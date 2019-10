Elektrisches Carsharing in Unterguppenbach – ZEAG macht's möglich

Am 16. Oktober wurde feierlich das erste elektrisch betriebene Carsharing-Auto an die Gemeinde Untergruppenbach übergeben. Für die Bürgerinnen und Bürger steht nun ein moderner BMW i3 an der Ladesäule neben dem Rathausplatz zur Verfügung.

»Gerade auf kommunaler Ebene ist Carsharing noch die Ausnahme, für Untergruppenbach ist das ein Riesenfortschritt und eine gute Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr«, sagt Untergruppenbachs Bürgermeister Andreas Vierling stolz.

Die Ladesäule neben dem Rathaus soll aber nicht die Einzige bleiben – in naher Zukunft soll man sein E-Auto auch an der Untergruppenbacher Feuerwehr und in Unterheinriet aufladen können.

Das Auto kann man sich per App reservieren und direkt einsteigen. Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger können sich am Carsharing erfreuen, auch die Mitarbeiter des Rathauses dürfen das Angebot nutzen. Momentan muss man das Auto noch an der Ladesäule am Rathaus abholen und auch wieder abstellen. Es wäre aber wünschenswert, wenn ein breiteres Netz an Ladestationen und e-Carsharing ausgebaut wird, eine Art »Freeflow« zu ermöglichen. Momentan ist das schon zwischen den Standorten der Heilbronner Hochschule möglich. Zwischen Sontheim, Europlatz Nord und Süd kann man die Autos frei abholen und abstellen. Hier sind sogar extra Parkplätze in den Parkhäusern reserviert.

Wenn das Fahrzeug in Untergruppenbach gut ankommt und regelmäßig genutzt wird, denkt ZEAG sogar darüber nach, ein zweites Auto zur Verfügung zu stellen. Würde das Fahrzeug im ersten Jahr mehr als 3000 Stunden genutzt werden, stehe diese Anschaffung im Raum.

Gleich mal austesten: Bürgermeister Vierling am Steuer des Elektroautos

Besonders wirtschaftlich ist das Carsharing vor allem für Leute, die nicht regelmäßig fahren, oder als Zweit- bzw. Drittwagen in Familien. ZEAG kümmert sich um die Instandhaltung der Fahrzeuge, von Reifenwechsel bis TÜV. Beim Carsharing enstehen so keine Fixkosten, man zahlt nur was man wirklich nutzt, und vor allem keine teure Tankfüllung.