zu lesen, die mit dieser Art zu Reisen bereits Erfahrungen gesammelt haben. Insbesondere absolute Anfänger des wilden Campings laufen ansonsten Gefahr, auf wichtige Dinge zu verzichten.

Die Verbindung zur Außenwelt

Selbst für den Fall, dass das Abenteuer nicht ganz alleine unternommen wird, sollte ein solcher Campingurlaub gut abgesichert sein. Durch unglückliche Umstände kann es sehr schnell zu einer Situation kommen, in der Hilfe von außen erforderlich ist. Viele Anfänger sind der Meinung, dass das mitgebrachte Smartphone Absicherung genug ist, um einen solchen Urlaub gut über die Bühne zu bekommen. Doch nicht in allen Gegenden ist auch für den nötigen Empfang gesorgt. Selbst in Deutschland gibt es verschiedene Regionen, in denen nicht sicher auf ein Funksignal gebaut werden kann. Noch schwieriger gestaltet sich die Situation in manch exotischen Reisezielen.

Allerdings gibt es passende Alternativen, um zu jeder Zeit Hilfe rufen zu können. Reisende können mit einem SIP Telefon für Sicherheit sorgen. Dieses bietet nicht nur eine besonders hohe Sicherheit der Telefonverbindung, sondern verfügt zusätzlich über eine Verschlüsselung, die den nächsten Anruf sicher möglich macht. Weitere Informationen zur Technik und ihren Vorteilen sind hier auf dieser Seite zu finden.

Über die rechtliche Lage informieren

Auf den ersten Blick scheint es sehr vielversprechend, die Enge der Stadt endlich hinter sich lassen zu können. Das Camping in der freien Natur stellt auf diese Weise eine besonders attraktive Art des Urlaubs dar. Doch Urlauber sind an die rechtlichen Grenzen gebunden, die in diesem Bereich gelten. Besonders streng wird in Deutschland auf diejenigen geblickt, die mit einem Camper unterwegs sind. Während es in einigen Ländern Skandinaviens kein Problem ist, direkt an einem schönen See fernab aller Stellplätze Halt zu machen, wäre dies in Deutschland eigentlich nicht möglich. Lediglich zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit kann eine Pause von rund 10 Stunden abseits der markierten Flächen unternommen werden. Leichter ist es, sich nur mit Rucksack und Zelt auf den Weg zu begeben.