Finca auf Mallorca mieten: Mit Pool und direkt am Meer natürlich

Mallorca liegt bezüglich der beliebtesten Ferienziele auf den vordersten Plätzen. Besonders schön wird der Aufenthalt auf der Baleareninsel, wenn man sich für eine Finca entscheidet. Als Ferienhaus mit einer landestypischen Architektur bietet eine Finca ideale Voraussetzungen für individuelle Ferien. Wer eine Finca auf Mallorca mieten möchte, der findet nachfolgend einige hilfreiche Informationen zur Thematik.

Alle wollen eine Finca: Kein Wunder, denn Mallorca bietet traumhaft schöne Fincas

Der Tourismus spielt auf Mallorca eine wesentliche Rolle. Bei einem ersten Urlaub entscheiden sich viele Menschen für ein Hotel oder eine Ferienwohnung. So kann man die Insel und ihre Vorzüge bequem kennenlernen. Bald stellt sich jedoch der Wunsch heraus, die nächsten Ferien in einer Finca zu verbringen. Wer eine Finca auf Mallorca mietet, der wohnt dann in einem landestypischen Haus mit einem besonderen Reiz.

Mallorca hat viele schöne Fincas zu bieten, besonders schöne Fincas findet man in allen Regionen Mallorcas. Ideal ist natürlich eine Lage direkt am Meer, aber auch Fincas im Landesinneren sind attraktiv. Wenn ein Pool vorhanden ist, über den zahlreiche Fincas verfügen, steht erholsamen Ferientagen rein gar nichts mehr entgegen.

Typische Merkmale, die das Mieten einer Finca auf Mallorca so interessant machen

Fincas zeichnen sich durch einen ursprünglichen Charakter aus. Auf den ersten Blick fällt die Bauweise im Landhausstil ins Auge. Natursteine sind das bevorzugte Baumaterial. Dadurch ergibt sich gleich ein wichtiger Vorteil: In der heißen Jahreszeit halten die dicken Mauern die Innenräume angenehm kühl, es herrscht ein gutes Raumklima.

Die Inneneinrichtung ist ebenfalls auf den mallorquinischen Stil abgestimmt. Bodenbeläge aus Fliesen, viel Holz und weitere natürliche Materialien sorgen für ein behagliches Ambiente.

Fincas sind mit einer Küche und einem Bad ausgestattet. Je nach Größe bietet eine Finca einen Wohnraum und ein oder mehrere Schlafzimmer. Auf der Terrasse lassen sich die sonnigen Tage genießen, und zum Abkühlen lockt ein Pool oder das nahe Meer.

Fincas stehen entweder am Rand einer Stadt, direkt am Meer oder etwas außerhalb im Hinterland. Die umgebenden Grundstücke sind meist großzügig, sodass die Verbindung zur Natur ein zusätzlicher Erholungsfaktor ist.

Man ist ungestört und kann den Aufenthalt nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Mit einer guten Verkehrsanbindung an das Straßennetz ist die Finca auch ein idealer Startpunkt für Ausflüge.

Bevorzugte Lagen für das Mieten einer Finca auf Mallorca

Mallorca ist weitaus mehr als Ballermann! Klar, die Touristenhochburgen mit vielen Lokalen und Attraktionen sind für zahlreiche Urlauber spannend. Wer jedoch mehr möchte als große Hotelanlagen und jede Menge Trubel, der kann sich in einer Finca rundum wohlfühlen.

Sonne, Strand und Meer sowie viel Natur findet man an den Küsten der Insel. Mallorca zeichnet sich durch nachfolgende Küstenregionen aus:

Südküste: Flache Region mit langen Sandstränden und kleinen Buchten

Südostküste: Zahlreiche Badebuchten, felsige Küstenabschnitte, malerische Dörfer

Südwestküste: Kontrastreiche Landschaft, reizvolle kleine Badebuchten, schroffe Felsklippen

Nordküste: Kilometerlange Sandstrände, unterbrochen von steilen Felsklippen

Nordostküste: Malerische Badebuchten, lange Sandstrände, Nähe zu Tropfsteinhöhlen

Nordwestküste: Faszinierende Gebirgskulisse, kleine Felsbuchten

Eine traumhaft schöne Finca auf Mallorca mieten: Sowohl für den Urlaub als auch für einen längeren Aufenthalt geeignet

Eine individuelle Urlaubsgestaltung lässt sich auf Mallorca in einer gemieteten Finca gut umsetzen. Zwei oder drei Wochen Ferien in einer landschaftlich reizvollen Umgebung sind ideal, um den Alltag voller Stress und Hektik hinter sich zu lassen. Eine längere Mietdauer ist problemlos möglich. Wer gern im Süden mit milden Temperaturen überwintert, der hat mit einer Finca die perfekte Voraussetzung.

Man kann seine Zeit nach den eigenen Wünschen einteilen. Kochen in der Küche der Finca, Grillen auf der Terrasse, völlig unabhängig von den festen Zeiten in einem Hotel. Dazwischen ein Sprung in den Pool oder in das nahe gelegene Meer, dies alles macht die Finca-Ferien zu einem entspannenden Ferienerlebnis.

Ideal für Familien, Paare oder Freunde: Wer eine Finca auf Mallorca mietet, der kann den Urlaub in vollen Zügen genießen

Fincas eignen sich optimal für einen individuellen Urlaub. Paare sind ebenso willkommen wie Familien mit Kindern. In einer größeren Finca mit mehreren Schlafzimmern finden auch Gruppen bestehend aus mehreren Freunden das perfekte Ferienhaus.

Dank der freien Lage mit eigenem Grundstück sind Haustiere in den meisten Fällen kein Problem. Mit einem Pool und/oder in direkter Strandnähe gelingt der Aufenthalt optimal, sodass keine Wünsche offenbleiben.

Wer eine schöne Finca auf Mallorca mietet, der sollte auch seine direkte Umgebung erkunden

Mallorca ist nicht nur für Sonnenanbeter und Strandliebhaber interessant. Die Insel ist ebenso ein Paradies für Wanderer und Radsportler. Außerdem locken spannende Städte und malerische Fischerdörfer, um Ausflüge zu unternehmen. Die Finca ist also nicht nur eine wunderschöne Unterkunft, sondern auch ein Rückzugsort nach einem aufregenden Tagesausflug!