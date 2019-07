Die neue Erdgas-Fahrzeugflotte der HNVG Heilbronner Versorgungs GmbH

× Erweitern Erdgasfahrzeugflotte vor dem Werkstattgebäude der HNVG in der Etzelstraße

Seit Mitte Juni ist sie in Heilbronn und der Region unterwegs – die mit Erdgas angetriebene Fahrzeugflotte der HNVG Heilbronner Versorgungs GmbH. Umweltfreundlich und emissionsarm.

»Die meiste Zeit verbringen unsere Monteure und auch unsere technischen Mitarbeiter auf der Straße, da ist es nur folgerichtig, dass wir den Großteil unserer Fahrzeugflotte mit Erdgas ausgestattet haben« so Frank Schupp, Geschäftsführer bei der Heilbronner Versorgungs GmbH. Als regionaler Energiedienstleister im Bereich Erdgas, Wasser, Abwasser und Wärme leben wir unsere Mission »Ökologisches Bewusstsein und modernste Technik« tagtäglich.

Mit unseren Erdgasfahrzeugen tragen wir somit deutlich zum Umweltschutz bei und sparen im Vergleich zu herkömmlichen Benzin oder Diesemotoren bis zu 35% CO2, 87% Stickoxid und sogar 98% Feinstaub ein*. Dies spiegelt sich nun auch in den neun Fahrzeugen wider, welche mit einem eigens dafür gestalteten Logo und einem Claim versehen wurden. Eine weitere Marketing - Kampagne sieht vor, die verschiedenen Erdgas-Tankstellen in der Region mit Aufklebern, Flyern ect. auszustatten, um Kunden, die Erdgas der Heilbronner Versorgungs GmbH tanken, auf die »neue HNVG« aufmerksam zu machen. »Mit dieser Aktion möchten wir bestehende und neue Kunden für das umweltfreundliche Produkt Erdgas sensibilisieren« so Frank Schupp.

* Quelle: erdgas.info / Vergleich basierend auf tatsächlich gemessenen Realemissionen