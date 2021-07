Endlich wieder Skiurlaub – Jetzt schon für den Winter planen

Die Corona Pandemie hat die Welt seit Monaten im Griff. Doch die Impfraten steigen, die Fallzahlen sinken, die Menschen reisen bereits wieder in den Sommerurlaub. Klar ist, dass nach einer langen Zeit voller Entbehrungen für viele die Devise lautet, jeden Moment auszukosten und nach Möglichkeit zu verreisen und Aktivitäten zu erleben. Besonders beliebt ist nach wie vor der Skiurlaub. Während der im letzten Jahr wegen Regeln und Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie weitestgehend ins Wasser gefallen ist, sollte man sich am besten bereits jetzt Gedanken darüber machen, wo es in diesem Jahr hingehen könnte. Gerade während der Weihnachtszeit möchten viele Reisewillige ein paar schöne Tage im Schnee verleben. Warum das Sinn macht und was beim Buchen beachtet werden sollte, haben wir hier zusammengefasst.

Skiurlaub über Weihnachten – warum das sinnvoll ist

Gerade die Weihnachtszeit bietet sich für einen Urlaub im Schnee an. Ein Skiurlaub an Weihnachten macht aus mehreren Gründen Sinn und bringt viele Vorteile mit sich. Auf der Hand liegt natürlich, dass über die Weihnachtszeit dank der zahlreichen Feiertage nicht so viele Urlaubstage verbraucht werden müssen. Wer seinen Urlaub klug legt, spart Tage und kann trotzdem einen längeren Aufenthalt buchen. Auch für Eltern mit schulpflichtigen Kindern bietet sich die Weihnachtzeit dank der Weihnachtsferien wunderbar für einen gemeinsamen Familienurlaub an. Praktisch ist außerdem, dass es gerade zur Weihnachtszeit oftmals tolle Events am Zielort gibt, die den Urlaub unvergesslich machen können. Wer sich weiße Weihnachten wünscht, ist außerdem gut damit beraten, über die Adventszeit zu verreisen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Chancen auf Schnee am heiligen Abend und den Feiertagen in Deutschland eher schlecht stehen. Sucht man sich einen Winterurlaubsort in kälteren Gefilden aus, hat man beinahe schon eine Garantie für weiße Weihnachten. Was jedoch unbedingt beachtet werden sollte, damit der Weihnachtsurlaub nicht in Stress ausartet, ist eine gute An- und Abreisezeit. Denn gerade über Weihnachten machen viele Menschen Urlaub und die Straßen können entsprechend verstopft sein. Wer den Stau umgehen möchte, sollte sich daher vorab darüber informieren, welche Zeit sich für die Reise am besten anbietet.

Wohin in den Skiurlaub?

Natürlich gibt es auch in Deutschland wunderschöne Orte für den Winterurlaub. Gerade in sehr hohen Gegenden, wie rund um die Zugspitze, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auch schon an Weihnachten schneebedeckte Pisten zu erleben. Der Vorteil hier liegt gerade während der Corona Pandemie natürlich darin, dass man das eigene Land nicht verlassen und sich daher auch nicht so große Sorgen um eventuelle Quarantäneregeln oder geänderte Einreisebestimmungen machen muss. Viele Menschen möchten ihren Urlaub jedoch im Ausland verbringen und schauen sich nach Alternativen zu Deutschland um. Sehr gut für das Skifahren geeignet sind viele Gegenden in Österreich. Hier gibt es tolle Gletscherskigebiete, wie den Stubaier Gletscher oder namenhafte Skiorte, wie Ischgl. Auch die Schweiz ist prädestiniert für einen ausgiebigen Skiurlaub. Fährt man beispielsweise nach Zermatt kann man beinahe schon sicher sein, an Weihnachten genug Schnee für ausgiebigen Winterspaß zu haben. Wer es noch internationaler mag und gerne ein Stück weiterfährt, der ist mit einem Winterurlaub in Frankreichs Bergen, beispielsweise im schönen Chamonix, gut beraten.

Weihnachten genießen mit Winterurlaub

Wir alle erinnern uns: Im Jahr 2020 hat die Corona Pandemie uns einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Weihnachten feiern war nur im kleinsten Kreis möglich. Einreiseverbote und Kontaktbeschränkungen haben dazu geführt, dass man große Teile der Familie nicht besuchen und die Feiertage nur mit der engsten Verwandtschaft verbringen konnte. Niemand kann in die Zukunft sehen, doch in diesem Jahr stehen die Chancen wohl besser, dass zu Weihnachten keine extremen Einschränkungen zu befürchten sind. Da bietet es sich an, Weihnachten auf eine ganz besondere Art und Weise zu feiern. Wer einen Skiurlaub während der Weihnachtsfeiertage macht, der entflieht dem Alltag und verbringt unvergessliche und gemütliche Tage im Schnee. Als kleine Wiedergutmachung für das eingeschränkte Weihnachten von 2020 wird es dann ein ganz besonderes Fest werden. Ein weiterer Vorteil vom Weihnachtsurlaub liegt auch darin, dass sich um weniger gekümmert werden muss. Das Angebot an tollen Weihnachtsdinnern für Familien, Paare oder Einzelpersonen an den Winterurlaubsorten ist groß und sicherlich ist für jeden Geschmack etwas dabei. Oftmals kann im Hotel auch nach einem Weihnachtsbaum gefragt werden, sodass man sich in Ruhe auf das Fest freuen kann.