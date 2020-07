Ein abwechslungsreicher Urlaubstag in Plochingen

Nah statt fern heißt es diesen Sommer des Öfteren. Dass ein Urlaubstag in der Nähe durchaus erlebnis- und abwechslungsreich sein kann, erzählt Susanne Martin, Leiterin des Bereichs Kultur und Tourismus in Plochingen.

„Gerade jetzt in der Coronazeit merken wir, dass viele Familien Ausflugsziele in der Natur schätzen. Unser ‚Entdeckerspaziergang‘ erfreut sich in den letzten Wochen unheimlichen Zuspruchs.“ Damit ist ein knapp sechs Kilometer langer Rundweg, startend am Plochinger Bahnhof, hoch in die Streuobstwiesen und wieder hinab zur Fußgängerzone mit dem historischen Marktplatz und der farbenfrohen Hundertwasseranlage ‚Wohnen unterm Regenturm‘ gemeint. Begleitend zur Tour gibt es eine Broschüre, in der nicht nur der Weg beschrieben ist, sondern an zehn markanten Stellen auch Fragen beantwortet werden können. Zum Schluss ergibt sich eine Lösungszahl, die in der PlochingenInfo abgegeben werden kann. Ist die Zahl richtig, werden die kleinen Stadtentdecker mit einer Urkunde belohnt. „Beliebt auf der Tour sind auch unsere großen Holzliegen, die zu einer kleinen Pause oder einfach nur zum Genießen des Blicks auf das Neckartal und die Schwäbische Alb einladen“, ergänzt Susanne Martin.

Einen Tipp für Familien, die auch größere Kinder dabei haben, hat Susanne Martin noch. „Einfach einen Schlenker zum Stadtteil Stumpenhof machen und dort den Kletterwald oder die Minigolfanlage besuchen.“ Dies sollte, zumindest was den Besuch des Kletterwalds betrifft, aktuell aber vorab über die Homepage (www.kletterwald-plochingen.de) angemeldet werden.

Am Ende des Entdeckerspaziergangs bietet sich zum Abrunden des Urlaubstags in der Region ein Abstecher zum Landschaftspark Bruckenwasen mit seinen großzügigen Spielflächen und Biergärten an.

Die Broschüre des Entdeckerspaziergangs kann über die PlochingenInfo bestellt oder direkt dort geholt werden. Der Routenverlauf und die Fragen sind ebenso online über www.plochingen.de/Entdeckerspaziergang abrufbar. Die PlochingenInfo hält auch eine große Auswahl an Informationsmaterial zu Rad- und Wandertouren sowie Ausflugszielen in der Region Stuttgart bereit.