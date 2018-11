× Erweitern naldo

Immer dann, wenn mehrere Menschen gemeinsam günstig unterwegs sein möchten, ist für die Fahrt mit Bus und Bahn das naldo-Tagesticket Gruppe die erste Wahl. Für Pärchen, Familien und andere Grüppchen eignet es sich ideal, um an freien Tagen oder an Wochenenden zum Einkaufen oder zu Sport- und Kulturveranstaltungen zu fahren und um gemeinsam Vergnügen zu erleben. Das naldo-Tagesticket Gruppe gilt im gesamten naldo-Verbundgebiet auf allen Bus und Bahnlinien einschließlich des Stadtverkehrs. Mit dem naldo-Tagesticket Gruppe können montags bis freitags ab 8.30 Uhr bis zu fünf Personen unterwegs sein – samstags, sonn- und feiertags sogar den ganzen Tag. Es gilt immer bis 5 Uhr des Folgetages. Gruppen, die im gesamten naldoland einen Tag unterwegs sein wollen, greifen am besten gleich zum naldo-Tagesticket Gruppe Netz.

