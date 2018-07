Die All-Inclusive Falle

× Erweitern Foto: Pixels Strand Urlaub

Ach wie schön war es doch im Urlaub. Zwei Wochen mal raus aus allem. Und das Beste? Essen und Trinken so viel das Auge reicht. Morgens den Teller im klimatisierten Speisesaal mit Dingen füllen, die es zuhause so nicht zum Frühstück gibt. Pancakes, Würstchen, Chili und das 5kg Nutella Glas…Hammer. Direkt danach geht es gefühlt zum Mittagsbuffet, gefolgt von ein oder zwei Stückchen Kuchen mit Sahne am 23 Grad warmen Pool, dazwischen ein Eis wenn es zu warm wird (und es war sehr warm) und zu guter Letzt…Cocktails bis die Schwarte kracht. Für uns Schwaben das Paradies… Urlaub im All-Inclusive Hotel oder Club.

The days after

Kurz nach der Heimreise dann die Ernüchterung. Nicht nur schlägt bereits morgens um 10 Uhr der Wunsch nach einem guten Morgen Cocktail an, sondern auch das Toastbrot mit Scheibenkäse zieht zuhause nicht die Wurst vom Teller. »Ich will wieder zurück« denken sich dann viele. Bis sie sich im Bad auf die Waage stellen. Denn dann ist der Spaß meistens vorbei.

Laut einer Umfrage nehmen 47 Prozent der Deutschen auf Reisen ein bis zwei Kilogramm zu. Je länger der Urlaub, desto höher die Gewichtszunahme. Das zusätzliche Gewicht geht aber nicht schnell wieder verloren, sondern bleibt mindestens sechs Wochen lang erhalten, berichten amerikanische Forscher. Was also tun, um im Spätsommer doch noch die gewünschte Bikini Figur fürs Freibad zu haben?

Die smarte Lösung gegen Hüftgold

Wie wäre es, wenn du wüsstest, dass es eine sichere Möglichkeit gibt um herauszufinden, welche der vielen Abnehm-Methoden speziell bei dir Erfolg verspricht? Wenn du genau wüsstest, DAS ist jetzt die Lösung, die bei MIR auch etwas bringen wird? Denn Möglichkeiten gibt es viele. FDH (Friss die Hälfte), Massagen, Diäten, Low Carb, No Carb und so weiter. Und wer schon einmal eine Methode ausprobiert und keinen Erfolg dabeigehabt hat weiss, wie demotivierend das Ganze ist. Man quält sich Tag ein, Tag aus mit kleinen Portionen, dem vermeintlich »richtigen« Essen (das einem nicht schmeckt) und hat welchen Erfolg? Gar keinen. Was also tun, dass auch wirklich schnelle und effektive Hilfe verspricht?

Anhand eines einfachen und effektiven Urintests kannst du herausfinden, was für ein Stoffwechsel Typ du bist. Je nachdem, welcher Typ du bist, funktionieren manche Maßnahmen einfach ganz hervorragend und andere funktionieren gar nicht. Wenn du dich also weniger plagen möchtest und stattdessen mehr und schneller Erfolg bei der Reduktion deiner Pfunde auf den Hüften haben möchtest, ist der Stoffwechsel Typ Test genau der richtige Weg für dich. Wir sagen nicht, dass du diesen Test brauchst. Nur macht er dir dein Vorhaben sehr einfach.

