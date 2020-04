Die Highlights in und rund um St. Moritz

Majestätische Berge, deren Gipfel 4.700 Meter über dem Meeresspiegel liegen, und eine Vielzahl klarer Bergseen umgeben von malerischen Kulissen locken Besucher aus aller Welt in die wunderschönen Städte und Dörfer der Schweiz. Einer der berühmtesten Kurorte und Wintersportplätze des Landes ist St. Moritz. Das Dorf im Oberengadin ist als die Wiege des Schweizer Wintertourismus bekannt und hier wurden bereits zwei Olympische Winterspiele abgehalten – 1928 und 1948.

Obwohl der Ort eigentlich nur 5.500 ganzjährige Einwohner zählt, wird er in jedem Jahr von ca. 250.000 Menschen besucht. Mit 70 Prozent stammt der Großteil der Gäste aus dem Ausland. Doch was zieht die oftmals sportlichen, aktiven und dynamischen Menschen in das Dorf am steilen Nordufer des St. Moritzersees?

Es ist mehr als nur der Wintersport, denn während der kalten Jahreszeit liegt die Besucherzahl bei 110.000; im Sommer jedoch bei 140.000. St. Moritz hat also mehr zu bieten als nur weiße Pisten mit Pulverschnee und gemütliche Aprés-Ski-Hütten, in denen man sich abends an den Kamin kuscheln kann. So kennt man bereits seit 3.000 Jahren die sprudelnden Heilquellen von St. Moritz. Dank der kohlensäure- und eisenhaltigen Quellen kann man in dem schönen Kurort ganz leicht einen Gang runterschalten, um sich in Solebädern und bei Treatments und Massagen verwöhnen zu lassen.

Obwohl St. Moritz nur eine bescheidene Größe hat, so kann das Dorf mit seiner einzigartigen Mischung aus Glamour, Lifestyle, Sport und unberührter Natur dennoch ein exklusives Urlaubserlebnis bieten, das selbst mit dem Angebot einer Großstadt mithalten kann. Entdecken Sie die vielen schönen Highlights, die Sie in und rund um St. Moritz erwarten.

Winterliches St. Moritz in der Morgendämmerung

Casino St. Moritz

St. Moritz ist Heimat des höchst gelegenen Casinos der Schweiz. Das Casino St. Moritz liegt in einer Höhe von 1.850 Metern und ist an das Kempinski Grand Hotel des Bains angebunden. Zwar ist es nicht besonders groß, doch wer sich hier für eine Teilnahme an einem der Pokerturniere interessiert, der kann sich auf Unterhaltung auf höchstem Niveau einstellen. Es gibt außerdem mehrere Roulette- und Blackjack-Tische sowie ca. 80 Slotmaschinen. Zudem werden in der Ivory Ball Lounge Bar leckere Erfrischungen angeboten. Die Kleiderordnung ist „Smart informal”; das heißt, geschlossene Schuhe sind ein Muss und Shorts sowie Sportbekleidung sind nicht gestattet. Ein Anzug ist aber nicht zwingend erforderlich.

Der Muottas Muragl

Genießen Sie eine der schönsten Aussichten im ganzen Engadin. Der Muottas Muragl liegt im Gemeindegebiet von Samedan und sein Gipfel befindet sich 2.453 Meter über dem Meeresspiegel. Auf dem Genussberg, der tolle Aussichten über den Silsersee, den Silvaplanersee und den St. Moritzersee bietet, scheinen die Uhren langsamer zu laufen. Und für viele geht es beim Winterurlaub genau darum: den Alltag hinter sich lassen und im eigenen Tempo genießen. Sie können den Weg zum Gipfel entweder zu Fuß zurücklegen oder aber die Seilbahn nutzen.

Direkt an der Bergstation liegt das Romantik Hotel, von wo aus Sie über die Seenlandschaft und das Bernina-Massiv schauen können. Vor allem abends, wenn die Sonne langsam hinter den Berggipfeln untergeht, ist der Ausblick besonders spektakulär. Entdecken Sie hier außerdem tolle Kunstwerke auf dem Rundwanderweg „Senda d’Inspiraziun”. Hier finden Sie die genaueste Sonnenuhr der Welt: Die „Sine Sole Sileo” von Fred Bangerter geht bis auf 10 Sekunden genau.

Der Piz Nair

Der Piz Nair gilt als der Hausberg von St. Moritz. Er liegt 3.055 Meter über dem Meeresspiegel und das Skigebiet Corviglia-Marguns-Piz Nair kann direkt vom Ort aus über zwei Seilbahnen erreicht werden. Als eines der berühmtesten Skigebiete der Welt können Urlauber hier bereits am Morgen mit präparierte Pisten rechnen. Ski- und Snowboardfahrer erwarten hier 155 Pistenkilometer. Wer sich nicht auf Bretter schnallen möchte, der findet auf dem Piz Nair auch zahlreiche Winterwanderwege und Schneeschuhtrails für ruhige Spaziergänge mit tollem Panoramablick.

Das Segantini Museum

Entdecken Sie die Werke des Malers Giovanni Segantini. Sein Hauptwerk „Alpentriptychon” befindet sich in dem großen Kuppelsaal des Museums. Zudem finden Sie hier auch noch zahlreiche Fotografien des Künstlers und seiner Familie und ca. 50 weitere Werke aus allen Schaffensperioden seines Lebens. Das Museum wurde 1908 eröffnet. Es handelt sich bei dem Bau um ein begehbares Denkmal, welches vom Architekten Nicolaus Hartmann geplant wurde. Er ließ sich bei seinen Entwürfen von dem Pavillon inspirieren, welchen Segantini für sein Panorama für die Pariser Weltausstellung 1900 geplant hatte.

Das Engadiner Museum

Sie möchten mehr über das Leben in den Alpen erfahren? Dann statten Sie dem volkskundlichen Heimatmuseum von St. Moritz einen Besuch ab. Das Herzstück des Museums sind die 21 Ausstellungsräumen, in denen historische Innenräume aus den letzten 500 Jahren besichtigt werden können. Tauchen Sie ein in vergangene Lebenswelten und entdecken Sie Schätze aus Riet Campells hochkarätiger Sammlung.

Das OVAVERVA Hallenbad, Spa & Sportzentrum

Entspannung pur finden Sie in den Bädern von OVAVERVA. Die Anlage bietet 3.200 Quadratmeter Badespaß sowie eine Spa-Oase, in der Sie Massagen, kosmetische Behandlungen, Peelings, Kneipp- und Dampfbäder und Saunen genießen können. Wer gerne noch mehr für seine Gesundheit tun möchte, der findet hier auch ein Fitnessstudio sowie ein Outdoor-Zentrum inklusive Fahrradverleih. Im angeschlossenen Bistro wird für das leibliche Wohl gesorgt.

St. Moritz - das ist weltbester Wintersport, Sehnsuchtsort von Künstlern und Prominenten und Inspiration für Kopfkino. Der Reiz der kleinen Ortschaft ist schon seit Jahrzehnten unumstritten. Entdecken Sie während Ihres nächsten Aufenthalts die Berge, die Museen und das breite Wellness-Angebot von St. Moritz und lassen Sie sich - wie bereits Generationen vor Ihnen - von dem märchenhaften Ort in seinen Bann ziehen.