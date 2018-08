Die 5 schönsten Reiseziele innerhalb Europas

× Erweitern Foto: Unsplash

Viele Leute Reisen um die ganze Welt. Bis nach Asien oder sogar Australien, um schöne Orte zu erleben.

Die meisten vergessen dabei aber, dass man eigentlich gar nicht so weit reisen müsste, um kristallklares Wasser, Felsen, die bis in das Meer hineinragen, Korallenriffe oder kulinarische Köstlichkeiten zu genießen. Denn auch Europa birgt so einige Schätze, was Natur, Essen oder auch die Artenvielfalt angeht. Surfen, die Seele am Strand baumeln lassen, wandern, schnorcheln, kulturelle Vielfalt, tauchen und vieles mehr, sind auch in Europa möglich. Mal ganz davon abgesehen, dass man sich keinen Stress machen muss, ob man ein Visum bekommt oder nicht. In folgendem Artikel möchten wir deshalb die schönsten Reiseziele innerhalb Europas mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.

1. Emilia-Romagna in Italien

Die Emilia-Romagna könnte man guten Gewissens auch als den kulinarischen Hotspot schlechthin bezeichnen. Und das nicht ohne Grund. Ragù oder bei uns besser bekannt als Spaghetti Bolognese, Prosciutto di Parma, der Balsamico-Essig und auch der beliebte Parmigiano Reggiano kommen allesamt aus dieser Region.

Emilia-Romagna kann aber neben den zahlreichen, kulinarischen Köstlichkeiten auch mit einem breiten Angebot an kulturellen Eindrücken punkten. Dazu gehören unter anderem Bolognas FICO (der größte gastronomische Freizeitpark der Welt), das in Ferrara liegende Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS (das Nationalmuseum des italienischen Judentums und der Shoah) aber auch das gerade neu restaurierte Cinema Fulgor in Rimini. Das Cinema Fulgor in Rimini ist ein Teil des Fellini Museums, welches sich gerade im Aufbau befindet und an verschiedensten Standorten in Rimini über den berühmten Filmemacher Federico Fellini informiert.

All das und noch vieles mehr macht die Emilia-Romagna zu einem ganz besonderen Erlebnis und lässt Herzen garantiert höher schlagen.

2. Kantabrien, Spanien

Diese traumhaft grüne Region Spaniens gehört wohl mit zu den größten Schätzen Europas: Von steilen Klippen umgebene Sandstrände, zauberhafte Dörfer, prähistorische Höhlenmalereien, welche zu den sagenhaftesten Europas gehören und natürlich auch die beeindruckenden Kirchen, welche am Ufer des Ebro vor längst vergangenen Zeiten aus den massiven Sandsteinfelsen gehauen wurden und bis heute in voller Pracht erstrahlen.

Der Eingang zur Region Kantabrien wird von der Hauptstadt Santander gebildet. Diese Hafenstadt wurde durch die Eröffnung des Centro Botín (ein Kulturzentrum, entworfen von Renzo Piano) wieder zum Leben erweckt und darf sich seit der neuen Fährverbindung im Jahr 2018 wieder an vielen neuen Besuchern erfreuen.

Die Kulisse außerhalb Kantabriens bildet der atemberaubenden Picos de Europa, welcher mit seinen 100 Jahren, Spaniens ältester Nationalpark ist. Dieses Jubiläum wird im Sommer 2018 mit einer Vielzahl an Festlichkeiten geehrt, was den Besuch dieser Region mit Sicherheit zu etwas ganz Besonderem machen wird.

3. Kosovo

Foto: Dokufest

Obwohl der Kosovo zu den immer beliebteren Reisezielen wird und auch von den Experten als Geheimtipp in zahlreichen Artikel aufgeführt wird, wird er von den Reisenden selbst immer noch eher wenig beachtet. Er liegt zwischen zwei Gebirgszügen im Herzen des Balkan und feiert dieses Jahr das Jubiläum seiner 10-jährigen Unabhängigkeit.

Der Kosovo strotzt nur so vor Energie und das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass er zur zweitjüngsten Nation der Welt gehört und die im Durchschnitt jüngste Bevölkerung Europas aufweist. Der Elan und der Tatendrang der jungen Bevölkerung treiben das Land an und fördern die Entwicklung des Staates. Die atemberaubende Natur im Kosovo, welche man über den kosovarischen Teil der Via Dinarica durchwandern kann, zeigt auf eindrucksvolle Art die von Gipfeln umgebene Landschaft.

Des Weiteren feiert der Kosovo jedes Jahr das beliebte Dokufest. Dies ist eines der renommierten Filmfestivals, welches in der osmanisch geprägten Stadt Prizren ausgetragen wird. Dieses Event lockt jedes Jahr mehr und mehr Besucher an, welche sich auch an der aufstrebenden Weinregion Rahovec erfreuen, die mit mehr als einem Dutzend Weingütern punktet.

4. Provence, Frankreich

Frankreich hat durchaus mehr zu bieten als den Eiffelturm, Käse, Wein und gutes Baguette. Denn es gibt wohl keinen Ort in Frankreich, welcher die französische Art zu leben besser repräsentiert, als die Provence. Lavendelfelder, soweit das Auge reicht und Olivenhaine, welche seit Jahrtausenden als Inspiration für zahlreiche Künstler dienen. Hier kann man die Seele baumeln lassen, wie an keinem anderen Ort. Die charmanten Dörfer und die steilen Felswände, welche in das kristallklare, türkisfarbene Wasser ragen, bringen die Entspannung von ganz allein.

Doch auch für diejenigen, welche ein wenig Action erleben wollen, bietet die Provence abwechslungsreiche Angebote. Denn Städte wie das noble Aix-en-Provenc oder das lebhafte Marseille mit den zauberhaften Nebenstraßen und Gassen, laden zu Bar- und Restaurantbesuchen der besonderen Art ein.

Doch auch die pulsierende Kunstszene wartet darauf, entdeckt und erkundet zu werden. Denn diese bekommt dieses Jahr Zuwachs durch das neue Ausstellungsgebäude der Kunststiftung Fondation Carmignac. Doch auch in Arles wird es künstlerisch spannend. Denn die ehemalige Fondation Luma wird das ganze Jahr über auf einem ehemaligen Bahngelände, in den restaurierten Lagerhallen eine Kunstausstellung und verschiedensten Projekte präsentieren. Das Hauptgebäude hierfür wurde übrigens von Stararchitekten Frank Gehry designt. Und das Beste daran ist, dass Marseille durch eine Direktverbindung des TGV von Frankfurt aus, ganz bequem in unter 8 Stunden zu erreichen ist.

5. Kleine Kykladen, Griechenland

Foto: Unsplash

Dieser kleine Fleck Erde ist ein echter Geheimtipp. Denn die im Ägäischen Meer zwischen Naxos und Amorgos liegenden kleinen Inseln werden bei Weitem nicht so viel besucht, wie andere Gebiete des Landes. Die Inseln sind wahre Schönheiten der Natur und beeindrucken mit kristallklarem Wasser und einer Natur, die einem den Atem raubt. Besonders die Inseln Iraklia, Schinousa und Donousa wirken noch sehr authentisch und haben sich ihre Ursprünglichkeit bewahrt. Sie vermitteln ein Gefühl des ruhigen und friedvollen Lebens, welches auf den Inseln herrscht, und zwar genau so, wie es noch vor Jahrzehnten war.

Der Charme liegt aber vor allem in den naturbelassenen Stränden und der kleinen Tavernen in denen man bei schönem Wetter und griechischer Musik seinen eiskalten Ouzo und frisches Pita mit Tzatziki und Oliven genießen kann. Das ist ein Ort, um einfach mal abzuschalten und den Alltag vergessen zu können. Mit dem ersten Besuch, sollte aber nicht zu lange gewartet werden. Denn immer mehr Fähren machen sich auf den Weg, zahlreiche Besucher auf die Inseln zu bringen. Besonders Koufonisia mit seinen tollen Stränden und den zahlreichen Restaurants und Cafés wird immer beliebter.