Elektrisches Carsharing in Jagsthausen: ZEAG Energie AG übergibt e-Carsharing-Auto an Gemeinde

Ab 10. Mai gibt es auch in Jagsthausen ein E-Auto-Carsharing. Die ZEAG Energie AG übergibt einen brandneuen VW ID3 an die Gemeinde und sorgt mit einer neuen Ladesäule gegenüber dem Dorfladen im Mühlweg 5 zugleich für den passenden Fahrstrom.

Reines e-Carsharing auf kommunaler Ebene ist in Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern noch die Ausnahme. Mit diesem Schritt unterstreicht die ZEAG deshalb ihre Rolle als innovativer Akteur in der Region. Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG, sagt dazu: »Wir fördern gezielt innovative Mobilitätskonzepte. Mit der gemeinsamen Nutzung eines Elektrofahrzeugs von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde und Bürgerinnen und Bürgern, geht Jagsthausen einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Zukunft.« So mache der ressourcenschonende Umgang durch das Teilen eines Fahrzeuges sogar Spaß. In Heilbronn betreibt der Energiedienstleister bereits insgesamt 21 e-Fahrzeuge. »Der Verkehr ist laut Umweltbundesamt der größte Verursacher von Stickstoff-Emissionen in Deutschland. Somit ist er einer der Schlüsselfaktoren für die Luft in unseren Städten und Gemeinden«, so Schütz weiter.

Die Carsharing Station liegt in Jagsthausen verkehrsgünstig direkt gegenüber vom Dorfladen im Mühlweg. Zusätzlich befindet sich dort eine weitere E-Auto-Lademöglichkeit, eine Ladestation für E-Bikes sowie eine Fahrrad-Reparatur-Station. Der zur Verfügung gestellte moderne VW ID3 verfügt über eine Reichweite von etwa 400 Kilometern. An den Ladesäulen in Jagsthausen wird, wie an allen ZEAG-Ladestationen, einhundert Prozent Ökostrom getankt. Zusätzlich zum Car-Sharing können alle Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos ab sofort (Zwischen-)Station in Jagsthausen machen, um etwa im Dorfladen einzukaufen und währenddessen ihr Auto zu laden.

Das Carsharing-Angebot von ZEAG kostet eine Grundgebühr von 39 Euro im Jahr. Hinzu kommen die Gebühren für die Nutzung: 5,99 Euro pro Stunde oder 47,99 Euro pro Tag. Im Preis enthalten sind freie Kilometerzahl, Versicherung, Wartung sowie kostenloses Aufladen an allen ZEAG-Ladesäulen. Die ZEAG bietet aktuell eine Spar-Aktion an: Mittels eines Rabattcodes kann man sich bis zum 31. Juli 2022 ein Fahrtguthaben in Höhe der ersten jährlichen Grundgebühr von 39 Euro sichern.

Für die Nutzung erforderlich ist die ZEAG Carsharing App, die auf einen Blick alle verfügbaren Car-Sharing-Möglichkeiten von ZEAG in der Nähe auf einer Karte anzeigt. Hier kann das Auto in wenigen Schritten gebucht und für die Nutzung freigeschaltet werden. Die Abrechnung erfolgt über die in der App Hinterlegte Kreditkarte. Auch eine dienstliche Nutzung über die Firma ist möglich.

Mit der neuen Ladesäule würden gleich mehrere Vorteile miteinander verbunden, äußert sich Jagsthausens Bürgermeister Roland Halter: »Wir tragen dazu bei, die emissionsfreie Mobilität nun auch in Jagsthausen voranzutreiben, bieten unseren Elektroauto-affinen Bürgerinnen und Bürgern, ebenso wie unseren Gästen, eine bequem erreichbare Lademöglichkeit und haben gleichzeitig einen Standort, der auch unserem Dorfladen während der Fahrzeug-Ladepausen zugutekommen kann.« Er sei froh, dass man dieses neue Auto in Jagsthausen stehen habe, und auch eine Nutzung durch die Mitarbeitenden der Gemeinde sei vorgesehen. Bei der ZEAG bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit.

Auch Franc Schütz zeigte sich dankbar dafür, die Energiewende gemeinsam mit der Gemeinde Jagsthausen gestalten zu können. »Ich wünsche mir für unsere gemeinsame Partnerschaft viel Erfolg – der erste wichtige Schritt ist bereits getan.«

Weitere Infos und die Anmeldung zum e-Carsharing gibt es unter: www.zeag-energie.de/carsharing